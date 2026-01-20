Lavrov da la razón a Trump y dice que Groenlandia no es parte original de Dinamarca

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo este martes que Groenlandia no es parte original de Dinamarca. Esta afirmación coincide con uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su pretensión de hacerse con el control de la isla más grande del mundo. El ministro de Exteriores de Rusia vincula la crisis en torno a la isla más grande del mundo a la era colonial europea,
| etiquetas: sergei , lavrov , groenlandia , dinamarca , trump
De la risa, digo, la que damos los europeos.
De aqui es gracioso.
Solo gente como Machado esta llorando
Dinamarca tiene por escrito por los EEUU, que Groenlandia pertenece a Dinamarca
Completando #5.
Aquí mismamente, Lavrov omite detalles:
"Groenlandia no es parte natural, o unida, de Dinamarca. Al principio, la isla la capturó Noruega en el siglo XIII, luego pasó a los daneses en el XIX y solo a mediados del siglo XX se convirtió en parte de Dinamarca como territorio asociado, recordó"
En 1916, ya tenía Dinamarca confirmado por escrito por EEUU, el reconocimiento de Groenlandia como extensión danesa.
(dejando en evidencia la mentira de Trump de que no hay documentos escritos)
Así que mejor que no mienta el ruso, que incluso lo pone peor.
Siempre ha sido la diplomacia el respaldo.
Y ahí se incluye la confirmación de la validez de ese papel durante la integración constitucional de Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca en 1953.
Hasta hoy. Hasta que no ha sido necesario.
Qué hará la vieja Europa?