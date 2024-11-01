edición general
La pareja de Ayuso se compra también el ático del edificio en el que viven: "No sienten la necesidad ni de disimular un poco"

"Me han destrozado la vida. Llevo gastado en esto... [...] Lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido...". Son las palabras de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el juicio al fiscal general del Estado. Al final lo que ha hecho es comprarse el ático en el mismo edificio en el que vive en otro piso con la presidenta madrileña, según varios medios de comunicación.

#4 #1 hablan de la pareja de la hdgp aunque tambien podrian hablar de la madre, del padre, del hermano, del exnovio , etc , etc. Todos , oh casualidad beneficiados y con cobertura judical y mediatica , pero tu quedate con lo malos que son los del periodico.
javierchiclana
Ya todos conocemos el engaño (disfrutaban de 2 pisos pero creíamos que era 1)... no hay necesidad de disimular. Sus votantes han demostrado tener unas tragaderas del tamaño de un volcán.
juanitoborromea
#2
Los votantes de su novio?
lestat_1982
#14 que insinúas que el novio se ha hecho a si mismo y que todo lo que tiene es gracias a sus grandes dotes?
Capitan_Centollo
#14 Los votantes de la organización criminal que avaló los dos pisos y tenía conocimiento directo del crimen: el PP.
DenisseJoel
#26 Si, es exactamente lo mismo, excepto lo de meter por medio a la niñera, poner una multitud a acosar a sus hijos durante meses, inventarse que tenían cuentas ilegales en Panamá y llamarles chepudos y ratas.

Salvo por eso, es prácticamente lo mismo.

Encima Iglesias ni siquiera tuvo la iniciativa de defraudar a Hacienda, menudo perdedor.
Dakxin
#31 Ayuso no ha defraudado a Hacienda.... chepuda y rata no la llaman, pero IDA y loca todo lo que quieras
PsySkeletor
#51 tu equidistancia es ASQUEROSA.
Dakxin
#64 para ver algo asqueroso solo tienes que mirarte al espejo ;)

Las filias y fobias que tengais en España en el colectivo de especialitos al que pertenezcas me sudan los huevos ida y vuelta
PsySkeletor
#65 mira otro que va al ignore.
fjcm_xx
Madre mía, y eso que el fiscal general le había destrozado la vida y no sabía si suicidarse o qué.
diablos_maiq
#6 es que ya sabe que lo van a absolver el juicio
mariommoreno
#18 te la dignidad de llamar mafia tb al PP al menos.
De momento estos si roba (q seguramente lo hacen) no son tan jodidamente descarados o con la judicatura y la policía controlada por el PP saldrían los casos por todos lados y de momento solo han rascado un par. No se puede decir lo mismo de los peperos y lo sabes. Y además ganan por goleada.
Dakxin
#22 saldrían los casos por todos lados y de momento solo han rascado un par

Tanto como un par.... yo he crecido en Madrid bajo el mantra de que el PP tiene mas condenas por corrupcion que todos los demas partidos juntos, cosa que es cierta. Que ahora me vengais con que solo han salido un par....
mariommoreno
#28 Cuando dices que es un mantra, suena a que insinuas que es una exageración. No hace falta un mantra (sujestiones) cuando ellos solitos ya acumulan méritos.
Dakxin
#48 Cuando dices que es un mantra, suena a que insinuas que es una exageración

Pues por ejemplo, ni yo ni nadie que conozco piensa que Ayuso sea culpable de los 7281 ancianos muertos en las residencias. Y mira que tengo familia de izquierdas que trabaja en hospitales de Madrid.... y no te se decir nada mas porque cada vez que leo Ayuso por aqui paso del tema... me pasa lo mismo cada vez que leo Perro Xanxe. Desconecto y ya esta. Cada uno que se crea las mierdas que quiera
nutwision_nutworks
#52 Pa' empezar, ponle 10 más: 7291.
Y pa' continuar ella preside y está en un gobierno. Y alguien de arriba de ese gobierno determinó que solo se trasladaba fuera de las residencias de ancianos hacia el hospital aquellos que tuvieran seguro privado. Si no se trasladaba ese anciano moría, y así hasta 7291 veces. Hasta el consejero de salud de la época dimitió para no firmar aquello. Pero alguien de más arriba que el consejero (adivinemos quien) dijo que se firmara. Y lo firmó una persona con…   » ver todo el comentario
mariommoreno
#52 eso de desconectar suena a mecanismo de protección, pq la alternativa es reconocer que te gobierna una psicópata. Y eso da miedo.
Mejor pensar que es inocente y todo lo que dicen malo de ella es una persecución política. Así uno se siente más tranquilo.
Dakxin
#60 me gobierna quien?  media
pitercio
Qué enrollado su casero, les ha vendido el ático por poco más de medio kilo en vez de por el doble o seguir cobrando 5000 pavos al mes aumentable por años.
5 K 46
elsnons
#10 ha ejecutado una opción de compra acuerdo a las cláusulas implícitas en ella. Que esa opción fuera un amaño eso ya es harina de otro costal. Pero las opciones de compra tienen validez jurídica en caso de pleito.
Carnedegato
Llama la atención que en público.es sigan con “la pareja de Ayuso” como si no supieran su nombre… o más bien como si no importara. Total, el personaje es lo de menos: lo único que buscan es tener un palo más para darle a Ayuso, aunque sea con el rigor habitual de esa casa, que suele ser el mismo que el de un colador.

