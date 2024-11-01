Mazón desmiente a Mazón: así anunció la noche de la dana las muertes que ahora dice que conoció al día siguiente  

Ante la comisión de la Dana del Congreso y con obligación de decir la verdad, Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, ha desmentido al Carlos Mazón de la noche de la Dana. El primero, el de este lunes, ha recibido la siguiente pregunta por parte del diputado de Sumar Alberto Ibáñez: “¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?”. La respuesta de Mazón ha sido: “Hasta las cinco de la mañana del día siguiente no, no hubo...”. Ahí ha sido interrumpido por Ibáñez.