Merz advierte a Netanyahu de que no puede llevar a cabo la anexión de Cisjordania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha avisado este domingo en Jerusalén al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su país no puede llevar a cabo "ninguna medida" anexionista en el territorio palestino de Cisjordania. El mandatario israelí ha contestado que eso es aún "tema de debate". Merz y Netanyahu han dado una rueda de prensa conjunta durante la visita a Israel del canciller alemán, el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Neta