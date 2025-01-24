El magistrado Matías Martínez, tras el cambio de sexo de Yino Alemán: «El cambio no debería ser automático»

El cambio de sexo de Agustín Alemán Barreto o Yino Alemán, en prisión desde el miércoles por delitos contra la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y venta de drogas, vuelve a encender las alarmas sobre el uso de la Ley Trans por parte de hombres, para supuestamente recibir beneficios judiciales, laborales o sociales. Yino Alemán, también encausado en el caso ’18 Lovas’ de prostitución de menores, es ahora legalmente una mujer. Ha pedido ingresar en un módulo de mujeres, aunque por ahora no se le ha concedido.