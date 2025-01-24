El magistrado Matías Martínez, tras el cambio de sexo de Yino Alemán: «El cambio no debería ser automático»

El cambio de sexo de Agustín Alemán Barreto o Yino Alemán, en prisión desde el miércoles por delitos contra la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y venta de drogas, vuelve a encender las alarmas sobre el uso de la Ley Trans por parte de hombres, para supuestamente recibir beneficios judiciales, laborales o sociales. Yino Alemán, también encausado en el caso ’18 Lovas’ de prostitución de menores, es ahora legalmente una mujer. Ha pedido ingresar en un módulo de mujeres, aunque por ahora no se le ha concedido.
Lo que si sabemos es que como hombre es un hdlgp.
La igualdad ante la ley debe ser para todos.
Dice que no este conforme con el sexo que tiene.
Y en el caso de este tiparraco es que no esta conforme con el sexo que tiene.
¿Por que no tiene los beneficios que puede tener con el nuevo sexo? Eso es irrelevante segun la ley.
Precisamente la ley esta redactada asi para que no se puedan cuestionar los motivos y poner impedimentos (ideologicos) por parte de la derecha politica para los cambios de sexo.
No es el caso. Si va a una cárcel de mujeres es su derecho como mujer que es. No es ilícito para nada. Ir a una cárcel de hombres no es una obligación, y menos siendo mujer.
Y me llamas mentiroso A MI. Hace falta cara dura.
Si el cambio se ha efectuado con antelación, ya no tienes forma de argumentar que hizo el cambio esperando que lo metieran en una prisión de mujeres.
La pregunta es por qué no se le está aplicando a este señor?
*Cuestión distinta es que el funcionario del que depende el cambio de sexo se lo crea o no.... Y como tal, si se niega, Julián podrá presentar la correspondiente demanda por ver sus derechos fundamentales lesionados.
Estas apreciaciones que hace el magistrado del registro civil van contra la ley trans. Ni el aspecto, ni nombre ni nada define el género, ni hay requisitos.
Todavía le podría caer sanción.
«La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans establece que la persona comparezca ante el encargado del registro civil y manifieste que no se siente conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento, a los tres meses ratifica esa petición y luego no hay ningún requisito adicional», explica, «el encargado del registro que autorizó ese cambio se encontró con una persona a la que no conoce y que manifiesta que se quiere cambiar de sexo, y aplica su criterio».
Ojo, estoy absolutamente seguro de que esto es un cambio instrumental para ingresar en una cárcel de mujeres, en la cual tendrá menos problemas para sobrevivir de manera mas o menos cómoda, pero si una ley permite estas aberraciones ¿no habría que pegarle una pensada a la misma?
Pues este es un ejemplo de libro, como los matrimonios de conveniencia, ¿quieres que se prohíban los matrimonios entre españoles y extranjeros porque algunos son matrimonios de conveniencia?
La ley trans se basa en la voluntad del solicitante.
No conozco ley, salvo la trans, que no ponga requisitos, precisamente para evitar fraudes.
Lo que sí sabía es que DESPUÉS DE CASARSE, es cuando intentan detectar si hay fraude o no.
"La ley trans se basa en la voluntad del solicitante"
¿Y el matrimonio no?
>Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
>www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216
Son este tipo de cuestiones las que permiten detectar posibles fraudes.
La ley trans no tiene absolutamente nada que se le asemeje, por lo que no es posible hablar de fraude, salvo que el interesado confiese de forma directa o indirecta que su objetivo es hacer fraude.
Dado que sólo se basa en la voluntad, no tienes un criterio objetivo y medible para detectar fraude. Cosa que en otras leyes, sí tienes.
Insisto, todas las demás leyes tienen criterios para detectar fraude, la trans, no.
De hecho, la policía puede interrogar a los novios sobre su vida íntima, presentarse en su calle y preguntar a los vecinos.
¿Las entidades 'lgtbiaq+' estarían de acuerdo con que los juzgados hicieran ese tipo de averiguaciones?
Tenemos pues a un juez opinando sobre una ley. Es como cuando opino yo. Yo no hago las leyes y los jueces tampoco.