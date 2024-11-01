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El juez Peinado tarda un año en investigar una querella por torturas contra el franquismo

El juez Peinado tarda un año en investigar una querella por torturas contra el franquismo

Un año después de admitir a trámite la querella de un militante antifranquista torturado en 1975 por la Policía política del régimen, el juez Juan Carlos Peinado reactiva la instrucción y cita al querellante, C.S.S, y a uno de los policías denunciados para el próximo 22 de junio, a las 10.30 horas. Un año para echar andar un procedimiento, lo que contrasta con la rapidez con la que dio curso al sumario contra la mujer de Sánchez.

| etiquetas: juez peinado , proceso judicial , franquismo
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
JackNorte #1 JackNorte
Estaba ocupado haciendo prospeccciones, pobre hombre lo vais a matar a trabajar xD
15 K 167
frankiegth #4 frankiegth *
#1. Trabajando para el imperio...  media
7 K 82
Catapulta #6 Catapulta
#1 Bueno, a ver si saca al fin petróleo en las prospecciones que nos hará falta...
1 K 29
Supercinexin #5 Supercinexin
Lo hace porque le dejan sus superiores.
4 K 77
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Es normal.

Se tiene que asegurar que Begoña no esté implicada.
3 K 62
jacm #19 jacm
#3 Pues ahora lo tiene fácil: No tiene que ser culpa de Begoña. Basta con que sea de alguien de su entorno. Del entorno de ella o de su abuelo.
1 K 25
Mark_ #26 Mark_
#19 o de una vecina que tuvo cuando compartía piso con dos amigas mientras hacía la carrera.

Aquí ya todo vale.
0 K 11
Moderdonia #9 Moderdonia
Este juez ya ha demostrado que es fiscal si se dirige a alguien de izquierdas y abogado defensor si se dirige a alguien de derechas.
3 K 41
Tarod #10 Tarod
Mucha prisa no hay. Como si le llega una denuncia de torturas de la inquisición. Agua pasada
1 K 32
jujutsu #8 jujutsu *
Es que sí, qué exigentes. Las cosas llevan su tiempo: Sánchez también tiene pendiente cesar a Iceta por usar sociedades mercantiles para ahorrarse impuestos como prometió en 2015
1 K 21
josde #15 josde
Para la mente de ese "juez" llevar mas de un caso es demasiado, con intentar buscar algo para imputar a Begoña ya tiene bastante, no da para mas y menos si son de los suyos.
0 K 20
senador #16 senador
No es un juez, es un activista de derechas.
1 K 17
NoPracticante #11 NoPracticante
Traducción: está dejando morir el proceso sin hacer nada.
1 K 15
ostiayajoder #12 ostiayajoder *
#11 de hecho lo arranca para q no lo coja nadie mas y luego se pueda jubilar y q empiece desde cero.

O para archivarlo, directamente....
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SeñorPresunciones #24 SeñorPresunciones
Tardará hasta que prescriba o se jubile. Aquí no puede hostigar a ningún miembro de la familia perro.
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reithor #20 reithor
Yo creo que se ha equivocado y les ha citado por error.
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Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
No se puede estar a todo, coño. Que exigentes.
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yocaminoapata #14 yocaminoapata
un año y sin despeinarse
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#18 pirat
La ida alardeaba de peinarse sola
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#13 t4rz4
Nada nuevo cara al sol.
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Herrerii #21 Herrerii
La justicia española da asco
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riazor97 #25 riazor97
He escuchado Begoña???
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Alqui #7 Alqui *
Un año tampoco es tanto para pensar como le encasqueta esto a la Begoña. El encaje de bolillos judicial lleva su tiempo y el hombre está mayor, desconsiderados.
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Paisos_Catalans #17 Paisos_Catalans
#7 Franco era Begoña. Juez Peinatto
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Alqui #22 Alqui
#17 ¡Era Begoño en proceso de Begoñizarse y por eso Franco tenía solo un huevo y el culo blanco! ¡Todo encaja!
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#23 jjmf *
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_amnistía_de_España_de_1977#:~:text=La_L

Como si tarda otros cincuenta años. Esta denuncia no va a ir a ningún sitio.
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menéame