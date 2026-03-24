El ganador del Nobel Paul Krugman lo llama ‘traición’: 580 millones de dólares en futuros de petróleo sospechosos se negociaron minutos antes del cambio de postura de Trump sobre Irán [ENG]

Ahora el economista ganador del Premio Nobel Paul Krugman está llamando a lo que él ve: traición. ‘Tenemos otra palabra para situaciones en las que personas con acceso a información confidencial relacionada con la seguridad nacional —como planes para bombardear o no bombardear a otro país— explotan esa información para obtener ganancias’, escribió Krugman en una publicación de Substack el martes. ‘Esa palabra es traición’.
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- Trump, probablemente.
Y quién puede pararles los pies si en casi todo el mundo gobierna el mismo tipo de sociópatas que se benefician de esta estafa?
Votamos a lobos para cuidar del corral.
Impresionante.
Trump publicó el lunes por la mañana en Truth Social que EE. UU. mantenía “conversaciones productivas” con Irán para terminar la guerra, lo que hizo desplomarse el precio del petróleo y subir las bolsas.
Unos 15 minutos antes de ese anuncio se vendieron, en solo un minuto, futuros de Brent y WTI por unos 580 millones de dólares (unas 6.200 posiciones), y también aumentó el volumen en futuros del S&P 500, operaciones que ganaron dinero con la caída… » ver todo el comentario
Saludos