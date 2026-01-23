Los médicos recomiendan caminar como un pingüino para evitar caídas en días de lluvia

Se trata de una técnica sencilla, pero basada en principios biomecánicos claros, ya que esta forma de caminar «desplaza ligeramente el centro de gravedad hacia adelante, aumentando la estabilidad». Ponerla en práctica es tarea sencilla. En primer lugar, los especialistas aconsejan no llevar las manos en los bolsillos, «un gesto muy frecuente en invierno pero que compromete el equilibrio». Además, los pasos deben ser cortos, se debe evitar caminar de puntillas y, lo que es más importante, apoyar toda la planta del pie en cada paso.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, todo de depende de la vida que hayas llevado, de la suerte con las enfermedades, etc. Si llevas una vida de mierda todo el día sentado en el ordenador, jugando a videojuegos, todo el día con el móvil, comiendo pizzas, comida basura, sobrepeso, alcohol, tabaco, drogas, pues cuando caminas caminas como lo que eres, una mierda con dos patas.