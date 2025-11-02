Leticia Poole, economista: “en España sobran universitarios, la gente está preparada para lo que el mercado no necesita”

Los oficios tradicionales, como la fontanería, la electricidad o la carpintería, sufren una falta de relevo generacional alarmante. “Hasta un 70% de las ofertas laborales actuales se dirigen a personas con ciclos formativos, no con carreras universitarias”. La escasez de profesionales cualificados ha elevado los salarios en estos sectores, que ahora pueden estar mejor pagados que muchos empleos universitarios. “Hoy en día gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa, porque no hay instaladores”.
| etiquetas: españa , mercado laboral , perfiles , universitarios
La puñetera concepción absurda y reducida de que las universidades son simplemente fábricas de trabajadores que hagan ganar dinero a los empresarios está tan instalada que parece anatema comentarlo.
En España esa opción ni se contempla, todo el mundo que quiera, sin esforzarse demasiado, puede llegar a la universidad y hacer una carrera para la que no tendrá salida.
Los hijos de monarcas tendrán salida por otros motivos, pero eso no hace que nuestro sistema sea bueno.
"El cliente siempre tiene la razón"
Lo que el mercado necesite que el mercado se lo proporcione. La universidad es otra cosa.
De cuando en cuando salen noticias así, es la forma que tienen los ricos de decirnos oye no subáis, quedaros ahí en ese estrato social vayamos a que vuestros hijos acaben siendo jefes de los míos.
Un ejemplo en toda España la rama de Artes y Humanidades asciende a ≈ 15.000 graduados al año (incluyendo todas las titulaciones: Filosofía, Historia, Letras clásicas, Historia del Arte, etc.).
Se estima en Filosofía unos 700-1500 al año.
¿Cuántos puestos para este tipo de estudios hay abiertos a candidatos en el mercado laboral cada año? Dudo mucho que tantos.
¿Me cambiaría por el? No.
El trabaja en el exterior con calor, frío, lluvia e incluso nieve; trabajo de esfuerzo arrastrando mangueras, depósitos y largas escobas por las ventanas desde el suelo hasta el 3 piso, con riesgo a lesiones y enfermedades por las condiciones a diario.
Así desde los 20 hasta que se jubile.
Yo trabajo en casa calentito delante del ordenador, o en la oficina con calefacción, silla y mesa ergonómica, comida y bebida caliente, mi mayor riesgo es caerme de la silla.
Así hasta la jubilación.
Prefiero lo mío y cobrar 1000e menos al mes.
No todo es el dinero.