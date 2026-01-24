edición general
La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: "Me costó 200.000 euros salvarla"

Berkana abrió sus puertas en el barrio 'queer' de Madrid en 1993 y, desde entonces, pese a las estocadas, ha resistido como refugio para el colectivo LGTBIQ+: "No voy a darle el gusto a la derecha de cerrarla".

#4 sliana
Salvada de la gentrificación mediante el pago del precio de la gentrificación. Buena estrategia.
Chinchorro #6 Chinchorro
#4 Si claro. No va a ser con el poder del corazón y la ilusión de la amistad.
Findeton #1 Findeton
Para la izquierda, la culpa es de Blackstone y los "fondos buitres". Porque claro, que cada año haya 250k nuevas familias (600k personas o más) y sólo 100k nuevas viviendas, nah, no tiene nada que ver /sarcasm
Barney_77 #3 Barney_77 *
#1 ¿Que pollas tiene que ver la derecha con que esa librería sea un negocio poco menos que improductivo? Que las librerías en zonas de barrio no sean rentables, no es porque venga la derecha, es porque la gente pasa de ir ahí a comprar, prefiere Amazon o pedidos online. SI tu negocio se ha visto arrasado por la realidad, o te adaptas o cierras. Que vengan a llorar una vez han cerrado, que haya mil twitteros llorando y protestando contra la "gentrificación" pero que jamás fueron a…   » ver todo el comentario
Findeton #5 Findeton
#3 Ella misma dice "No voy a darle el gusto a la derecha de cerrarla". Y también "No me querían bajar los 4.000 euros que pagaba de alquiler [...] Aquella fue la primera estocada que la gentrificación me asestó. En la actualidad, pago 2.500 euros."
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Insisto ¿Qué pollas tiene que ver la derecha en que su modelo de negocio no sea rentable?
Findeton #8 Findeton *
#7 De hecho yo no he hablado de derecha en mi primer mensaje, he hablado de que para la izquierda, la culpa (de que el alquiler sea tan alto) es de Blackstone y los fondos buitres. A lo que señalo que no es así, que hay escasez física de vivienda (lo cual también sube precios a los negocios de calle).

La rentabilidad de su negocio depende en buena parte de los gastos, no sólo de los ingresos, y por eso ella habla del alquiler.
Graco #10 Graco *
#1 Si crees que el factor "Fondos buitres" no tienen nada que ver deberías explicar un poquito mejor el porqué de la situación actual.

Si las pocas viviendas sociales que hay se venden a dichos fondos, y en una época de gran crisis de viviendas no regulas para que no se permita la compra de más de dos viviendas por particular y solo una a través de una mercantil, estás gobernando en contra del interés general.
Si a esto le añades el continuo boicoteo de las comunidades peperas a…   » ver todo el comentario
Findeton #11 Findeton *
#10 Pues claro que hay que construir más. Lo más fácil es que lo construya el sector privado, pero si lo hace el sector estatal pues al menos soluciona el problema (aunque sale muchísimo más caro).

Los "fondos buitres" no tienen nada que ver, porque compran para poner en alquiler. El problema es la escasez física de oferta, no los precios. De hecho incluso si dieran gratis las viviendas el problema seguiría existiendo igualmente.
Chinchorro #2 Chinchorro *
Mili Hernández es un tesoro nacional. Y hace una sangría de puta madre.
#9 eldelcerro
Las cosas se acaban, hace un mes abrió una librería junto al mercado Tirso Molina de Madrid, la nueva zona a gentrificar, todo muy moderno y tal.
A la vuelta de 5,10 o 15 años tendrá que cerrar.
Así hasta que lleguen a Ugena.
