La juez tumba la orden de alejamiento que pedía Santaolalla contra Vito Quiles al no apreciar agresión

Varapalo judicial para Saarah Santaolalla al tumbar una juez la orden de alejamiento que pedía contra el periodista, Vito Quiles, lo que le impediría hacer su trabajo en caso de haberse admitido. «¡HE GANADO!!!!! La jueza dicta que no hubo agresión alguna contra Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba. Que vaya pasando el Gobierno en fila india a disculparse por difundir un bulo.», indicó el periodista en su cuenta de X. La decisión se produce en el marco del intercambio de denuncias entre el periodista, Vito Quiles

45 comentarios
Comentarios destacados:            
Pertinax
Este tontopollas camina al filo precisamente para lograr esto. Y Santaolalla ha caído.

Estrategias publicitarias que, por cierto, también han utilizado tradicionalmente otros personajes de signo contrario, no es que lo haya inventado él
6 K 78
#4 Tronchador.
#1 ¿Puedes poner un ejemplo?
0 K 8
Pertinax
#4 ¿Necesitas vídeos de jarabes democráticos a estas alturas? Qué pereza. ¿No te das cuenta de que utilizan las mismas estrategias que solo convencen a acólitos?
5 K 72
#35 Tronchador.
#9 No se, es que no recuerdo ningún reportero de izquierdas que acosase sistemáticamente a un político de derechas. Así que, sí, necesito un ejemplo a estas alturas porque afirmas algo que no recuerdo que haya ocurrido.
0 K 8
Pertinax
#35 Yo sí recuerdo a un partido de izquierdas que acosó a políticos de derechas en sus domicilios. De hecho, recuerdo a varios. Cuestión de memoria, supongo.
1 K 32
#40 Tronchador.
#38 Ah, vale. Sí, cierto, cuando lo de los scratches de podemos. Estaba pensando en reporteros. Luego les hicieron los scratches a ellos y se quejaron. Obvio, son cosas que no se deben hacer, el acoso es algo que siempre está mal.
0 K 8
Pertinax
#40 Al final, estos retardados no hacen más que aprovechar rebufos. Denuncias por doquier, acosos al límite de lo legal... se aprovechan del sistema. Política española siglo XXI. De un cutrerío que espanta. Al menos, entre Felipe y Aznar, o Felipe y Suarez había puñaladas con la faca descubierta.
0 K 20
Alakrán_
#1 Santaolalla se ha marcado un bulo muy ridículo, y por más burdo que sea, aquí ha tenido una profunda defensa y cobertura.

No sé qué han visto en esta señora cierto sector para querer convertirla en una diva de la izquierda, pero se equivocan. Haciendo el ridículo no se combate al fascismo, puede ser que lo alimentes más aún.
16 K 135
Mangione
#5 "Diva de la izquierda"

Vivís en un puto universo paralelo, compadres. xD
6 K 37
#26 thekeeper
#14 pues no dijo algo asi Pablo Iglesias?
3 K 41
carademalo #42 carademalo
#26 En realidad la llamó "figura que encarna lo que sienten millones de madrileños que querrían derrotar a Ayuso" y que "le encantaría a los votantes del PSOE, Más Madrid y Podemos". #5 como buen podemita sólo quiere disimular. :troll:
0 K 14
Alakrán_ #34 Alakrán_
#14 Amiga de la Podemia, entiendo que desde su perspectiva política marginal lo vea así, pero es usted la que vive en una realidad alternativa a la del resto de la sociedad.
1 K 24
Mangione #36 Mangione
#34 Qué apisonadora de inteligencia, razón y argumentos. xD www.youtube.com/watch?v=_doAV8bx0xg

"Amiga de la Podemia"  media
0 K 10
alfon_sico #16 alfon_sico
#5 bastante de acuerdo. Yo à esta chica no la veo pero parece wue este de moda
El vito es un acosador y un provocador vomitimo. Agresion como tal no se ve en ningún momento pero acoso e intimidación sí. Esta claro que busca el follon y la notoriedad, es un desgraciado, pero esta chica tampoco parece muy centrada con lo que pasa. Ambos juegan con el “yo te grabo” demasiado chavacanismo y redes sociales veo ahí

Muy de acuerdo que es la forma de combatir nada
4 K 62
Bretenaldo #41 Bretenaldo
#16 a ninguno de los dos le interesa lo más mínimo la verdad, solo vender su relato. Y al final se acaba convirtiendo todo en un circo.
0 K 6
#18 DatosOMientes
#5 Quizá hay quien ha pensado que siendo aliade puede pillar a una parecida.
Pero no hace falta ser aliade. Hace falta un programa de televisión, al menos.
2 K 33
Kantinero #19 Kantinero
#5 No es lo que hemos visto en ella, es lo que hemos visto en el psicópata Quiles
1 K 24
DayOfTheTentacle
#5 cosificada?
#5 cosificada?
0 K 9
bronco1890 #24 bronco1890 *
#5 Es que hasta ahora las divas de la izquierda eran señoras más bien mayores, elegantes, muy bien formadas, poco atractivas y muy inteligentes, mujeres como Almudena Grandes, Carmen Albiach, Lidia Falcó, Julia Otero, Carmena... Lo de lanzar a una chica que es justo la antítesis: pinta de poligonera buenorra, sin cultura, sin formación, sin historial laboral ni académico y sin más recursos dialécticos que el zasca y que llegue a triunfar era algo que nadie vio venir. Hay que felicitar a los genios del marketing del PSOE por la idea, no es fácil crear a un personaje de la nada y que tenga el impacto que está teniendo está chica.
Les ha salido bien la jugada y tienen que potenciarla para aprovecharlo a tope, por eso todos esos apoyos.
2 K 43
Skiner #37 Skiner *
#5 No has entendido el tema, no es ninguna diva, simplemente es una tertuliana de TVE, y por tanto le dan bombo a las cosas que le pasan, y los medios privados ser retroalimentan de eso.
Simplemente la estan utilizando, esta señora no representa a nadie ni es diva de nada.
Unos tienen contenido para criticarla y otros para defenderla.
Al final se llena tiempo absurdo que no se habla de nada más interesante para la sociedad.
0 K 7
FunFrock #6 FunFrock
Salieron los ministros en tromba a defender a una víctima de absolutamente nada.

