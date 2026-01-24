La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: "Me costó 200.000 euros salvarla"

Berkana abrió sus puertas en el barrio 'queer' de Madrid en 1993 y, desde entonces, pese a las estocadas, ha resistido como refugio para el colectivo LGTBIQ+: "No voy a darle el gusto a la derecha de cerrarla".
| etiquetas: librerías , madrid , chueca , barkana
La rentabilidad de su negocio depende en buena parte de los gastos, no sólo de los ingresos, y por eso ella habla del alquiler.
Si las pocas viviendas sociales que hay se venden a dichos fondos, y en una época de gran crisis de viviendas no regulas para que no se permita la compra de más de dos viviendas por particular y solo una a través de una mercantil, estás gobernando en contra del interés general.
Si a esto le añades el continuo boicoteo de las comunidades peperas a… » ver todo el comentario
Los "fondos buitres" no tienen nada que ver, porque compran para poner en alquiler. El problema es la escasez física de oferta, no los precios. De hecho incluso si dieran gratis las viviendas el problema seguiría existiendo igualmente.
A la vuelta de 5,10 o 15 años tendrá que cerrar.
Así hasta que lleguen a Ugena.