El ganador del Nobel Paul Krugman lo llama ‘traición’: 580 millones de dólares en futuros de petróleo sospechosos se negociaron minutos antes del cambio de postura de Trump sobre Irán [ENG]

Ahora el economista ganador del Premio Nobel Paul Krugman está llamando a lo que él ve: traición. ‘Tenemos otra palabra para situaciones en las que personas con acceso a información confidencial relacionada con la seguridad nacional —como planes para bombardear o no bombardear a otro país— explotan esa información para obtener ganancias’, escribió Krugman en una publicación de Substack el martes. ‘Esa palabra es traición’.