El nivel es tan pobre que ni se esfuerzan en disimular la intención. Les da igual que el hombre esté hundido o que haya declarado cosas gravísimas; lo relevante para ellos es…   » ver todo el comentario
Scutarius
#1 ya, pobre Ayuso. Es una persecución.
Dakxin
#3 a mi me parece que con Ayuso hacen algo parecido a lo que hacian con Iglesias. Excepto la acampada en la puerta de su casa
hormiga_cartonera
#26 ...y con este alarde de capacidad lógica y cognitiva, ancha es Castilla en la derecha para el PP y Vox. El ejemplo perfecto que resume y explica la situación tan deplorable.
2 K 19
Pepepistolas
#1 hablan de la pareja de la hdgp aunque tambien podrian hablar de la madre, del padre, del hermano, del exnovio , etc , etc. Todos , oh casualidad beneficiados y con cobertura judical y mediatica , pero tu quedate con lo malos que son los del periodico.
Carnedegato
#4 Se te escapa la bilis hasta por el ano.
mis_cojones_en_bata
#5 a ti te gotea el esmegma por la comisura.

Cuestión de gustos, supongo xD
juanitoborromea
#7
Esmegma que gotea. Esto es nuevo.
juanitoborromea
#5
Bilis que sale por el ano. Háztelo mirar.
Capitan_Centollo
#5 Y ahí estás tú para recogerla con la boca.
nemesisreptante
#1 llama la atención la cantidad de voluntarios que estáis aquí para defender a los que nos roban. A mí es lo que me asusta de todo esto que no sólo lo aceptáis es que lo defendéis a capa y espada :wall:
Carnedegato
#12 Nunca me verás defender a la Mafia de la PSOE. Son los que nos gobiernan ahora mismo, y roban sin parar. Cuando salgas de esta cámara de eco igual lo descubras.
DenisseJoel
#18 > Son los que nos gobiernan ahora mismo

¿En qué comunidad?
Carnedegato
#32 ESPAÑA.
0 K 7
DenisseJoel
#34 Ah, ya. En España muchas competencias las tienen las comunidades autónomas. De hecho, gran parte del dinero robado por el PP (y sus equivalentes en Cataluña y País Vasco) lo han robado usando la infraestructura de las comunidades autónomas.

Pero vamos, esto lo sabe cualquiera que esté mínimamente informado.
Xan_Peleteiro
#18 consejos vendo...
baronluigi
#12 Que no te extrañe que sea una persona con multicuentas.
mariommoreno
#1 me da pereza enorme, así que te pregunto. ¿Has analizado igual los medios que hablan de la mujer de pedro Sánchez?
Pq en ese caso no apuntarías al diario público sino igual a "los medios" y te quedaría algo menos partidista.
Esta persona es quien es en buena medida por su contacto con la susodicha. Ignorarlo sería no dejar claro el tráfico de influencias.
comunerodecastilla
#1 Que sí lumbrera, que todo aquel que no entiende como normal que se enriquezcan el padre, la madre, el hermano, el exnovio, y ahora el novio de la mataviejos es porque o la tiene envidia o es un rojo piligroso.

Y tú tienes los santos cojones de hablar de nivel. :wall:
To_lo_loco
#1 con lo fácil que es decir la pareja de sátrapas.
Cehona
#1 Es que ponerse a la misma altura que su churri, la frutera, queda feo.
Pero me alegro que no tenga que entregar su Pasaporte ya.
calde
#1 Es que si no fuese el novio de la presidenta de la CAM, no sería tan relevante, y no tendría a jueces y los medios de la CAM para defenderle.
coldchiliandhotchilly
#1 hay que ser retrasados mental y de ascendientes consanguíneos para defender a un defraudaror confeso
Enfin...
Pa suicidarse desde más alto
Cosmos1917
ES EL TESTAFERRO DE AYUSO Y DEL PP.
yokitolakaka
#20 presunto
Raziel_2
#21 Confeso, por lo visto.
Carnedegato
#_7 Tu novio no sabe defenderse solo?
mis_cojones_en_bata
#8 claro que sí, guapi. Un poco de homofobia siempre es un poderoso harjumento.

