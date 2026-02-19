edición general
Un magrebí con 18 antecedentes tira por las escaleras del metro a una mujer para robarle el móvil y la cartera en Barcelona y ya está en libertad

El intento de robo derivó rápidamente en una agresión. Según fuentes del caso, la mujer se resistió a entregar sus pertenencias, lo que provocó un forcejeo. En ese momento, el agresor la empujó escaleras abajo y comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza y en la cara para doblegarla y poder huir con el botín. Tras hacerse con el teléfono, el menor salió corriendo. Sin embargo, la víctima, pese a las heridas, decidió perseguirlo mientras pedía ayuda a gritos. Sus llamadas de auxilio alertaron a varios ciudadanos que presenciaron la escena y

angelitoMagno
Pero ojo con legislar contra los multi reincidentes, que eso es fascismo.
WcPC
#2 Eso es robo con violencia y no se incluye en la ley de multi reincidencia...
De hecho si la justicia se satura más por culpa de la ley multi reincidencia lo que conseguirá es que este tipo pueda estar mas tiempo en libertad porque el juicio tardará mucho más...
La ley va a hacer que este tipo tarde mucho más en ser juzgado...
Como siempre, las propuestas de los fascistas hacen que todo funcione peor, porque lo que quieren es que todo funcione peor.
Falsas soluciones.
Eso si, cuando gobiernen ocurrirá como cuando gobernaron antes, que funcionaba todo peor, pero como no te podías quejar, se notaba menos.
angelitoMagno
#13 Pues si los fascistas dan malas soluciones, mejor que los demócratas den buenas soluciones.

Porque si no dan ninguna, al final la gente votará a los fascistas.

Que una persona con 18 antecedentes esté en la calle delinquiendo es un fallo del sistema. Y con esto no quiero decir que la solución sea meterle en la cárcel o expulsarle, pero desde luego los servicios sociales están fallando si personas así siguen teniendo que delinquir para sobrevivir.
WcPC
#19 Malas soluciones a problemas que no existen, mientras que los problemas reales no dan ninguna solución...
Bueno, si, soluciones malas, como "mas liberalización", "más mercado" o "menos estado" (para lo que ayude a la gente, que de policías, ejército o tinglados de eso si, mucho estado)

¿Una persona con 18 antecedentes de este tipo de delitos?
1º Debería creer a "la gaceta", cosa que no hago, pero supongamos que es verdad...
2º¿Estos delitos se…   » ver todo el comentario
VFR
#13 quien tiene las competencias para que la justicia no sea lenta?
WcPC
#23 Las comunidades autónomas son las que gestionan la justicia, creo que en todas las comunidades autónomas.
Pero no sé si en todas porque no soy jurista, Andalucía, Madrid, Cataluña y Euskadi lo sé.
Vamos y Valencia, que lo de las "Ciudades de la Justicia" para llevarse calentito cientos de millones los del PP viene de eso, de "agilizar a la justicia", gastando millones en sobres.
(De agilizar nada, simplemente se gastan los millones y todo va peor)
Tensk
#13 No sé si es factible pero tal como yo lo veo es mucho más sencillo: ¿Que te detienen siendo multirreincidente? Automáticamente a preventiva.

Así de sencillo. Faltaría afinar la definición de multirreincidente, pero a preventiva cagando hostias.
WcPC
#29 Claro, deja tu a los policías que puedan meter en la cárcel a quien quieran "preventivamente"....
Mínimo meses y probablemente años hasta que se celebre el juicio...

¿No sabes en el país que vives?
Tensk
#32 La preventiva/provisional creo recordar que son un máximo de dos años, que me corrija quien lo sepa mejor que yo.

