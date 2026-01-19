edición general
La maquinaria de la desinformación se activa con el accidente de tren: Uzbekistán, Marruecos y el crimen premeditado

La maquinaria de la desinformación se puso en marcha pocas horas después de conocerse el fatídico choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, Córdoba, que por el momento se ha cobrado 39 vidas. Entre los primeros en hacer de altavoz a bulos que responsabilizan directamente a Pedro Sánchez de la catástrofe se cuentan los agitadores ultraderechistas Javier Negre, afincado en EE UU, y Vito Quiles, este desde España. Ambos difundieron en redes una publicación en la que se afirma que “el corrupto Pedro Sánchez regaló 247 millones

jonolulu #2 jonolulu
Ayer Vito Quiles decía que el tren que había descarrilado primero fue el Alvia y que el gobierno oculta algo.

Poco nos pasa para la cantidad de subnormales que le siguen
shake-it #4 shake-it
#2 Pues por aquí tenemos no pocos subnormales de esos. Un saludito a todos ellos de mi parte.
cromax #3 cromax *
No es que se haya activado, es que las redes sociales están más estercolero que nunca.
Hay miles y miles de comentarios carroñeros echando la culpa a Sánchez y Puente y enmerdando el escenario.
Qué tiempos estos...
Y acabo de menear esto. Esta escoria humana tiene su propia agenda y se la pela todo
www.meneame.net/story/vox-no-respetara-luto-nacional-tragedia-cordoba- :wall: :wall: :wall:
shake-it #6 shake-it
#3 Nos estás expulsando de las RRSS, va a llegar un punto en el que va a ser imposible entrar en ninguna sin interactuar con un nazi/un extremocentrista/un idiota/. Y ese punto ya se alcanzó en algunos sitios (Twitter) y en otros sitios vamos camino de conseguirlo.
cromax #7 cromax *
#6 Yo me fui de Twitter porque aquello era infumable, al igual que de Forocoches.
El nivel de bazofia y seguidismo de la ultraderecha más casposa es lamentable. La cantidad de burradas que se pueden llegar a leer en un rato es que, simplemente, hace que no merezca la pena malgastar tiempo en hacer mala sangre.
shake-it #9 shake-it
#7 Yo hace un año que me fui (desde el saludo nazi de Elon) y la verdad es que la vida en Bluesky comparada con Twitter es salir de la guerra de Vietnam y meterte en un spa noruego.
sotillo #1 sotillo
Pagado por el partido popular, no dan más asco los peperos por qué no les da
#8 To_lo_loco
A veces pienso que prestamos atención a los gilipollas.

Y creo sinceramente que reforzamos negativamente su comportamiento. Ante la estupidez ni puto caso.

Y hasta los gilipollas que lo sigan se preguntarán porque no genera atención entre los que intentan ofender.
