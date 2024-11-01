El juez Peinado tarda un año en investigar una querella por torturas contra el franquismo

Un año después de admitir a trámite la querella de un militante antifranquista torturado en 1975 por la Policía política del régimen, el juez Juan Carlos Peinado reactiva la instrucción y cita al querellante, C.S.S, y a uno de los policías denunciados para el próximo 22 de junio, a las 10.30 horas. Un año para echar andar un procedimiento, lo que contrasta con la rapidez con la que dio curso al sumario contra la mujer de Sánchez.