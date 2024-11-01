·
Merz: "Alemania debe defender la existencia de Israel"
Durante una visita a Jerusalén, Merz también reconoció la "permanente responsabilidad histórica" de su país por el exterminio masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
actualidad
#4
JackNorte
La existencia es una cosa el genocidio otra , si Israel no puede existir sin un genocidio , ningun pais que haga eso puede seguir haciendolo, Alemania no dejo de existir despues de la segunda guerra mundial , pero si se paro el genocidio, Israel puedes ser perfectamente igual.
2
K
32
#13
azathothruna
#4
El hecho de que AfD esta cerca del poder y de que los zionistas tambien, muestran que ambas naciones son un error
0
K
17
#5
mente_en_desarrollo
Aunque el derecho a su existencia puede ser controvertido por la forma de su creación, no es lo que está sobre la mesa.
Lo que está sobre la mesa, es que hay un genocidio producido por ese estado, que aunque más lento, sigue incluso con alto el fuego en vigor.
3
K
31
#1
exeware
Defender a los palestinos? No?
2
K
30
#6
Jointhouse_Blues
Responsabilidad histórica, dice el payo... Pues ahora sois responsables indirectos de otro genocidio.
3
K
28
#3
oceanon3d
*
No sé si pensar sobre los alemanes ... ¿Son unos raritos con una forma de pensar especial por lo irreal o unos HDP amorales sin más?
No veo más razones.
2
K
28
#7
anonimo115
*
#3
permiten este y otros genocidios como el de la segunda guerra mundial.
Quizás siguen siendo tan nazis que los quieren concentrados y no por europa
2
K
46
#14
Supercinexin
*
#3
En general, las sociedades centroeuropeas, luteranas y calvinistas, son similares, no sólo los alemanes.
Esas dos corrientes religiosas supusieron una degeneración de esos pueblos, al contrario de lo que su propaganda ha hecho creer históricamente. Un atraso, una vuelta atrás al primitivismo religioso con respecto al Catolicismo y, lo más característico, un amor desmesurado al acaparamiento, a la acumulación individual de riquezas que siempre había estado mal vista en el Catolicismo y que…
» ver todo el comentario
0
K
20
#8
Mangione
Lo de los alemanes y su ceguera para los genocidios es alucinante. Siempre en el lado malo de la historia. Como pueblo tienen la misma capacidad de pensamiento libre y avanzado que una puta piedra...
1
K
24
#10
capitan__nemo
Cometer un genocidio por la responsabilidad de haber cometido un genocidio.
0
K
18
#2
EldelaPepi
¡Vete a la Merz!
lo siento, no he podido resistirme.
1
K
17
#12
Gry
¿Después empezó a hablar del "espacio vital" de Israel y de la amenaza que sufre la raza judía?
0
K
17
#11
EvilPreacher
Compran la falacia sobre la que reposa el supremacismo israelí: el genocidio es la única alternativa a la desaparición de Israel.
0
K
11
#9
Y_digo_yo
Se equivoca diametralmente. Si tienen una responsabilidad es la de convivir con judíos y cualquier otra etnia religión que se asiente en su país.
Por otro lado, de apoyar algún Israel es el de las fronteras iniciales que se aprobaron en la ONU.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
