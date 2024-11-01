Lorenzo Amor (ATA): "Es asombroso que al autónomo que gana 400 euros quieran hacerle pagar 217"

Los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años. No existe permiso de lactancia para las mujeres ni permiso retribuido en caso de problemas climatológicos, como tienen los asalariados. Y mucho menos permisos por fallecimiento de familiares del entorno. ¡Como si los autónomos no tuviéramos derecho a llorar a nuestros muertos! Algunos pretenden que paguemos por un Ferrari y tengamos las prestaciones de un [Seat] Panda y eso no va a ser así.
Eso son los que a boca llena muchos le dicen que cierre y hasta se alegran de su mal.
Hablar de comunismo con ayudas que se dan en todos los países europeos con economías más avanzadas, y mucho mejores que las que hay en España, ... claro que sí guapi, qué tienes ¿13 años?
Para quien no lo sepa Lorenzo Amor es a la vez vicepresidente de la CEOE.
2. Excepciones: facturar sin ser autónomo
Hay casos puntuales en los que un particular puede emitir una factura sin estar dado de alta en el RETA:
Requisitos que deben cumplirse:
Actividad puntual y no habitual.
Solo haces ese trabajo una vez o de forma muy esporádica, sin continuidad ni intención de negocio.
Ingresos bajos.
No superas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual (en 2025 es de unos €15.876 brutos/año).
la no contributiva está en 500€ aprox.