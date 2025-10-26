·
15
meneos
40
clics
Lucas (24), sobre el alquiler en Madrid: "Por un piso de 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000, tres nóminas, movimientos bancarios y fondos disponibles"
La odisea de encontrar un piso en la capital no reside solo en los precios desorbitados, sino en la ingente cantidad de requisitos que exigen los propietarios.
alquiler
,
crisis
,
madrid
12
3
0
K
161
actualidad
30 comentarios
12
3
0
K
161
actualidad
#2
Torrezzno
*
Hombre, eso se debe principalmente al miedo al moroso. Si la justicia fuese diligente no tendrian sentido esos requisitos.
8
K
89
#8
Icelandpeople
#2
Claro, yo creo que para acabar del todo con la morosidad hay que poner los zulos a 3.000.
5
K
59
#19
Doisneau
*
#8
Es que a dia de hoy los pisos son absurdamente caros que hay que jugarsela para permitirtelos. Asumir que tu trabajo va a ser estable y que no va a subir mas de la cuenta, para poder hacer tu vida en zonas tensionadas, para pagar un piso tan caro que no te va a permitir ahorrar, retroalimentando el problema. Son tan absurdamente caros que estas a un solo imprevisto de que tu vida colapse, por no hablar del estres que es saber que estas a un desvario de rentista de quedarte en la calle. La…
1
K
26
#10
jonolulu
#2
Eso se debe a que saben que se exige tal esfuerzo para alquilar que el riesgo sube. Con precios razonables no hacen falta tantas garantías
2
K
31
#14
encurtido
Parafraseando al alcalde de esa ciudad, "poco me parece".
Recientemente hemos tenido nuestra primera experiencia como rentistas, con una casa heredada de pueblo. Una familia a través de conocidos, precio por debajo de mercado. Pues los inquilinos dicen que "pagamos el mes que viene" desde hace 6 meses, y como no tienen nóminas que viven de sus fincas además de haber sido tan pardillos de no pedir todo esto que dice el Lucas.
Básicamente la quieren comprar y quieren que la…
5
K
62
#6
alcama
Lucas no se ha enterado que ha bajado la prima de riesgo
4
K
54
#20
Pacman
#6
y que la bolsa está top!
0
K
11
#12
jonolulu
#7
Soy casero pero no usurero como las ratas de la noticia
1
K
28
#5
jonolulu
Se pueden meter el piso por el culo. Ladrillo a ladrillo
1
K
28
#7
guillersk
#5
jode ser pobre ehhh
1
K
21
#29
manc0ntr0
#7
lo dice el cibervoluntario mientras sigue viviendo con sus padres
0
K
8
#22
cenutrios_unidos
*
#21
Esa es la solución real. Aumentar la demanda pública. Si bien no soy partidario de dar usufructos vitalicios, exceptuando casos de gente muy mayor o enfermos crónicos.
La ayuda del Estado ha de ser puntual. 10-15 años y que luego entren otros.
Dicho esto, todos sabemos que no va a ocurrir. Los que podrían poner los medios para hacer efectiva esta solución son unas de las partes interesadas en mantener la situación actual.
1
K
27
#24
Icelandpeople
#22
El usufructo no sería gratis, hombre. Pagas una cantidad acordada y lo tienes hasta que palmes.
0
K
15
#26
cenutrios_unidos
#24
Ya, pero tampoco hay que fomentar el "inmovilismo". Es a lo que me refiero, la ayuda (exceptuando casos extremos) siempre ha de ser temporal.
0
K
15
#27
Icelandpeople
#26
Tanto el usufructo como el alquiler se pagaría.
Y los inmuebles estarían "reservados" para profesionales, trabajadores, licenciados, etc., con X años cotizados, que son los que están siendo expulsados de las ciudades.
1
K
25
#3
cenutrios_unidos
Va a ser que no. Te pueden pedir hasta tu primogénito. Pero lo legal es pedir la fianza, vida laboral y nóminas.
1
K
26
#13
Icelandpeople
#3
Entonces no entras en el casting.
1
K
23
#15
cenutrios_unidos
#13
Lo que se llama padefo.
0
K
15
#16
Icelandpeople
*
#15
No sé cómo se llama, pero así andamos.
Esto va a acabar peor de lo que ya está.
0
K
15
#17
cenutrios_unidos
#16
En las ciudades no va a acabar. Por más que queramos. Hay muchos intereses y la demanda siempre es creciente.
Lo que hay que hacer es irse a las afueras. Es la única manera de presión efectiva.
0
K
15
#21
Icelandpeople
#17
La única forma de salir de esta es que el Estado construya millones de viviendas para alquiler o usufructo vitalicio fuera del mercado.
0
K
15
#18
Pacman
#16
tenias que haber dicho "andamios"
Oportunidad perdida
0
K
11
#23
BurraPeideira_
*
Joder con el mercado, amigos.
Al mercado le da igual que toda la gente que no llegue a ese nivel de ingresos se quede en la calle, pero a la gente, por muy hija de puta que pueda llegar a ser, no le interesa que una parte importante de la población se vea abocada al sinhogarismo, por todos los problemas asociados que conlleva.
Entonces a la gente que dice que hay que dejar que el mercado se regule solo aunque lleve al colapso social, a romper por completo lo que pueda quedar de la idea de contrato social, lo que habría que hacer es mandarla a un campamento de reeducación a Burgos antes de que nos vayamos todos a la mierda, los que podemos tener una vivienda y los que no.
1
K
25
#4
rbrn
Requisitos como para pedir una hipoteca
En fin, mi peque tiene 9 años y ya tengo que ir planificando su vivienda...
1
K
25
#11
Icelandpeople
#4
No te da tiempo.
0
K
15
#25
uvi
#4
Para una hipoteca, te piden tener el 20% + importe gastos (ITP o IVA, etc...) del valor total de la vivienda sin impuestos y gastos...es bastante peor.
Piso de 200K€, solo te dan 160k€, los 40k€ restantes + 20k€ de IVA o ITP (10% a lo bruto) + 2k€ otros gastos = 62k€..
Y de papeleo creo que solo me quedo pasarles el ticket de la compra de los calzoncillos.
1
K
24
#9
pandasucks
*
Ya es tarde, pero jamás debería de haberse dejado especular con la vivienda y se tendría que haber controlado su compra, venta y alquiler.
1
K
23
#28
jaramero
Por qué cojones el alquiler tiene que ser una inversión sin riesgo?
El que no quuera asumir el riesgo que venda y deje de joder a los demás.
Debería estar prohibido por ley pedir más de un mes de fianza y otra garantía que no sean las 3 últimas nóminas.
1
K
22
#1
Borgiano
El cobete.
0
K
8
#30
Samaritan
*
Pero tiene más libertaz que en otras comunidades.
0
K
7
