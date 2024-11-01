edición general
Mark Ruffalo define a Trump como “la peor persona del mundo” [ENG]

Mark Ruffalo tuvo palabras duras para Donald Trump en la alfombra roja de los Globos de Oro el domingo por la noche. A la estrella le preguntaron por su pin, que decía “Be Good”, y explicó que lo llevaba para honrar a Renee Nicole Good, quien fue disparada y asesinada por un agente de ICE la semana pasada. “Esto es por Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, dijo Ruffalo a los periodistas. Se extendió sobre su malestar con la situación actual en EE. UU., señalando: “Tenemos una vicepresidenta que miente sobre lo que está ocurriendo.

ronko #1 ronko
Y será mejor que no le hagan enfadar.  media
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
#1 Y si no que se lo pregunten a Loki www.youtube.com/watch?v=31ZjnrHR8EA xD xD xD
cocolisto #6 cocolisto
#4 Bien traído. Pongamos en su lugar a Trump {0x1f604} {0x1f604}
paleociencia #7 paleociencia
Un grande Mark Ruffalo, debería presentarse a presidente si hay elecciones otra vez.
Para el que no sepa, él viene de familia trabajadora sindicalista y está bastante comprometido con a clase trabajadora.
Eibi6 #5 Eibi6
Yo creo que Thiel lo supera, y Elon ahí anda también
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ok yankee, no os habiamos dado cuenta
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Ese tío no me conoce.
