Lavrov da la razón a Trump y dice que Groenlandia no es parte original de Dinamarca

Lavrov da la razón a Trump y dice que Groenlandia no es parte original de Dinamarca

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo este martes que Groenlandia no es parte original de Dinamarca. Esta afirmación coincide con uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su pretensión de hacerse con el control de la isla más grande del mundo. El ministro de Exteriores de Rusia vincula la crisis en torno a la isla más grande del mundo a la era colonial europea,

Comentarios destacados:        
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Y qué van a decir si están aplaudiendo con las orejas que la OTAN se enfrente a sí misma?
14 K 160
Ludovicio #9 Ludovicio
#1 Exactamente esto. Estarán encantandos de que occidente se desmorone.
1 K 25
tul #12 tul
#1 y que deberian hacer? llorar?
0 K 12
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#12 Pues que no te extrañe que lo estén haciendo.

De la risa, digo, la que damos los europeos.
1 K 28
tul #16 tul
#14 nos empeñamos en votar a lo mas gañan de cada casa y asi nos va
2 K 44
azathothruna #18 azathothruna
#14 Pues si.
De aqui es gracioso.
Solo gente como Machado esta llorando
1 K 28
carakola #20 carakola
#1 Hay que fiarse menos de las selecciones de los medios otanistas occidentales, como la Vanguardia, y atender más al discurso real. Ni siquiera enlazan las declaraciones. Intentan colar los designios de Trump, de EE. UU. y de la OTAN: que Europa asuma como propia y continúe la guerra que iniciaron los USA en Ucrania con el golpe de estado de 2014 y que llevaban décadas amamantando con más de 5.000 millones de inversión: 2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm
0 K 20
#21 davidvsgoliat
#1 Ese sería el plan inicial para apoyar a Donald Trump.
0 K 13
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 Y Alaska tampoco es parte original de EEUU y mira.
0 K 10
#5 Grahml *
Qué más dará lo que esta gente considere "original" (y menos alguien que representa a un país que está invadiendo otro país soberano)

Dinamarca tiene por escrito por los EEUU, que Groenlandia pertenece a Dinamarca  media
5 K 79
calde #13 calde
#5 ahí ya hay que preguntarse: Qué valor tiene hoy en día la palabra de eeuu?
0 K 13
#17 Grahml *
#13 Obviamente mucho menos que hace un siglo, como vemos.

Completando #5.

Aquí mismamente, Lavrov omite detalles:

"Groenlandia no es parte natural, o unida, de Dinamarca. Al principio, la isla la capturó Noruega en el siglo XIII, luego pasó a los daneses en el XIX y solo a mediados del siglo XX se convirtió en parte de Dinamarca como territorio asociado, recordó"

En 1916, ya tenía Dinamarca confirmado por escrito por EEUU, el reconocimiento de Groenlandia como extensión danesa.
(dejando en evidencia la mentira de Trump de que no hay documentos escritos)

Así que mejor que no mienta el ruso, que incluso lo pone peor.
1 K 40
BM75 #19 BM75
#5 Me temo que ese papel no vale nada si no está respaldado por la fuerza :-S
0 K 7
#23 Grahml
#19 Ese papel nunca ha estado respaldado por la fuerza.

Siempre ha sido la diplomacia el respaldo.

Y ahí se incluye la confirmación de la validez de ese papel durante la integración constitucional de Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca en 1953.
0 K 20
BM75 #24 BM75
#23 Ese papel nunca ha estado respaldado por la fuerza.
Hasta hoy. Hasta que no ha sido necesario.
0 K 7
#4 concentrado
Y EEUU no es parte original de Ámerica del Norte, eso es territorio comanche
5 K 64
#6 Empakus
Se cierran las pinzas diplomáticas...
Qué hará la vieja Europa?
2 K 30
#8 Feliberto
La pinza que nos van a hacer a europa estará en todos los libros de historia, agarraos los machos.
2 K 21
#10 Sacapuntas *
¿Porqué Rusia se mete en ese jardín? ¿Quiere justificarse? Es indecente. Mañana Netanyahu saldrá a decir algo parecido.
1 K 18
Xenófanes #2 Xenófanes
Exactamente lo mismo se puede decir de la expansión oriental de Rusia, ¿no?
1 K 13
#11 wictor69
#2 también se puede decir de california o nuevo Méjico
2 K 20
TripleXXX #3 TripleXXX
No sera la primera época que se rían de nosotros pero, en cuanto a descaro y poca vergüenza, creo que estamos siendo testigos de una nueva época.
1 K 11
#15 sliana
Siendo francos, estáis unidos tampoco pertenece a América desde el inicio
1 K 10

