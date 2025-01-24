edición general
El magistrado Matías Martínez, tras el cambio de sexo de Yino Alemán: «El cambio no debería ser automático»

El cambio de sexo de Agustín Alemán Barreto o Yino Alemán, en prisión desde el miércoles por delitos contra la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y venta de drogas, vuelve a encender las alarmas sobre el uso de la Ley Trans por parte de hombres, para supuestamente recibir beneficios judiciales, laborales o sociales. Yino Alemán, también encausado en el caso ’18 Lovas’ de prostitución de menores, es ahora legalmente una mujer. Ha pedido ingresar en un módulo de mujeres, aunque por ahora no se le ha concedido.

Un_señor_de_Cuenca
¿Quiénes somos nosotros para juzgar cómo se siente esta buena mujer?
4
VFR
#10 Lo de buena sobra
0
Atusateelpelo
#13 Puede que sea una buena mujer, no lo sabemos.

Lo que si sabemos es que como hombre es un hdlgp.
0
emachan
#10 Es aún más fácil: La ley no exige ningún requisito para cambiar de sexo, luego no aplica ninguna duda ni nada que se le parezca. Que se sienta como le dé la gana.
1
Fj_Bs
#10 delitos contra la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y venta de drogas
0
CharlesBrowson
dura lex, sed lex. tiempo tuvieron para pensar en estos supuesto en su momento.
5
#4 Tronchador.
#3 El problema no es el cambio de sexo, el problema es tener beneficios legales por cuestiones de sexo. Cosa que contradice la constitución, y anula la igualdad ante la ley independientemente del origen, la clase social, la raza, la religión y el sexo.
La igualdad ante la ley debe ser para todos.
5
Barney_77
#3 Cuando las leyes se hacen desde la ideología ocurren estas cosas.
10
emachan
#7 En cualquier caso, los jueces tiene la obligación de aplicar la ley.
0
makinavaja
#14 Como si los jueces no tuvieran ideología en la aplicación de la ley, por desgracia....
0
emachan
#25 Vaya si la tienen, pero no hasta el punto de incumplir la ley.
0
ThePetersellers
#7 Todas las leyes se hacen desde la ideología. Que no te guste una ley o una ideología es normal. A mí no me gustan la mayoría de las leyes. Ni la mayoría de las ideologías, pero así es la vida.
2
Piscardo_Morao
#3 El concepto de fraude de ley te suena lo mismo el de derechos humanos por lo que se ve.
0
emachan
#12 Se ha hablado demasiado de eso del "fraude de ley" en relación con el cambio de sexo, pero no es aplicable, basta con mirarse la descripción de eso del fraude de ley. Se usa, sin embargo, dentro de cierta propaganda.
1
emachan
#9 Lo que digo en #16
0
Piscardo_Morao
#20 El fraude de ley se puede aplicar a la Ley Trans (Ley 4/2023) si una persona realiza un cambio de sexo registral con un fin espurio, contrario al espíritu de la ley, buscando un beneficio ilícito o eludir una obligación legal, como un delincuente que intenta acceder a beneficios penitenciarios o deportivos para mujeres. Si un juez detecta que el cambio se hace en fraude de ley, puede declararlo nulo y sin efectos, aunque probarlo requiere indicios sólidos.

Propósito espurio: La intención…   » ver todo el comentario
0
Atusateelpelo
#26 La ley no dice que quien pide el cambio de sexo tenga que "sentirse" como el sexo al que quiere cambiar.

Dice que no este conforme con el sexo que tiene.

Y en el caso de este tiparraco es que no esta conforme con el sexo que tiene.

¿Por que no tiene los beneficios que puede tener con el nuevo sexo? Eso es irrelevante segun la ley.

Precisamente la ley esta redactada asi para que no se puedan cuestionar los motivos y poner impedimentos (ideologicos) por parte de la derecha politica para los cambios de sexo.
0
emachan
#26 buscando un beneficio ilícito o eludir una obligación legal

No es el caso. Si va a una cárcel de mujeres es su derecho como mujer que es. No es ilícito para nada. Ir a una cárcel de hombres no es una obligación, y menos siendo mujer.

Y me llamas mentiroso A MI. Hace falta cara dura.
0
poxemita
#12 estás con lo del fraude de ley. Demuestra si puedes que no se siente mujer.
2
Piscardo_Morao
#19 No hace falta, se puede demostrar que lo ha hecho para obtener beneficios como por ejemplo, ir a una cárcel de mujeres en lugar de una de hombres.
1
poxemita
#27 tienes alguna prueba de esto? O son suposiciones?
1
pedrario
#27 En el caso de que su denuncia sea anterior al cambio, es posible que se pueda inferir algo así.

Si el cambio se ha efectuado con antelación, ya no tienes forma de argumentar que hizo el cambio esperando que lo metieran en una prisión de mujeres.
0
chocoleches
#3 El fraude de ley ya está pensado, escrito y legislado, no hace falta reescribirlo en cada norma que se apruebe.

La pregunta es por qué no se le está aplicando a este señor?
0
Martillo_de_Herejes
#15 Porque no puede demostrarse que no se sienta mujer. Ese es el problema.
1
chocoleches
#33 No, no lo es. Y la tontería que os habéis inventado algunos de que basta decir que se siente mujer es falsa.
0
Martillo_de_Herejes
#37 Demostrar que Julián, nacido hombre, se siente mujer para beneficiarse de ciertos derechos es una probatio diabolica. No puedes probar un hecho negativo que, además, depende de un sentimiento absolutamente subjetivo. Pero seguid vosotros con la turra.

