La juez tumba la orden de alejamiento que pedía Santaolalla contra Vito Quiles al no apreciar agresión

Varapalo judicial para Saarah Santaolalla al tumbar una juez la orden de alejamiento que pedía contra el periodista, Vito Quiles, lo que le impediría hacer su trabajo en caso de haberse admitido. «¡HE GANADO!!!!! La jueza dicta que no hubo agresión alguna contra Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba. Que vaya pasando el Gobierno en fila india a disculparse por difundir un bulo.», indicó el periodista en su cuenta de X. La decisión se produce en el marco del intercambio de denuncias entre el periodista, Vito Quiles