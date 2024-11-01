Mercadona lo vuelve a hacer……

La plantilla de Mercadona está de enhorabuena. Este 25 de febrero, en cumplimiento de la promesa de Juan Roig, miles de trabajadores han recibido en sus cuentas bancarias un ingreso extraordinario que, en el caso del 70% de los empleados, alcanza hasta los 7.250 euros netos.
Es como si tu mañana vas regalando billetes por la calle, quien vea eso dira, que tio mas de puta madre!, hagamosle un monumento!!!
Pero si resulta que se ve que antes has entado atracando a los abuelos en una residencia... ya todo cambia.
Por eso hay que tener una mirada global de las cosas, y que conste que me alegro que reparta parte de los beneficios entre sus trabajadores, eso deberia ser asi en todas las empresas.
Si fuera francés criticaría más a carrefour o a Lidl si fuera alemán.
Pero en este caso me afecta Mercadona, que consigue precios competitivos a costa de apretar a proveedores y pasarse los derechos laborales por el arco del triunfo. Que paga más que otros? A consta de que? De apoyar a partidos que quieren quitarnos la sanidad, la educación, la vivienda? Y hacen las leyes a la medida de sus necesidades.
Por cierto, a ver cuánto tarda en aparecer el artículo de Laboro diciendo que esto no es lo que parece.
Debe haber llegado el cheque por la mañana.
Partiendo de la confirmación de la existencia de esos borregos, que haya de los que comentas es inevitable.
Bien por los trabajadores, aunque preferiría que bajasen los precios que subieron con la excusa de Ukrania y el COVID visto que cada año tienen beneficios récord.
El tema es... el incremento del coste es exclusivo al aumento del precio del producto o también a un aumento debido a la mejora del margen de la venta? Que no es lo mismo.
Pero volviendo a la noticia... que estamos mezclando temas. La verdad es que no veo dónde está la noticia porque las primas son parte de su retribución salarial. ¿Es publicidad encubierta?
Ya sabes como la gente es por estos lares.
Alabado sea el empresario explotador que te quita el 90% de tu fuerza de trabajo y una vez al año decide darte un 0.01% como extra.
Pero vamos, que si queréis felar a un rico por mi bien. A nadie le amarga un dulce.
No te quita nadie el 90% de tu fuerza de trabajo (ya lo de que trabajeis al 90% de media lo discutimos otro dia)
Vas a solicitar un trabajo, a cambio de unas tareas te ofrecen una retribucion, y si estas de acuerdo y ellos tambien, estableceis una relacion laboral que cualquiera de las partes puede extinguir cuando quiera.
En serio
Esto no es una plantacion de algodon del sur y vosotros no sois kunta… » ver todo el comentario
1. El concepto de "Haber-Multa"
La mayoría de las demandas ganadas por los trabajadores se basan en que Mercadona utiliza la prima no como un incentivo a la producción, sino como una herramienta de castigo.
* El conflicto: Si un trabajador comete una falta leve o tiene una baja médica, la… » ver todo el comentario
A mucha gente una cifra asi le arregla el año
A otros les van pagando 100, 200€ cada mes por la misma razón y no canta tanto, pese a que al final de año pueda ser el mismo monto.
Que oye, está de puta madre que las empresas repartan algo de ganancia entre sus trabajadores.
La diferencia son las formas en las que se hace, que casi parece que lo han hecho así para salir en las noticias.