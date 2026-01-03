·
2
meneos
6
clics
María Corina Machado activa la transición en Venezuela y pide al Ejército reconocer a Edmundo González
La líder opositora celebra la detención de Nicolás Maduro y asegura que ha llegado la hora de la libertad para el país tras la victoria electoral
|
etiquetas:
:
edmundo gonzalez
,
maría corina machado
,
venezuela
2
0
0
K
30
actualidad
9 comentarios
2
0
0
K
30
actualidad
#9
pingON
#4
pues entonces hay que repetir elecciones, no se trata de reconocer a un candidato del que tampoco se conocen los resultados
1
K
24
#2
pingON
¿¿¿ sin elecciones ni nada ??? así un
golpe de estado
realizado por USA ??? ¿con nocturnidad y alevosía .... ?
1
K
24
#4
Vindicta
#2
Elecciones hubo. Lo que falta es encontrar las actas para saber quién es el presidente legítimo.
0
K
7
#1
Pertinax
No veo yo que pueda activar nada hoy por hoy.
0
K
18
#3
Suleiman
Que te calles, que eres irrelevante.
0
K
13
#6
ipanies
Admitir semejante golpe de estado aboca a Venezuela a una guerra civil. Una vez consumada la agresión injustificada lo que no va a pasar es la vuelta de Maduro, pero sin unas elecciones de por medio, todo lo demás será un drama... Aún haciendo elecciones ya veremos qué pasa.
0
K
11
#5
OCLuis
Espero que esto no termine en una guerra civil.
Aunque eso seguro que lo habrán calibrado los halcones yankis.
0
K
10
#7
rogerillu
Después de lo que ha dicho Trump de ella en la ruda de prensa, es un cadaver político.
0
K
10
#8
oceanon3d
Pero si Trump ya dejó claro en la conferencia que no cuentan con ella para nada ... que en su país no la quieren y que Venezuela es suya lo mismo que su petróleo.
A esta subnormal de ultraderecha la han utilizado como a una tonta del culo. Pasará a la historia entre los venezolanos, de un lado y otro, como la gran traidora a la patria.
Ahora solo hace falta saber quiénes están en el golpe de estado Yanki; que chavistas traicionaron a Maduro (cash) y como le entregan Venezuela. Trump lo tiene muy claro.
Is han engañado venezolanos ... is han robado el país. Estos Yakis no se van a ir nunca.
0
K
8
