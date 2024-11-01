edición general
Lorenzo Amor (ATA): "Es asombroso que al autónomo que gana 400 euros quieran hacerle pagar 217"

Los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años. No existe permiso de lactancia para las mujeres ni permiso retribuido en caso de problemas climatológicos, como tienen los asalariados. Y mucho menos permisos por fallecimiento de familiares del entorno. ¡Como si los autónomos no tuviéramos derecho a llorar a nuestros muertos! Algunos pretenden que paguemos por un Ferrari y tengamos las prestaciones de un [Seat] Panda y eso no va a ser así.

#1 sliana
es mas asombroso que un autonomo que gana 400 se crea que tiene un negocio. supongo que no voy desencaminado si pienso que es de los que opinan que pagar el iva cada 3 meses (el cobrado, el que tienen que adelantar sin haber cobrado es una putada) sale de su bolsillo en actuar como un mero recaudador.
ElBeaver #3 ElBeaver
#1 Te sorprenderías por lo que puede llegar a pasar una persona que no tiene muchas alternativas laborales.
#6 doppel
#1 al inicio puedes ganar eso y menos, incluso se puede alargar durante años antes de despegar.
Sandilo #12 Sandilo
#1 Hay muchas muchísimas personas que no tienen alternativa laboral y no tienen más remedio que tirar adelante adelante con una tiendecita de barrio que apenas le da para comer.

Eso son los que a boca llena muchos le dicen que cierre y hasta se alegran de su mal.
#13 jfgaliza
#12 Que busque trabajo, y mientras tanto que viva de las ayudas que hay y aproveche para hacer cursos de reciclaje.
Sandilo #15 Sandilo
#13 “Qué viva de las ayudas” claro que si guapi, ese el comunismo, todo el mundo dependiente de la miseria que quiera darle papa estado en lugar de no hundirlos a impuestos hasta el cierre:.
#16 jfgaliza
#15 Miseria es ganar 400€ al mes trabajando de autónomo, las ayudas sirven para empezar una nueva vida y reciclarte profesionalmente lleva tiempo.
Hablar de comunismo con ayudas que se dan en todos los países europeos con economías más avanzadas, y mucho mejores que las que hay en España, ... claro que sí guapi, qué tienes ¿13 años?
Fumanchu #14 Fumanchu
#1 Yo llevo 9 años de autónomo y voy a hablar desde mi caso, el problema de los 400 euros es que en mi caso hay meses, sobre todo los meses de verano, mi negocio es una ruina, pero el resto del año escapo, pero que un mes te vengan mal dadas es medio fácil y los gastos fijos no bajan y derrepente tienes un mes que te toca pagar 1500 y has ingresado 400, que otros meses he ingresado 3000, porque si no habría cerrado el negocio. Ser autónomo respecto de asalariado la desventaja que tiene es que tienes que hacer todo el trabajo del dinero que no es poco y agobia bastante.
#7 Contubernio
Los autónomos que ganan 400 euros son la gran preocupación de ATA, sí...
Para quien no lo sepa Lorenzo Amor es a la vez vicepresidente de la CEOE.
#4 perej
Si solo ganas 400 €, no eres autónomo, eres dependiente de otros.
Gry #9 Gry
Alguien que gana 400 € no debería ni contar como autónomo, es imposible vivir con eso.
#11 fralbin
#9 Pues bendito chat GPT me ha respondido esto.

2. Excepciones: facturar sin ser autónomo

Hay casos puntuales en los que un particular puede emitir una factura sin estar dado de alta en el RETA:

{0x2705} Requisitos que deben cumplirse:

Actividad puntual y no habitual.
Solo haces ese trabajo una vez o de forma muy esporádica, sin continuidad ni intención de negocio.

Ingresos bajos.
No superas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual (en 2025 es de unos €15.876 brutos/año).
Si no…   » ver todo el comentario
Ramen #5 Ramen
¿Cómo vive una persona que gana 400€ al mes?
#8 doppel *
#5 Mucho mejor que los que no cobran nada

la no contributiva está en 500€ aprox.
#10 Banshee2x
#5 Puede ser un pequeño negocio complementario a su otro empleo por cuenta ajena.
Andreham #2 Andreham
Si ganas (de ganar, no de facturar) 400 euros, ¿no estás exento de ser autónomo?