Pero por otro lado, si la definición de multirreincidente, como ya apunta la palabra en sí, implica que ha sido detenido por, digamos, robos, en los que se le ha intervenido los objetos robados, se han valorado en X cantidad de euros que no queda por debajo de 400€ en total (nada de que como siempre roba 399€ no pasa de hurto, se suma todo) y, lo dicho, ha llevado a cabo esta…   » ver todo el comentario
WcPC
#36 Dice robos con violencia...
Ya te digo que no creo que sea verdad, pero si son robos con violencia no entra en la ley multi reincidente, eso ya es reincidencia y lo contempla la ley desde siempre.

Vivo en un país que los policías han mandado multas de 36.000€ por protestar contra la DANA, que tienes a policías poniendo multas por posesión de unos gramos de una droga menos fuerte que el alcohol, que dicen por la cara "me ha agredido" una mujer de 30kg a un policía de 120kg y que podrían utilizar su capacidad para meterte dos putos años en la cárcel mientras se celebra el juicio porque sí.
Vamos, hemos visto cosas peores.
nemesisreptante
#2 no acaban de aprobar esa ley? Si que está demostrando ser útil :shit:
ur_quan_master
#2 los jueces los dejan en libertad porque no pueden hacer otra cosa.
lordban
No os metáis con él, está robando carteras para pagarnos las pensiones.
cenutrios_unidos
Cárcel y si expulsion. Y encima si haces algo para atajar a los reincidentes eres un facha aporafobico.
correcorrecorre
#4 Menor, palmadita en la espalda y a la calle, con la promesa de que no lo vuelva a hacer.
cenutrios_unidos
#8 Esto es desolador...vamos a comer VOX con patatas por gilipollas.
VFR
#12 por gilipollas no, por buenismo
SerVicius
#4 Como siempre bailando en el charco de la hipocresia. Nadie discute que un delincuente cumpla con sus condenas. Sois fachas por meter a todos en el mismo saco, en general por su color de piel pero sobre todo por el tamaño de su bolsillo.

Carcel y expulsion ya son medidas que existen y se aplican, que más pedis? Celeridad? Pues habra que defender el uso correcto de nuestros impuestos, no?

Que los aticos de lujo salen de algún sitio, amigos!
platypu
Que raro que al NPC esto le parezca irrelevante y no las 20 noticias que envia diariamente :-P
carakola
#9 Porque es basurilla para generar odio. A los titiritreros los encerraron sobre la marcha. Pero la culpa es de Podemos.
platypu
#15 Basurilla como tu mierda de propaganda rusa que subes todos los dias?
platypu
La tensión continuó cuando llegaron los agentes. El menor mantuvo una actitud violenta, insultó a los policías y llegó a lanzar una zapatilla contra una de las agentes. Además, se negó a identificarse y no portaba documentación, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para confirmar su identidad. Según fuentes policiales, el menor acumula al menos 18 antecedentes por hechos similares, principalmente robos violentos, y es conocido en la zona por este tipo de delitos.

Video de la detencion www.reddit.com/r/Debate_Esp/comments/1r94132/un_magrebí_de_17_años_t
pepel
#1 Yo quiero ver el video del empujón.
platypu
#14 No lo vas a ver por que nadie va grabando a otra persona bajando las escaleras del metro...
Gadfly
#14 y eso?
EldelaPepi
La Gaceta, ese oteador de delincuentes magrebíes, pero que no encuentra a ninguno en PP ni en Vox. :-D
yoyasieso
No es un problema , que lo ha dicho Podemos.
fremen11
Claro, que un español mucho español con los mismos 18 antecedentes y habiendo hecho lo mismo a la mujer en el metro no estaría en la puta calle, si es que te tienes que reir........
correcorrecorre
#5 Si yo hago algo por el estilo, ten por seguro que termino en el trullo.
ostiayajoder
#10 porque eres mayor de.edad.
correcorrecorre
#18 Es que igual no es la edad, si no el delito que haces.
ostiayajoder
#28 La edad tambien cuenta.

