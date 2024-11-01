edición general
Mazón desmiente a Mazón: así anunció la noche de la dana las muertes que ahora dice que conoció al día siguiente

Ante la comisión de la Dana del Congreso y con obligación de decir la verdad, Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, ha desmentido al Carlos Mazón de la noche de la Dana. El primero, el de este lunes, ha recibido la siguiente pregunta por parte del diputado de Sumar Alberto Ibáñez: “¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?”. La respuesta de Mazón ha sido: “Hasta las cinco de la mañana del día siguiente no, no hubo...”. Ahí ha sido interrumpido por Ibáñez.

Beltenebros #1 Beltenebros
En la noche de la Dana, el propio Mazón compareció a las 0.35 horas en el Centro de Emergencias y dijo ante los medios, en dos ocasiones, que podía confirmar que había “cuerpos sin vida”. Es decir, Mazón sabía antes de la 0.35 que había muertos por la Dana y no a las “cinco de la mañana del día siguiente”, como ha dicho hoy en el Congreso.
De hecho, elDiario.es recogió aquella comparecencia de Mazón a las 0.30 en una información que se publicó pocos minutos después.
El Código Penal establece que si “el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
Beltenebros #2 Beltenebros
Antes condenan al Fiscal General del Estado por hacer su trabajo que a Mazón o Ayuso por provocar muertes. Así funciona el aparato judicial español. Algunos togados prevaricando o haciendo dejación de funciones, y no pasa nada.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Antes de coge a un mentiroso que a un cojo, con Mazón esta demostrado.
