edición general
Leticia Poole, economista: “en España sobran universitarios, la gente está preparada para lo que el mercado no necesita”

Los oficios tradicionales, como la fontanería, la electricidad o la carpintería, sufren una falta de relevo generacional alarmante. “Hasta un 70% de las ofertas laborales actuales se dirigen a personas con ciclos formativos, no con carreras universitarias”. La escasez de profesionales cualificados ha elevado los salarios en estos sectores, que ahora pueden estar mejor pagados que muchos empleos universitarios. “Hoy en día gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa, porque no hay instaladores”.

etiquetas: españa , mercado laboral , perfiles , universitarios
Comentarios:
fremen11
Es lo que tiene estigmatizar la FP
ezbirro
#1 Es lo que tiene tener un tejido económico de mierda que no es capaz de absorber a los mejor preparados.
PasaPollo
Una persona con carrera universitaria diciendo que no hace falta tanta gente con carrera universitaria.

La puñetera concepción absurda y reducida de que las universidades son simplemente fábricas de trabajadores que hagan ganar dinero a los empresarios está tan instalada que parece anatema comentarlo.
shinjikari
#7 Exacto. Esto de supeditar el saber al mercado me parece tristísimo.
cocolisto
#8 Esa es la raíz del problema. Es un sistema hecho no para que aprendas, pienses y descubras tu vocación , sino para convertirte en una pieza prescindible de la maquinaria.
kaos_subversivo
Lo que sobran son empresarios que solo saben hacer chanchullos con el turismo y el ladrillo
Olepoint
Y por eso todos los hijos de los ricos y los monarcas estudian FP.... claro.. y ahora vais, y como son los vuestros, les votáis.... xD xD xD xD xD xD xD xD
Tertuliano_equidistante
#2 Pues los ricos y los monarcas no sé, pero en otros países civilizados al que no pasa el corte en secundaria los mandan a FP sin preguntar.
En España esa opción ni se contempla, todo el mundo que quiera, sin esforzarse demasiado, puede llegar a la universidad y hacer una carrera para la que no tendrá salida.

Los hijos de monarcas tendrán salida por otros motivos, pero eso no hace que nuestro sistema sea bueno.
fremen11
#2 Claro porque a esos les hace falta un curro......
Olepoint
#15 Es que un curro es un derecho, no debería ser una necesidad, y no solo lo digo por la Constitución, vamos, algo tan básico como el "Contrato Social"
fremen11
#18 Tienes razón, pero conviene conmigo en que si no hay presión la gente se decanta por estudiar una carrera y no estoy diciendo que los que tienen presión no la estudien, pero éstos suelen elegir carreras con proyección de futuro....
diablos_maiq
#2 los hijos de los ricos consiguen los títulos sin estudiar.

"El cliente siempre tiene la razón"
HAL9K
En la universidad se adquiere conocimiento y se aporta conocimiento. Es un error pensar que la universidad tiene un fin laboral. Nunca sobran universitarios.
Lo que el mercado necesite que el mercado se lo proporcione. La universidad es otra cosa.
JuanCarVen
Y miles de jóvenes sin plaza en FP.
xaxipiruli
¿Esa es una forma bonita de decir que necesitan abaratar el precio de la mano de obra no?, y de ser muy muy ignorante y despreciar la educación superior. Mientras tanto en China, planifican, ejecutan planes y automatizan!, ¡que horror!.
Supercinexin
Amén.
LuigiR
Los estudios universitarios son de lo poco que queda ya del maltrecho ascensor social, y con el rollo de los masters del plan Bolonia son cada vez menos universales.

De cuando en cuando salen noticias así, es la forma que tienen los ricos de decirnos oye no subáis, quedaros ahí en ese estrato social vayamos a que vuestros hijos acaben siendo jefes de los míos.
fremen11
Yo conozco a mecánicos que estudiaron FP y cobran más que un doctor con 30 años de experiencia, así que no sé si el tonto fui yo.....
ElBeaver
es probable que un fontanero o un cerrajero, especialmente uno con experiencia y que trabaje por su cuenta, pueda ganar más que un profesor, ya que sus salarios pueden variar mucho y dependen de la experiencia y de si se es autónomo. Los fontaneros experimentados pueden superar los 40.000 euros anuales y, además, facturan por desplazamiento y servicios puntuales
bigmat
Lo que no tiene sentido es que cada año salgan una tropelía de graduados en estudios que tienen muy limitada su salida laboral.

Un ejemplo en toda España la rama de Artes y Humanidades asciende a ≈ 15.000 graduados al año (incluyendo todas las titulaciones: Filosofía, Historia, Letras clásicas, Historia del Arte, etc.).
Se estima en Filosofía unos 700-1500 al año.

¿Cuántos puestos para este tipo de estudios hay abiertos a candidatos en el mercado laboral cada año? Dudo mucho que tantos.
AntonioWarrior
Básicamente lo que sobran son economistas. (Por eso luego estudie otra cosa)
VFR
Cuando un FP cobre más que un universitario los mejores estudiaran FP's
moco36
#6 un fontanero, electricista ya cobra bastante mas que el universitario medio...
ElBeaver
#6 A pesar de que la media de ingresos universitarios es mayor, algunos puestos de FP, como los de sistemas informáticos y robótica, ofrecen salarios que se equiparan o superan a los de algunas carreras universitarias de entrada, especialmente en los primeros año
bigmat
#6 Mi limpiador de ventanas cobra seguro más que yo.
¿Me cambiaría por el? No.
El trabaja en el exterior con calor, frío, lluvia e incluso nieve; trabajo de esfuerzo arrastrando mangueras, depósitos y largas escobas por las ventanas desde el suelo hasta el 3 piso, con riesgo a lesiones y enfermedades por las condiciones a diario.
Así desde los 20 hasta que se jubile.

Yo trabajo en casa calentito delante del ordenador, o en la oficina con calefacción, silla y mesa ergonómica, comida y bebida caliente, mi mayor riesgo es caerme de la silla.
Así hasta la jubilación.

Prefiero lo mío y cobrar 1000e menos al mes.
No todo es el dinero.