Este con 18 años iria padentro y luego pafuera
lordban
#5 Si pudiéramos expulsar a españoles muy españoles con 18 antecedentes lo votaba el primero ¿Rusia necesita carne de cañón no? Mientras vemos si eso es posible vamos a lo fácil y obvio para ir solventando problemas, desechos sociales extranjeros como este para su país, que lo aguanten ahí.
Toponotomalasuerte
#11 por qué claro. Entro ilegal en España pero tú neurona te dice que lo pones en la frontera y le dices culo culo como vuelvas y todo solucionado!
Si es que te tienes que reír con las gilipolleces regres.
A los delincuentes a la cárcel. Después de cumplir ya veremos si lo echas o no. Tus miserias racistas desahogalas en casa, hombre. No des soluciones ridículas que no solucionan nada.
lordban
#30 La diplomacia está para algo, no solo para bajarse los pantalones, hay mil formas para devolverlos. Si no querer tragarme problemas ajenos es tu definición de "racista" pues vale, me la sopla, con tal contorsión de las palabras en cuatro días pelar una manzana antes de comérsela también será racista a este paso.
MuCephei
#39 Este es el nivel de meneame. Le faltó llamarte facha y machista pero bueno, esta a tiempo.
Toponotomalasuerte
#42 hay que venir llorado de casa. Cuando te comportes como un machista no dudes que te lo diré y si lo haces como un nazi tb te lo diré. Por ahora solo hablo de una medida de mierda para niños sin neuronas... Soltarlos a delinquir en otros países!!! Soluciones de temu para subnormales.
Toponotomalasuerte
#39 no que va. Racista es el que propone soluciones absurdas y populistas para desahogar la frustración que provoca sus prejuicios.
Los delincuentes a la cárcel. Entiendes que soltarlos a delinquir en otro país no soluciona nada o te cuesta ver eso tb?
lordban
#46 Claro que nos soluciona, ni delinquen aquí ni nos cuesta dinero aquí. Mira que os cuesta.
Racista es creerte superior a las demás etnias, punto, las sopas de letras que dais según la situación son inventos que hacéis para llamar racista a todo.
Xuanin71
#5 pues mira , yolo pongo en duda.
Que da más votos a la ultraderecha?
Pues los 200 0 500 multi reincidentes , multiculturales( y patrios ) pues eso .
" El que pueda hacer que haga)
Con la colaboración de unos gobiernos, que no se dan cuenta porque pierden el relato,
Leyes claras para acabar con la multirencia y la expulsión siempre que sea posible.
No tratar de defender siempre a los okupas y los inkiocupas.
Cortarse un poco con las leyes de discriminación de género. ( Que…   » ver todo el comentario
Scutarius
#5 . yo no afirmo ni en duda que eso suceda. En todo caso, ¿Dice la ley que si eres extranjero puedes quedar libre? Si no lo dice, ¿el responsable de esto es el juez?
pozz
Justicia de pandereta, y los politicos megraprogres legislando por y para los delincuentes.
De putos locos.
Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
kastanedowski
Pregunta seria, por que los negativos a esta nota? por que la quieren tumbar?
FunFrock
La Audiencia Nacional monitoriza este meneo, tened cuidado.
DayOfTheTentacle
"en una estación de metro de Montcada i Reixac " Montacada té metro?

De todos modos, vaya locura todo :-(
ostiayajoder
Pero no acaban de legislar contra la multireincidencia?

De q locos hablas?
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
Sigo_intentandolo
Y muchos en la izquierda insultando a la gente que vota a Vox....

El 99% de la población no está interesada en la política, les vale con sobrevivir dignamente bajo un techo, ir seguros por la calle y tener algo de ocio...

Vox miente en su discurso, pero habla de algo que preocupa a la gente... la izquierda se dedica a decir que el problema no existe que también es mentira... adivinad que precise la gente, que la izquierda no les escucha o que no estan en su realidad...

Firmado: votantes de izquierda que ve que aún podemos perder muuuchos más escaños.
0 K 7

