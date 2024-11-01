Juez se pronuncia después de que su mansión explotara en un presunto ataque incendiario después de desafiar la orden de Trump [ING]

Una jueza cuya casa de playa de 1,5 millones de dólares se incendió tras una presunta explosión intencionada habló con el Daily Mail tras el incendio. La jueza Diane Goodstein, de 69 años, dijo: "Estoy bien", al ser contactada el lunes por la mañana, dos días después de que su propiedad en Edisto Beach, Carolina del Sur, fuera consumida por las llamas. La jueza estaba caminando por la playa cuando ocurrió el presunto ataque incendiario, apenas unas semanas después de haber emitido un fallo decisivo contra la administración Trump.