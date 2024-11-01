·
21
meneos
104
clics
Kuwait: «Varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron; los pilotos sobrevivieron y se encuentran en estado estable» (EN)
El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció que varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron en el territorio del país.
irán
,
eeuu
,
kuwait
17
4
3
269
actualidad
16 comentarios
17
4
3
269
actualidad
Comentarios destacados:
#3
HeilHynkel
Todo
averías mecánicas
... seguro.
Lo cierto es que con lo maravilloso que es el material de la OTAN es curioso ver como se
avería
cuando les disparan.
9
148
#9
DocendoDiscimus
#3
Pregunta seria, sin acritud ni trampa alguna, ¿cómo crees que se han estrellado?
Es decir, doy por hecho que no son averías mecánicas, y si lo son, no vienen de fábrica. ¿Los han derrivado o los han saboteado?
0
10
#15
Eibi6
#9
la respuesta es "ironía"
0
9
#16
DocendoDiscimus
#15
No te sigo, lo siento.
0
10
#1
Tkachenko
"varios"....
6
110
#2
babuino
#1
de 2 a 2.millones, es difícil precisar en estos tiempos de posverdad.
3
39
#10
security_incident
#1
gracias.no es dupe. La Otra noticia habla de uno.
1
40
#13
Toponotomalasuerte
#1
se estrellaron
Se pegaron con una columna al aparcar
3
46
#6
Tkachenko
Los NAFO parecen ligeramente escocidos
7
102
#8
yemeth
#6
Venga, ya lo hago yo
Resumen de los comentarios de este envío
:
zazis
que no apoyan a nuestro amado lider
Stepan Bandera
se alegran de que los Mig-21 se averiaran y se cayeran "solos"
en la
Batalla de las Termópilas
que es un paralelismo perfecto con esto que ha pasado en Irán
3
45
#5
luckyy
¡¡¡Qué lástima!!!
2
51
#4
marcotolo
pues si que tiene problemas con el fuego amigo entre ellos si son varios....
segun su propaganda oficial se estan destruyendo entre ellos mismos...
2
41
#12
Pacman
#4
lo del fuego amigo no tiene sentido si se sabe como funciona el sistema IFF que llevan esos cacharros
Que se puede escapar algún tiro? Si, puede. Pero a misil suelto no tiene lógica.
Propaganda, contrapropaganda, mentiras y medias verdades.
1
30
#14
marcotolo
#12
yo no digo que me lo crea,
solo comento el discurso oficial
1
22
#11
josde
El software que llevaba que los bloquearía,
0
20
#7
Supercinexin
Bravo y que se jodan.
0
19
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
