Madrid ha arrancado un experimento único en España: mover a más de 400.000 personas todos los días sin conductor

La línea 6 del metro de Madrid está a punto de convertirse en la primera línea de la red en operar con trenes completamente automáticos. No habrá conductor, pero se espera más frecuencia, más capacidad y menos consumo eléctrico. El proyecto, valorado en 300 millones de euros, culminará en 2027 y tiene el objetivo de transformar la línea más utilizada del suburbano madrileño en una de las más avanzadas de Europa.