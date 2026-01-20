Lavrov da la razón a Trump y dice que Groenlandia no es parte original de Dinamarca

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo este martes que Groenlandia no es parte original de Dinamarca. Esta afirmación coincide con uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su pretensión de hacerse con el control de la isla más grande del mundo. El ministro de Exteriores de Rusia vincula la crisis en torno a la isla más grande del mundo a la era colonial europea,