Un magrebí con 18 antecedentes tira por las escaleras del metro a una mujer para robarle el móvil y la cartera en Barcelona y ya está en libertad

El intento de robo derivó rápidamente en una agresión. Según fuentes del caso, la mujer se resistió a entregar sus pertenencias, lo que provocó un forcejeo. En ese momento, el agresor la empujó escaleras abajo y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y en la cara para doblegarla y poder huir con el botín. Tras hacerse con el teléfono, el menor salió corriendo. Sin embargo, la víctima, pese a las heridas, decidió perseguirlo mientras pedía ayuda a gritos. Sus llamadas de auxilio alertaron a varios ciudadanos que presenciaron la escena y
| etiquetas: magrebi , antecedentes , robo , agresion , metro , barcelona
De hecho si la justicia se satura más por culpa de la ley multi reincidencia lo que conseguirá es que este tipo pueda estar mas tiempo en libertad porque el juicio tardará mucho más...
La ley va a hacer que este tipo tarde mucho más en ser juzgado...
Como siempre, las propuestas de los fascistas hacen que todo funcione peor, porque lo que quieren es que todo funcione peor.
Falsas soluciones.
Eso si, cuando gobiernen ocurrirá como cuando gobernaron antes, que funcionaba todo peor, pero como no te podías quejar, se notaba menos.
Porque si no dan ninguna, al final la gente votará a los fascistas.
Que una persona con 18 antecedentes esté en la calle delinquiendo es un fallo del sistema. Y con esto no quiero decir que la solución sea meterle en la cárcel o expulsarle, pero desde luego los servicios sociales están fallando si personas así siguen teniendo que delinquir para sobrevivir.
Bueno, si, soluciones malas, como "mas liberalización", "más mercado" o "menos estado" (para lo que ayude a la gente, que de policías, ejército o tinglados de eso si, mucho estado)
¿Una persona con 18 antecedentes de este tipo de delitos?
1º Debería creer a "la gaceta", cosa que no hago, pero supongamos que es verdad...
2º¿Estos delitos se… » ver todo el comentario
Pero no sé si en todas porque no soy jurista, Andalucía, Madrid, Cataluña y Euskadi lo sé.
Vamos y Valencia, que lo de las "Ciudades de la Justicia" para llevarse calentito cientos de millones los del PP viene de eso, de "agilizar a la justicia", gastando millones en sobres.
(De agilizar nada, simplemente se gastan los millones y todo va peor)
Así de sencillo. Faltaría afinar la definición de multirreincidente, pero a preventiva cagando hostias.
Mínimo meses y probablemente años hasta que se celebre el juicio...
¿No sabes en el país que vives?
Pero por otro lado, si la definición de multirreincidente, como ya apunta la palabra en sí, implica que ha sido detenido por, digamos, robos, en los que se le ha intervenido los objetos robados, se han valorado en X cantidad de euros que no queda por debajo de 400€ en total (nada de que como siempre roba 399€ no pasa de hurto, se suma todo) y, lo dicho, ha llevado a cabo esta… » ver todo el comentario
Ya te digo que no creo que sea verdad, pero si son robos con violencia no entra en la ley multi reincidente, eso ya es reincidencia y lo contempla la ley desde siempre.
Vivo en un país que los policías han mandado multas de 36.000€ por protestar contra la DANA, que tienes a policías poniendo multas por posesión de unos gramos de una droga menos fuerte que el alcohol, que dicen por la cara "me ha agredido" una mujer de 30kg a un policía de 120kg y que podrían utilizar su capacidad para meterte dos putos años en la cárcel mientras se celebra el juicio porque sí.
Vamos, hemos visto cosas peores.
Carcel y expulsion ya son medidas que existen y se aplican, que más pedis? Celeridad? Pues habra que defender el uso correcto de nuestros impuestos, no?
Que los aticos de lujo salen de algún sitio, amigos!
Video de la detencion www.reddit.com/r/Debate_Esp/comments/1r94132/un_magrebí_de_17_años_t
Este con 18 años iria padentro y luego pafuera
Si es que te tienes que reír con las gilipolleces regres.
A los delincuentes a la cárcel. Después de cumplir ya veremos si lo echas o no. Tus miserias racistas desahogalas en casa, hombre. No des soluciones ridículas que no solucionan nada.
Los delincuentes a la cárcel. Entiendes que soltarlos a delinquir en otro país no soluciona nada o te cuesta ver eso tb?
Racista es creerte superior a las demás etnias, punto, las sopas de letras que dais según la situación son inventos que hacéis para llamar racista a todo.
Que da más votos a la ultraderecha?
Pues los 200 0 500 multi reincidentes , multiculturales( y patrios ) pues eso .
" El que pueda hacer que haga)
Con la colaboración de unos gobiernos, que no se dan cuenta porque pierden el relato,
Leyes claras para acabar con la multirencia y la expulsión siempre que sea posible.
No tratar de defender siempre a los okupas y los inkiocupas.
Cortarse un poco con las leyes de discriminación de género. ( Que… » ver todo el comentario
De putos locos.
De todos modos, vaya locura todo
De q locos hablas?
El 99% de la población no está interesada en la política, les vale con sobrevivir dignamente bajo un techo, ir seguros por la calle y tener algo de ocio...
Vox miente en su discurso, pero habla de algo que preocupa a la gente... la izquierda se dedica a decir que el problema no existe que también es mentira... adivinad que precise la gente, que la izquierda no les escucha o que no estan en su realidad...
Firmado: votantes de izquierda que ve que aún podemos perder muuuchos más escaños.