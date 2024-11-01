·
Mazón habla ahora de unos mensajes con Feijóo que tanto él como Génova ocultan
El gallego dijo que había estado informado incluso en día antes de la tragedia, pero el valenciano lo desmiente y mete en un lío: solo "algún whatsapp" antes de esa noche
etiquetas
mazón
feijoo
pp
dana
7
1
0
#2
jonolulu
*
Yo no sé por qué mienten tanto, si al votante del PP le da igual que sean mentirosos, ladrones, asesinos e incompetentes a partes iguales
2
K
45
#3
Leon_Bocanegra
#2
me has dejado en ascuas...
0
K
9
#6
jonolulu
#3
#4
Eso os pasa por no esperar a que saliera la segunda edición
0
K
11
#7
Leon_Bocanegra
#6
los murcianos somos muy ansias. Nos da pesambre que nos dejen a medias.
0
K
9
#4
Quillotro
#2
Continuará...
0
K
18
#1
Quillotro
Calienta, Isa, que al final entras antes de lo esperado.
0
K
18
#5
mikhailkalinin
Transcripció:
He devorado cinco fetos vivos esta mañana y tú ninguno. Espabila.
Efecto sobre el electorado valenciano: cri, cri, cri.
En un país de mierda lacayo y vomitivo que ya no soporto, los valencianos tienen su propia forma autóctona de ser cobardes y vulgares.
0
K
10
#8
Supercinexin
#5
Valencia debería disolver todas sus instituciones y delegar directamente en la Comunidad de Madrid.
Las elecciones, que voten los madrileños.
Consecuencias de hacer eso: ninguna, a ningún nivel político, administrativo ni operativo.
Beneficios: miles de mishone de leuros de ahorro instantáneo.
2
K
40
#9
mikhailkalinin
#8
Que se rindan y entreguen las armas
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
