La pareja de Ayuso se compra también el ático del edificio en el que viven: "No sienten la necesidad ni de disimular un poco"

"Me han destrozado la vida. Llevo gastado en esto... [...] Lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido...". Son las palabras de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el juicio al fiscal general del Estado. Al final lo que ha hecho es comprarse el ático en el mismo edificio en el que vive en otro piso con la presidenta madrileña, según varios medios de comunicación.