¿Algo más que añadir a tus sesudas reflexiones? xD
Lenari
#9 Un poco de homofobia siempre es un poderoso harjumento

A ver, que acabas de hacer un comentario en plan insulto hablando de "esmegma que gotea por las comisuras" dando a entender que le gusta hacer mamadas, que igual o igual no, eso lo sabrá cada uno/a, pero ese tipo de referencias suelen ser típicas de personas homófobas, y destila homofobia soterrada.

Y que diez minutos después de eso, en el mismo hilo, andes acusando a otros de homofobia, pues... xD
Marisadoro
¿No falta la etiqueta "QUIRÓN"?
Palas_Memeces
Hace una semana estaba entre suicidarse o exiliarse y hoy se compra un ático en Chamberí.
Se ha reido en la cara de sus puñeteras señorias del Supremo.
Y lo de "puñeteras" no lo digo con menosprecio,lo digo describiendo las puñetas que adornan sus vestimentas para diferenciarlas de las sotanas.
elsnons
#39 Hace una semana le dijo a la cara al FGE que lo había liquidado matado socialmente que era un delincuente confeso. Es justo y necesario se desquite con un pisito y con una multa de 10000 euros en su favor y dos años apartado de un cargo que no sabe llevar por boca chanclas. Es Madrid , es Ayuso da mala suerte meterse con ella
:->
camvalf
Se siente intocable y mas después de esto
Bonzaitrax
Que bien paga Quirón.
Brill
¿Para qué disimular? Han ganado. Han pasado por encima del fiscal general del estado y de la presunción de inocencia, uno de los pilares de nuestro sistema judicial.
XcUl10
Este tío no va entrar ni en la cárcel ni le va a pasar una mierda. Y lo peor de todo es que la gente se quedará en su puta casa sin protestar cuando es muy claro lo que está sucediendo.
XcUl10
Como dejemos que esta gente vuelva al gobierno viendo cómo van los temas judiciales van a volver épocas antiguas y Vox es el partido de paletos que más atrae a una juventud que en un gran porcentaje están agilipollados gracias a sus padres y que aún por encima defienden al hijo si un profe les regaña por imbécil y maleducado (no digo que todos sean así pero como sacan porcentajes de voto que te quedas tonto..). En fin, que cada día está más claro que o hacemos ruido o esta época ya oscura en temas económicos, precariedad, polaridad se va aún a poner más difícil y que la gente crea que eso es cosa de ficción pues... No Se quizá porque no ha vivido el franquismo? DD la gran mayoría era puto pobre de verdad?
aladeriva2
Esta tarde he escuchado creo, que era a Ernesto Ekaizer, explicar toda la operación de la compra del piso de marras y es algo complicadísimo a nivel financiero, una serie de pasos que no he entendido mucho y no porque no lo explicara bien, cuando alguien se compra un piso, alguien normal la cosa es bien sencilla, si tienes el dinero pues lo pagas a tocateja y ya está o si no tienes el dinero lo pides al banco con unas condiciones determinadas y pagas el piso, fin de la historia, pero lo que…   » ver todo el comentario
consuerte76
Tienen barra libre.
Samaritan
No veremos ningún medio llamando Casoplón a ese ático.
Carnedegato
#_29 me ignoras y designoras para contestarme. Ten los cojones de admitirlo al menos.
Carnedegato
#_66 Ese defraudador confeso me puede comer los huevos. Supongo te refieres a ti mismo, ya que ni sabes entender dos simples frases. A quien estoy atacando es al fiscal general por prevaricar con una clara intención política, lo cual es gravisimo. Apesebrado.
angar300
Rebelación de secretos: ya sabía que le iba a pagar 10.000 € el fiscal...
obmultimedia
#42 pídele algo de calderilla a Amador para asi poderte comprar un diccionario.
PendergastAloysius
Hoy muchos medios abrían con el aniversario de la muerte de Franco y lo que está calando en la gente joven la idea de romantizar una dictadura. Lo achacaban a redes sociales y bulos, por supuesto. Las dos siguientes noticias en la emisora de radio que estaba escuchando fueron sobre corrupción del PP y el PSOE. Pero la culpa de todo TikTok. La democracia ha perdido mucha legitimidad con tanto atropello continuo, a veces cualquier cosa parece mejor que lo de hoy en día.
tatamka
Siempre hubo clases y clases.
monsterboy
Financiado con la muerte de nuestros familiares en pandemia.
Carnedegato
#_9 tio me estas ignorando y designorando para contestarme.. puedes ser más patético?

Pensar que alguien puede tener novio es ser homófobo? Eso denota tus prejuicios.
mis_cojones_en_bata
#11 si no sabes referenciar es tu problema.

No proyectes tus carencias cognitivas en los demás :-*
