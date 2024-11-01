Irán afirma haber derribado un avión de combate estadounidense F18 y comparte un vídeo (EN)  

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó el miércoles (25 de marzo) que había atacado un avión de combate estadounidense F-18, lo que indica una posible escalada de tensiones entre Teherán y Washington.
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Se ve claramente que es una avería y que el piloto ha sobrevivido
En una guerra encontrar fuentes fiables es complicado, pero los usuarios deberían ser más cautos porque de nada sirve estar alerta frente a la propaganda de un bando y publicar cualquier cosa del otro.
Pues ya van unos cuantos.