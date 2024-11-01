Mark Ruffalo define a Trump como “la peor persona del mundo” [ENG]  

Mark Ruffalo tuvo palabras duras para Donald Trump en la alfombra roja de los Globos de Oro el domingo por la noche. A la estrella le preguntaron por su pin, que decía “Be Good”, y explicó que lo llevaba para honrar a Renee Nicole Good, quien fue disparada y asesinada por un agente de ICE la semana pasada. “Esto es por Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, dijo Ruffalo a los periodistas. Se extendió sobre su malestar con la situación actual en EE. UU., señalando: “Tenemos una vicepresidenta que miente sobre lo que está ocurriendo.