Es como si el PP hubiera salido por lo de Inda, pero en versión PSOE. Q ahí si q salen a defenderla aunque tengamos videos de lo ocurrido
5 K 61
DORO.C #2 DORO.C
Chorprecha! :shit:
4 K 54
#8 Leon_Bocanegra
Este tipo va a acabar mal, y al final los malos serán los que le revienten la cabeza.
3 K 51
obmultimedia #11 obmultimedia
#8 Pues pasará como en Francia, estan buscando algo parecido.
0 K 11
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#8 mientras sea un tonto útil tendrá cobertura... sobre todo si la otra parte es una tonta inútil.
0 K 9
#25 Leon_Bocanegra
#21 ateniéndonos a tus "argumentos" en otros menesteres , no estás tú en situación de decidír quien es inútil y quien no.
0 K 10
DayOfTheTentacle
#25 claro, claro.
#25 claro, claro.
0 K 9
anarion321 #3 anarion321
Se trata de una orden cautelar pedida de urgencia, el caso no se ha examinado a fondo ni archivado aún en principio.

Que viendo los vídeos y demás, es poco probable que le concedan nada a la Sarah creo yo, es pura histeria magnificadora, por muy mal que te caiga el Quiles.
3 K 49
carademalo #45 carademalo
#3 No me fio mucho. La web del meneo es voxera a tope. En The Objective, que tampoco es que anden muy sueltos de veracidad, dicen:

"En el auto judicial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la magistrada considera que no existen indicios suficientes de riesgo objetivo que justifiquen la medida cautelar. Asimismo, un informe médico al que ha accedido este periódico certifica que Santaolalla no tiene ninguna lesión fruto del altercado con Quiles. Pese a esto, la tertuliana se ha

…   » ver todo el comentario
0 K 14
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Acoso si... agresión? No se vern el vídeo que presenta ella... suena a denuncia falsa.

Que aprenda de Rufián que le trolea que da gusto al tontolculo de Vito.
4 K 48
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Normal. Lo publicado hasta ahora, no demuestra que hubo agresión.

Con el parte médico, testigos y videos del parlamento (creo que fue en la puerta, ahora no recuerdo si del congreso o del senado), pues ya se pondrán si se tienen que poner.
3 K 44
anarion321 #13 anarion321
#10 La resolución habla de lesiones y su levedad, seguramente el parte se ha examinado ya, pero dice que no se puede determinar con lo aportado una relación causal.

Se ha hablado de videos de cámaras del parlamento pero yo dudo que salga nada o que sea de nada reseñable, será un video como mucho de empujones como los ya expuestos, totalmente irrelevantes.

De las causas más absurdas de defender con lo presentado y los actores envueltos. Mal caballo han escogido abanderar.
3 K 51
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#13 Yo no sé lo que ha pasado.
Pero parece que la lesión es real.

Si en las cámaras sale el momento en que se la hace, pues caso resuelto.

Si no, quedará en nada porque será lo que dicen unos contra lo que dicen otros, y con la justicia garantista que tenemos (cuando los jueces no son activistas políticos), eso suele ser archivo por falta de pruebas.
No me parece mal, pero no es demostración de inocencia.
0 K 12
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#17 tan real como la de los 20 antidisturbios lesionados al detener a un anciano.
2 K 33
mente_en_desarrollo #23 mente_en_desarrollo
#22 Se puede denunciar al médico si el parte es falso.
0 K 12
DayOfTheTentacle #28 DayOfTheTentacle *
#23 ejem...

Como víctima de un bulo policial te aseguro que no va así.
0 K 9
#32 mcfgdbbn3
#23: ¿Tú te fías de los jueces españoles?
0 K 12
mente_en_desarrollo #33 mente_en_desarrollo
#32 No demasiado. Pero un poco más de los "ordinarios" que de altas instancias, y a estos no les toca alta instancia.
0 K 12
vicvic #30 vicvic
Ahora a esperar la noticia de El Diario.es que lo cuente, junto con la denuncia de Julio Iglesias :-D
2 K 31
Enero2025 #31 Enero2025
A la pobrecita le ha tocado una jueza machista y facha, esta no h a entendido que a las mujeres se las cree sí o sí.
2 K 26
DORO.C #39 DORO.C
La opinión de Raque Ogando es como un Oasis en el desierto del delirio en el que parece haberse instalado la izquierda de este país:

x.com/raqueogando/status/2029683411468656699?s=46
2 K 11
Skiner #44 Skiner
#39 No generalices, el delirio que hay en algunos sujetos en ese sitio no representa nada.
0 K 7
#12 casicasi
Sería interesante saber qué pasaría si le hiciéramos lo mismo al juez. Por imaginar, que no sea.
0 K 10
#15 pirat
#12 La...
1 K 21
#27 mcfgdbbn3
Si fuera del PP y un "periodista" de Podemos, habría que ver si la sentencia es la misma. #Indubio_Pitorreo

Pongo comillas porque no tiene título... ni siquiera de grado, equivalente a hacer 3 años de periodismo cuando era una licenciatura.

#12: Al juez Peinado.
0 K 12

