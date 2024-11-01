edición general
Kuwait: «Varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron; los pilotos sobrevivieron y se encuentran en estado estable» (EN)

El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció que varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron en el territorio del país.

Comentarios destacados:      
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Todo averías mecánicas ... seguro. xD

Lo cierto es que con lo maravilloso que es el material de la OTAN es curioso ver como se avería cuando les disparan.
9 K 148
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
#3 Pregunta seria, sin acritud ni trampa alguna, ¿cómo crees que se han estrellado?

Es decir, doy por hecho que no son averías mecánicas, y si lo son, no vienen de fábrica. ¿Los han derrivado o los han saboteado?
0 K 10
Eibi6 #15 Eibi6
#9 la respuesta es "ironía":shit:
0 K 9
DocendoDiscimus #16 DocendoDiscimus
#15 No te sigo, lo siento.
0 K 10
Tkachenko #1 Tkachenko
"varios"....:roll:
6 K 110
babuino #2 babuino
#1 de 2 a 2.millones, es difícil precisar en estos tiempos de posverdad. :roll:
3 K 39
security_incident #10 security_incident *
#1 gracias.no es dupe. La Otra noticia habla de uno.
1 K 40
#13 Toponotomalasuerte
#1 se estrellaron xD xD xD xD xD xD xD xD xD

Se pegaron con una columna al aparcar xD xD xD xD xD xD
3 K 46
Tkachenko #6 Tkachenko
Los NAFO parecen ligeramente escocidos :troll:
7 K 102
yemeth #8 yemeth
#6 Venga, ya lo hago yo

Resumen de los comentarios de este envío: zazis que no apoyan a nuestro amado lider Stepan Bandera se alegran de que los Mig-21 se averiaran y se cayeran "solos" :troll: :troll: :troll: en la Batalla de las Termópilas que es un paralelismo perfecto con esto que ha pasado en Irán
3 K 45
#5 luckyy
¡¡¡Qué lástima!!!
2 K 51
#4 marcotolo
pues si que tiene problemas con el fuego amigo entre ellos si son varios....
segun su propaganda oficial se estan destruyendo entre ellos mismos...
2 K 41
Pacman #12 Pacman
#4 lo del fuego amigo no tiene sentido si se sabe como funciona el sistema IFF que llevan esos cacharros
Que se puede escapar algún tiro? Si, puede. Pero a misil suelto no tiene lógica.

Propaganda, contrapropaganda, mentiras y medias verdades.
1 K 30
#14 marcotolo
#12 yo no digo que me lo crea,
solo comento el discurso oficial
1 K 22
josde #11 josde
El software que llevaba que los bloquearía, xD
0 K 20
Supercinexin #7 Supercinexin
Bravo y que se jodan.
0 K 19

