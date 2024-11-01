La juez tumba la orden de alejamiento que pedía Santaolalla contra Vito Quiles al no apreciar agresión

Varapalo judicial para Saarah Santaolalla al tumbar una juez la orden de alejamiento que pedía contra el periodista, Vito Quiles, lo que le impediría hacer su trabajo en caso de haberse admitido. «¡HE GANADO!!!!! La jueza dicta que no hubo agresión alguna contra Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba. Que vaya pasando el Gobierno en fila india a disculparse por difundir un bulo.», indicó el periodista en su cuenta de X. La decisión se produce en el marco del intercambio de denuncias entre el periodista, Vito Quiles
Estrategias publicitarias que, por cierto, también han utilizado tradicionalmente otros personajes de signo contrario, no es que lo haya inventado él
No sé qué han visto en esta señora cierto sector para querer convertirla en una diva de la izquierda, pero se equivocan. Haciendo el ridículo no se combate al fascismo, puede ser que lo alimentes más aún.
Vivís en un puto universo paralelo, compadres.
"Amiga de la Podemia"
El vito es un acosador y un provocador vomitimo. Agresion como tal no se ve en ningún momento pero acoso e intimidación sí. Esta claro que busca el follon y la notoriedad, es un desgraciado, pero esta chica tampoco parece muy centrada con lo que pasa. Ambos juegan con el “yo te grabo” demasiado chavacanismo y redes sociales veo ahí
Muy de acuerdo que es la forma de combatir nada
Pero no hace falta ser aliade. Hace falta un programa de televisión, al menos.
Les ha salido bien la jugada y tienen que potenciarla para aprovecharlo a tope, por eso todos esos apoyos.
Simplemente la estan utilizando, esta señora no representa a nadie ni es diva de nada.
Unos tienen contenido para criticarla y otros para defenderla.
Al final se llena tiempo absurdo que no se habla de nada más interesante para la sociedad.
Es como si el PP hubiera salido por lo de Inda, pero en versión PSOE. Q ahí si q salen a defenderla aunque tengamos videos de lo ocurrido
Que viendo los vídeos y demás, es poco probable que le concedan nada a la Sarah creo yo, es pura histeria magnificadora, por muy mal que te caiga el Quiles.
"En el auto judicial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la magistrada considera que no existen indicios suficientes de riesgo objetivo que justifiquen la medida cautelar. Asimismo, un informe médico al que ha accedido este periódico certifica que Santaolalla no tiene ninguna lesión fruto del altercado con Quiles. Pese a esto, la tertuliana se ha
Que aprenda de Rufián que le trolea que da gusto al tontolculo de Vito.
Con el parte médico, testigos y videos del parlamento (creo que fue en la puerta, ahora no recuerdo si del congreso o del senado), pues ya se pondrán si se tienen que poner.
Se ha hablado de videos de cámaras del parlamento pero yo dudo que salga nada o que sea de nada reseñable, será un video como mucho de empujones como los ya expuestos, totalmente irrelevantes.
De las causas más absurdas de defender con lo presentado y los actores envueltos. Mal caballo han escogido abanderar.
Pero parece que la lesión es real.
Si en las cámaras sale el momento en que se la hace, pues caso resuelto.
Si no, quedará en nada porque será lo que dicen unos contra lo que dicen otros, y con la justicia garantista que tenemos (cuando los jueces no son activistas políticos), eso suele ser archivo por falta de pruebas.
No me parece mal, pero no es demostración de inocencia.
Como víctima de un bulo policial te aseguro que no va así.
Pongo comillas porque no tiene título... ni siquiera de grado, equivalente a hacer 3 años de periodismo cuando era una licenciatura.
