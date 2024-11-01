edición general
119 meneos
2051 clics

Irán afirma haber derribado un avión de combate estadounidense F18 y comparte un vídeo (EN)  

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó el miércoles (25 de marzo) que había atacado un avión de combate estadounidense F-18, lo que indica una posible escalada de tensiones entre Teherán y Washington.

| etiquetas: eeuu , irán , f-18 , guerra
72 47 2 K 642 actualidad
20 comentarios
72 47 2 K 642 actualidad
Comentarios destacados:        
#14 discoaguapanela
#1
Se ve claramente que es una avería y que el piloto ha sobrevivido
1 K 16
#16 Carapedo
#14 Se ve claramente que se ha incendiado la lavandería :troll:
8 K 79
SeñorPresunciones #18 SeñorPresunciones *
#14 Pues vaya basura de mantenimiento, sus aviones no hacen más que caerse. Quizá la mejor estrategia es meterse bajo tierra y esperar a que Israelíes y estadounidenses se suiciden, como los lemmings.
1 K 21
kreepie #20 kreepie
#1 Lo único que veo es que el piloto ha tenido que realizar una parada en boxes para repostar. Pon el vídeo completo sin manipular en donde el piloto reanuda la marcha escuchando irónicamente el Born in USA de tito Bruce.
0 K 10
Westgard #7 Westgard
Es que el piloto puso el ciclo de secado rapido en lugar del de delicados y claro, encogio y se incendio... :roll:
8 K 88
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
A ver si va a ser otro piloto kuwaití que les tienen cogida la medida a los norteamericanos
4 K 48
#15 jamon_de_jaboogie
Coño, han sacado la cámara de los ovnis para grabarlo
4 K 34
perrico #19 perrico
#15 No voy a decir que sea un vídeo verdadero, pero nones fácil grabar con un móvil un avión que está a tomar por culo.
0 K 12
Sacronte #5 Sacronte
Me alegro, cada dia uno por favor.
3 K 33
Casiopeo #2 Casiopeo
Si hay restos en el suelo, me lo creeré.
2 K 31
josé_carlos_Soler_Góme #11 josé_carlos_Soler_Góme
#2 A mi me pasa como al ex-director de la CIA, tiendo a creeme más a los iranies que a los norteamericanos.
10 K 109
#17 Shynea
#2 da igual. Es una más en el ego de Trump
0 K 10
#6 tpm1
¿Si lo han derribado por qué el video se corta después y no lo vemos cayendo? ¿Tenían poca batería en el móvil?
2 K 29
Malaguita #8 Malaguita *
#6 El vídeo es bastante malo en el mejor de los casos o un montaje chungo en el peor.
En una guerra encontrar fuentes fiables es complicado, pero los usuarios deberían ser más cautos porque de nada sirve estar alerta frente a la propaganda de un bando y publicar cualquier cosa del otro.
3 K 29
#9 Jesusor
Ito, ito, ito, que se caiga el pajarito.

Pues ya van unos cuantos.
1 K 17
EstilistaDeComadrejas #10 EstilistaDeComadrejas
Por favor, hay medios potentes que confirmen la noticia? Me muero de ganas por saber si es verdad, pero sin otros medios fiables es difícil confirmar
1 K 16
#3 Tiranoc
Ahí aparece un pajarillo que despista bastante, el piloto se confiaría que era una falsa alarma y después vino el pepinazo :troll:
1 K 16
Galero #12 Galero
"Posible escalada de tensiones". Y hasta ahí puedo leer y tomarme ese medio en serio.
1 K 12
#13 C.Nutrio
Otro que se les ha averiado. xD
0 K 7

menéame