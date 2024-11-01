Lorenzo Amor (ATA): "Es asombroso que al autónomo que gana 400 euros quieran hacerle pagar 217"

Los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años. No existe permiso de lactancia para las mujeres ni permiso retribuido en caso de problemas climatológicos, como tienen los asalariados. Y mucho menos permisos por fallecimiento de familiares del entorno. ¡Como si los autónomos no tuviéramos derecho a llorar a nuestros muertos! Algunos pretenden que paguemos por un Ferrari y tengamos las prestaciones de un [Seat] Panda y eso no va a ser así.