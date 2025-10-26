edición general
Lucas (24), sobre el alquiler en Madrid: "Por un piso de 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000, tres nóminas, movimientos bancarios y fondos disponibles"

La odisea de encontrar un piso en la capital no reside solo en los precios desorbitados, sino en la ingente cantidad de requisitos que exigen los propietarios.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Hombre, eso se debe principalmente al miedo al moroso. Si la justicia fuese diligente no tendrian sentido esos requisitos.
#8 Icelandpeople
#2 Claro, yo creo que para acabar del todo con la morosidad hay que poner los zulos a 3.000.
Doisneau #19 Doisneau *
#8 Es que a dia de hoy los pisos son absurdamente caros que hay que jugarsela para permitirtelos. Asumir que tu trabajo va a ser estable y que no va a subir mas de la cuenta, para poder hacer tu vida en zonas tensionadas, para pagar un piso tan caro que no te va a permitir ahorrar, retroalimentando el problema. Son tan absurdamente caros que estas a un solo imprevisto de que tu vida colapse, por no hablar del estres que es saber que estas a un desvario de rentista de quedarte en la calle. La…   » ver todo el comentario
jonolulu #10 jonolulu
#2 Eso se debe a que saben que se exige tal esfuerzo para alquilar que el riesgo sube. Con precios razonables no hacen falta tantas garantías
#14 encurtido
Parafraseando al alcalde de esa ciudad, "poco me parece".

Recientemente hemos tenido nuestra primera experiencia como rentistas, con una casa heredada de pueblo. Una familia a través de conocidos, precio por debajo de mercado. Pues los inquilinos dicen que "pagamos el mes que viene" desde hace 6 meses, y como no tienen nóminas que viven de sus fincas además de haber sido tan pardillos de no pedir todo esto que dice el Lucas.

Básicamente la quieren comprar y quieren que la…   » ver todo el comentario
alcama #6 alcama
Lucas no se ha enterado que ha bajado la prima de riesgo
Pacman #20 Pacman
#6 y que la bolsa está top!
jonolulu #12 jonolulu
#7 Soy casero pero no usurero como las ratas de la noticia
jonolulu #5 jonolulu
Se pueden meter el piso por el culo. Ladrillo a ladrillo
#7 guillersk
#5 jode ser pobre ehhh :troll:
manc0ntr0 #29 manc0ntr0
#7 lo dice el cibervoluntario mientras sigue viviendo con sus padres
cenutrios_unidos #22 cenutrios_unidos *
#21 Esa es la solución real. Aumentar la demanda pública. Si bien no soy partidario de dar usufructos vitalicios, exceptuando casos de gente muy mayor o enfermos crónicos.

La ayuda del Estado ha de ser puntual. 10-15 años y que luego entren otros.

Dicho esto, todos sabemos que no va a ocurrir. Los que podrían poner los medios para hacer efectiva esta solución son unas de las partes interesadas en mantener la situación actual.
#24 Icelandpeople
#22 El usufructo no sería gratis, hombre. Pagas una cantidad acordada y lo tienes hasta que palmes.
cenutrios_unidos #26 cenutrios_unidos
#24 Ya, pero tampoco hay que fomentar el "inmovilismo". Es a lo que me refiero, la ayuda (exceptuando casos extremos) siempre ha de ser temporal.
#27 Icelandpeople
#26 Tanto el usufructo como el alquiler se pagaría.

Y los inmuebles estarían "reservados" para profesionales, trabajadores, licenciados, etc., con X años cotizados, que son los que están siendo expulsados de las ciudades.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Va a ser que no. Te pueden pedir hasta tu primogénito. Pero lo legal es pedir la fianza, vida laboral y nóminas.
#13 Icelandpeople
#3 Entonces no entras en el casting.
cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
#13 Lo que se llama padefo.
#16 Icelandpeople *
#15 No sé cómo se llama, pero así andamos.

Esto va a acabar peor de lo que ya está.
cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
#16 En las ciudades no va a acabar. Por más que queramos. Hay muchos intereses y la demanda siempre es creciente.

Lo que hay que hacer es irse a las afueras. Es la única manera de presión efectiva.
#21 Icelandpeople
#17 La única forma de salir de esta es que el Estado construya millones de viviendas para alquiler o usufructo vitalicio fuera del mercado.
Pacman #18 Pacman
#16 tenias que haber dicho "andamios"

Oportunidad perdida
#23 BurraPeideira_ *
Joder con el mercado, amigos.
Al mercado le da igual que toda la gente que no llegue a ese nivel de ingresos se quede en la calle, pero a la gente, por muy hija de puta que pueda llegar a ser, no le interesa que una parte importante de la población se vea abocada al sinhogarismo, por todos los problemas asociados que conlleva.
Entonces a la gente que dice que hay que dejar que el mercado se regule solo aunque lleve al colapso social, a romper por completo lo que pueda quedar de la idea de contrato social, lo que habría que hacer es mandarla a un campamento de reeducación a Burgos antes de que nos vayamos todos a la mierda, los que podemos tener una vivienda y los que no.
#4 rbrn
Requisitos como para pedir una hipoteca :-)

En fin, mi peque tiene 9 años y ya tengo que ir planificando su vivienda...
#11 Icelandpeople
#4 No te da tiempo.
#25 uvi
#4 Para una hipoteca, te piden tener el 20% + importe gastos (ITP o IVA, etc...) del valor total de la vivienda sin impuestos y gastos...es bastante peor.

Piso de 200K€, solo te dan 160k€, los 40k€ restantes + 20k€ de IVA o ITP (10% a lo bruto) + 2k€ otros gastos = 62k€..

Y de papeleo creo que solo me quedo pasarles el ticket de la compra de los calzoncillos.
#9 pandasucks *
Ya es tarde, pero jamás debería de haberse dejado especular con la vivienda y se tendría que haber controlado su compra, venta y alquiler.
#28 jaramero
Por qué cojones el alquiler tiene que ser una inversión sin riesgo?

El que no quuera asumir el riesgo que venda y deje de joder a los demás.

Debería estar prohibido por ley pedir más de un mes de fianza y otra garantía que no sean las 3 últimas nóminas.
#1 Borgiano
El cobete.
#30 Samaritan *
Pero tiene más libertaz que en otras comunidades.:troll:
