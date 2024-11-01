El repaso de Rufián a Feijóo por su postura con la guerra: "Estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota"

Gabriel Rufián ha puesto a Feijóo frente al espejo, tras recordarle que figuras europeas como Merz, Meloni o Macron comparten la postura del Gobierno español con la guerra: “Gente más de derechas que ustedes. Y ya es muy difícil, ¿eh? Compartiendo la posición del Gobierno ¿Por qué? Se han hecho sanchistas. Ustedes dicen que quieren combatir al sanchismo en este país", ha ironizado.

Poplíteo #1 Poplíteo
Le metió duro todo dios, al Feijoo, pero es que el tío es como un punching ball.

No tiene chispa, ni gracia, ni cultura, ni oratoria, ni bonhomía, ni nada.
Asimismov #3 Asimismov *
#1 Feijóo es muy moderado en gracia, cultura, oratoria, bonhomía y excelente en estupidez, idiocia, necedad y estulticia.
Poplíteo #4 Poplíteo
#3 Son millones ¿Por qué no encuentran nunca a nadie con un mínimo de talento?
josde #8 josde
#4 Por que es el perfil de los del PP
#5 Onaj
#1 Tiene medios de comunicación.
Poplíteo #6 Poplíteo
#5 Así de sencillo, si. Puedes hacer que la gente se mate por la idea más peregrina, si tienes el amplificador suficiente para la idea más peregrina.
josde #7 josde
#1 Le llovieron las hostias por todos lados.
uyquefrio #2 uyquefrio *
En realidad la derecha española siempre ha sido de mucho ladrar pero poco morder, los interés nacionales les importan bien poco si se pueden sacar unas perrillas. Machado lo supo explicar mucho mejor hace casi un siglo.
