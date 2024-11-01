edición general
27 meneos
97 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Mercadona lo vuelve a hacer……

La plantilla de Mercadona está de enhorabuena. Este 25 de febrero, en cumplimiento de la promesa de Juan Roig, miles de trabajadores han recibido en sus cuentas bancarias un ingreso extraordinario que, en el caso del 70% de los empleados, alcanza hasta los 7.250 euros netos.

| etiquetas: mercadona
22 5 7 K 52 politica
29 comentarios
22 5 7 K 52 politica
Comentarios destacados:        
Ominous #1 Ominous *
Poco va a durar aquí la noticia. El problema según Belarra es que Mercadona pone precios imposibles en los huevos.
5 K 85
domadordeboquerones #4 domadordeboquerones *
#1 Hay que tumbar esto.
1 K 27
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
#1 ¿Poco? ... nada.
0 K 8
Veelicus #9 Veelicus
#1 Igual habria que hablar con los proveedores tambien para conocer de donde saca "la riqueza" mercadona...
0 K 12
Ominous #13 Ominous
#9 Eso supongo que se puede criticar. El tema proveedores da para artículo, pero no los precios, sueldos, etc.
0 K 11
Veelicus #14 Veelicus
#13 Claro, pero es que todo forma de la misma cadena.
Es como si tu mañana vas regalando billetes por la calle, quien vea eso dira, que tio mas de puta madre!, hagamosle un monumento!!!
Pero si resulta que se ve que antes has entado atracando a los abuelos en una residencia... ya todo cambia.

Por eso hay que tener una mirada global de las cosas, y que conste que me alegro que reparta parte de los beneficios entre sus trabajadores, eso deberia ser asi en todas las empresas.
5 K 73
Josecoj #22 Josecoj
#14 Mercado tiene una cuota de mercado del 30%. La segunda es Carrefour con un 7%. Vende una bestialidad. Así que su riqueza básicamente está en que todo el mundo compra allí
1 K 20
#25 Almirantecaraculo
#13 que la mafia mate o extornie es malo, pero y lo bien que cuidan de los suyos. Pues sin matar, pero lo mismo.
1 K 23
Ominous #27 Ominous
#25 No, lo que digo es que criticar únicamente Mercadona por sus precios no tiene sentido. Muchos artículos sino la mayoría son igual o más caros en otros supers. Si quieres atacar a Roig, bien, pero apunta bien el dedo.
0 K 11
#28 Almirantecaraculo
#27 crítico a todos por igual, pero el que va de super español es Juan Roig, por lo tanto como español seré más duro con él.
Si fuera francés criticaría más a carrefour o a Lidl si fuera alemán.
Pero en este caso me afecta Mercadona, que consigue precios competitivos a costa de apretar a proveedores y pasarse los derechos laborales por el arco del triunfo. Que paga más que otros? A consta de que? De apoyar a partidos que quieren quitarnos la sanidad, la educación, la vivienda? Y hacen las leyes a la medida de sus necesidades.
1 K 23
#12 Tensk
#1 Lo diga Belarra o su porquero, Mercadona ha subido precios creo que como nadie. Igual los números dicen otra cosa, pero la percepción de que es el "súper" en el que más han subido los precios no me la quita nadie. También era, posiblemente, donde más solía comprar y por eso me conocía mejor los precios pero aún así, comparando precios de un lado y otro...

Por cierto, a ver cuánto tarda en aparecer el artículo de Laboro diciendo que esto no es lo que parece.
2 K 16
#15 Eukherio *
#12 Una de las especialidades de Roig, que también le mola mucho a Amancio, es lo de pagar por publicidad que salga como noticia. Del mismo medio publicadas hoy: Mercadona reparte 780 millones de beneficios a sus trabajadores por el cumplimiento de objetivos 10:38, Mercadona paga hoy hasta 7.250 euros netos a sus empleados con más de cuatro años de antigüedad 10:37, Mercadona destina 1.000 millones a mejorar el salario y las vacaciones de más de 112.000 trabajadores 09:52

Debe haber llegado el cheque por la mañana.
3 K 48
#17 Tensk
#15 Nada que no se sepa.
0 K 10
#18 Eukherio
#17 Yo todavía veo a muchos actuando como si esto fuesen noticias reales publicadas por decisión del medio y sin presiones externas.
1 K 23
#21 Tensk
#18 Todo partido político relativamente grande tiene a su cohorte de borregos que lo votará "no matter what".