*Cuestión distinta es que el funcionario del que depende el cambio de sexo se lo crea o no.... Y como tal, si se niega, Julián podrá presentar la correspondiente demanda por ver sus derechos fundamentales lesionados.
0
chocoleches
#41 La turra es tuya, y te piensas que la policía es tonta, si le vendo a mi hijo una casa por un euro yo puedo decir que es mi derecho, y que no puedes probar que ha sido un negocio ilícito. Salvo por los tres segundos que el juez va a tardar en decirte que me calle la boca y que estoy cometiendo un fraude.
0
pedrario
#37 ¿Qué más hace falta?¿Puedes coger la ley y señalar qué otro requisito es necesario?
0
chocoleches
#45 Expertos en derecho despues de ver a un blanco hetero facha dando la turra. Sí, el requisito de usar una ley para una finalidad distinta a la que fue creada, check. Por qué se deniegan peticiones?
0
pedrario
> Señala que comenzaron a llegar hombres de mediana edad, entre 40-50 años, con barba, que querían mantener su nombre masculino y que ignoraban totalmente cuáles eran los requisitos.

Estas apreciaciones que hace el magistrado del registro civil van contra la ley trans. Ni el aspecto, ni nombre ni nada define el género, ni hay requisitos.

Todavía le podría caer sanción.
1
poxemita
#31 es más deberían sancionarlo por transfobo.
1
Barney_77
#8 Entiendo que cuando hablas de "señorias" estas hablando de los legisladores.
1
makinavaja
SI no hubiera beneficios judiciales, laborales o sociales asociados al género, y se cumpliera la constitución en lo que respecta a la igualdad, no se podrían dar estos casos....
0
kastanedowski
No me extrañaria que fueran los mismos que regulan las balizas v16
0
Txominagirre
Matías Martínez:
«La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans establece que la persona comparezca ante el encargado del registro civil y manifieste que no se siente conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento, a los tres meses ratifica esa petición y luego no hay ningún requisito adicional», explica, «el encargado del registro que autorizó ese cambio se encontró con una persona a la que no conoce y que manifiesta que se quiere cambiar de sexo, y aplica su criterio».
0
Barney_77
#1 La pregunta es ¿tenía el funcionario alguna herramienta o capacidad para poner en duda la veracidad o buena intención del solicitante?¿Puede oponerse el funcionario a la solicitud? Si legalmente es mujer ¿por qué no se aplican los criterios de ingreso como a cualquier mujer?
Ojo, estoy absolutamente seguro de que esto es un cambio instrumental para ingresar en una cárcel de mujeres, en la cual tendrá menos problemas para sobrevivir de manera mas o menos cómoda, pero si una ley permite estas aberraciones ¿no habría que pegarle una pensada a la misma?
6
Txominagirre
#5 Me parece que lo has entendido perfectamente. Mucho mejor que sus señorías.
0
Piscardo_Morao
#5 ¿Sabes lo que es un fraude de ley?

Pues este es un ejemplo de libro, como los matrimonios de conveniencia, ¿quieres que se prohíban los matrimonios entre españoles y extranjeros porque algunos son matrimonios de conveniencia?
2
pedrario
#9 La ley de matrimonio fija requisitos, criterios objetivos para detectar fraude, como que haya convivencia.

La ley trans se basa en la voluntad del solicitante.

No conozco ley, salvo la trans, que no ponga requisitos, precisamente para evitar fraudes.
1
Piscardo_Morao
#24 ¿Si no convives con tu pareja te prohíben casarte? No lo sabía.

Lo que sí sabía es que DESPUÉS DE CASARSE, es cuando intentan detectar si hay fraude o no.

"La ley trans se basa en la voluntad del solicitante"

¿Y el matrimonio no?
0
pedrario
#30 El matrimonio tiene requisitos

>Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
>www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216

Son este tipo de cuestiones las que permiten detectar posibles fraudes.

La ley trans no tiene absolutamente nada que se le asemeje, por lo que no es posible hablar de fraude, salvo que el interesado confiese de forma directa o indirecta que su objetivo es hacer fraude.

Dado que sólo se basa en la voluntad, no tienes un criterio objetivo y medible para detectar fraude. Cosa que en otras leyes, sí tienes.

Insisto, todas las demás leyes tienen criterios para detectar fraude, la trans, no.
0
Txominagirre
#9 El matrimonio está regulado por todo esto y algunas cosas más: www.abogadadeextranjeria.es/matrimonio-entre-español-y-extranjero/
De hecho, la policía puede interrogar a los novios sobre su vida íntima, presentarse en su calle y preguntar a los vecinos.
¿Las entidades 'lgtbiaq+' estarían de acuerdo con que los juzgados hicieran ese tipo de averiguaciones?
1
Martillo_de_Herejes
#9 El fraude de ley ha de ser probado... el carácter fraudulento de un matrimonio de conveniencia es fácilmente demostrable; pero ven a demostrarme que yo no me siento mujer.
0
xaxipiruli
¿el que pueda hacer que haga?
0
CharlesBrowson
el tan famoso fraude de ley, el fraude de ley tambien lo tienes que demostrar, que no es como un grito a lo eh eh pero diciendo fraude de ley! fraude de ley!
0
Fj_Bs
Y Cuando salga de la carcel , podra retroceder Agustína,,, y decidir ser hombre ?
0
Barney_77
#2 ¿Lo permite la ley? ¿Existe un limite de cambios? Como digo antes, si la ley permite estas aberraciones, a lo mejor habría que repensarla un poco.
4
emachan
«El cambio no debería ser automático»

Tenemos pues a un juez opinando sobre una ley. Es como cuando opino yo. Yo no hago las leyes y los jueces tampoco.
0

