Un magrebí con 18 antecedentes tira por las escaleras del metro a una mujer para robarle el móvil y la cartera en Barcelona y ya está en libertad

El intento de robo derivó rápidamente en una agresión. Según fuentes del caso, la mujer se resistió a entregar sus pertenencias, lo que provocó un forcejeo. En ese momento, el agresor la empujó escaleras abajo y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y en la cara para doblegarla y poder huir con el botín. Tras hacerse con el teléfono, el menor salió corriendo. Sin embargo, la víctima, pese a las heridas, decidió perseguirlo mientras pedía ayuda a gritos. Sus llamadas de auxilio alertaron a varios ciudadanos que presenciaron la escena y