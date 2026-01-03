edición general
María Corina Machado activa la transición en Venezuela y pide al Ejército reconocer a Edmundo González

La líder opositora celebra la detención de Nicolás Maduro y asegura que ha llegado la hora de la libertad para el país tras la victoria electoral

pingON #9 pingON
#4 pues entonces hay que repetir elecciones, no se trata de reconocer a un candidato del que tampoco se conocen los resultados
pingON #2 pingON
¿¿¿ sin elecciones ni nada ??? así un golpe de estado realizado por USA ??? ¿con nocturnidad y alevosía .... ?
#4 Vindicta
#2 Elecciones hubo. Lo que falta es encontrar las actas para saber quién es el presidente legítimo.
Pertinax #1 Pertinax
No veo yo que pueda activar nada hoy por hoy.
#3 Suleiman
Que te calles, que eres irrelevante.
ipanies #6 ipanies
Admitir semejante golpe de estado aboca a Venezuela a una guerra civil. Una vez consumada la agresión injustificada lo que no va a pasar es la vuelta de Maduro, pero sin unas elecciones de por medio, todo lo demás será un drama... Aún haciendo elecciones ya veremos qué pasa.
OCLuis #5 OCLuis
Espero que esto no termine en una guerra civil.
Aunque eso seguro que lo habrán calibrado los halcones yankis.
#7 rogerillu
Después de lo que ha dicho Trump de ella en la ruda de prensa, es un cadaver político.
oceanon3d #8 oceanon3d
Pero si Trump ya dejó claro en la conferencia que no cuentan con ella para nada ... que en su país no la quieren y que Venezuela es suya lo mismo que su petróleo.

A esta subnormal de ultraderecha la han utilizado como a una tonta del culo. Pasará a la historia entre los venezolanos, de un lado y otro, como la gran traidora a la patria.

Ahora solo hace falta saber quiénes están en el golpe de estado Yanki; que chavistas traicionaron a Maduro (cash) y como le entregan Venezuela. Trump lo tiene muy claro.

Is han engañado venezolanos ... is han robado el país. Estos Yakis no se van a ir nunca.