Partiendo de la confirmación de la existencia de esos borregos, que haya de los que comentas es inevitable.
0 K 10
#19 Penadeoccidente
Hombre publireportaje de mercadona en lasprovincias, eso si que es nuevo.

Bien por los trabajadores, aunque preferiría que bajasen los precios que subieron con la excusa de Ukrania y el COVID visto que cada año tienen beneficios récord.
4 K 54
mono #2 mono *
A ver qué dice Belarra de esto
2 K 35
Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero
#2 Que los huevos de Mercadona son muy caros ...
0 K 8
#16 RideTheStorm
#7 Caros son, de cojones... {0x1f602}

El tema es... el incremento del coste es exclusivo al aumento del precio del producto o también a un aumento debido a la mejora del margen de la venta? Que no es lo mismo.

Pero volviendo a la noticia... que estamos mezclando temas. La verdad es que no veo dónde está la noticia porque las primas son parte de su retribución salarial. ¿Es publicidad encubierta?
0 K 6
domadordeboquerones #10 domadordeboquerones *
#2 Heteropatrialcar, micromachista y ultraderechista.
2 K 23
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
He ido a publicar esa misma noticia, pero a punto de enviar la noticia, he desistido.



Ya sabes como la gente es por estos lares.
2 K 32
Vodker #8 Vodker *
Enésimo "Mercadona lo vuelve a hacer".
1 K 32
Andreham #11 Andreham
Gracias Juan Roig por las migajas.

Alabado sea el empresario explotador que te quita el 90% de tu fuerza de trabajo y una vez al año decide darte un 0.01% como extra.

Pero vamos, que si queréis felar a un rico por mi bien. A nadie le amarga un dulce.
1 K 28
#20 Nastar *
#11 no es mi intencion defender a Roig, pero... como funcionan vuestras cabecitas?????


No te quita nadie el 90% de tu fuerza de trabajo (ya lo de que trabajeis al 90% de media lo discutimos otro dia)
Vas a solicitar un trabajo, a cambio de unas tareas te ofrecen una retribucion, y si estas de acuerdo y ellos tambien, estableceis una relacion laboral que cualquiera de las partes puede extinguir cuando quiera.

En serio

Esto no es una plantacion de algodon del sur y vosotros no sois kunta…   » ver todo el comentario
1 K 18
#29 VFR
Mi enhorabuena a hacienda
0 K 20
#23 ZamoraBigote
Buenoooooo, la famosa prima de Mercadona, el instrumento de chantaje, amenaza y control laboral de tito Roig y su panda de psicópatas, venga a ver qué dice Gémini a la primera, sin profundizar:


1. El concepto de "Haber-Multa"
La mayoría de las demandas ganadas por los trabajadores se basan en que Mercadona utiliza la prima no como un incentivo a la producción, sino como una herramienta de castigo.

* El conflicto: Si un trabajador comete una falta leve o tiene una baja médica, la…   » ver todo el comentario
1 K 17
#6 Nastar
El tio sera un mafias, pero si menos reparte aunque sean las migajas

A mucha gente una cifra asi le arregla el año
1 K 14
riz #26 riz
¿Esta es la prima que pierden si se cogen bajas de larga duración, no?
0 K 13
manc0ntr0 #24 manc0ntr0
Analizando solamente la noticia, se trata de un pago por cumplimiento de objetivos. Lo que pasa que lo han hecho todo de golpe y por eso destaca tanto.
A otros les van pagando 100, 200€ cada mes por la misma razón y no canta tanto, pese a que al final de año pueda ser el mismo monto.

Que oye, está de puta madre que las empresas repartan algo de ganancia entre sus trabajadores.
La diferencia son las formas en las que se hace, que casi parece que lo han hecho así para salir en las noticias.
0 K 8

menéame