El jefe del Pentágono asegura que la guerra en Irán se alargará, pero que no será interminable: "Esto no es Irak"

Pete Hegseth justifica los ataques contra el régimen iraní en su negativa a negociar mientras el jefe del Ejército reconoce que la misión llevará "tiempo". Más información: El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump

YeahYa #1 YeahYa
No es Irak, es mucho peor....
#4 Barriales
#1 estos si tienen armas de destrucción masiva.
#6 cajadecartonmojada *
#1 Al menos no lo ha comparado con Afganistán: años allí para acabar saliendo de cualquier manera dejando en el poder a los mismos que había antes de que llegaran ellos :-P
#7 Pivorexico
#1 Y el tema de los refugiados desplazados , si tomamos como referencia Siria con la caída de Alasad, población (26,2 M ) 3 millones de refugiados de los cuales 1.2 millones llegaron a Europa

Irán población 92,9 millones , echad cuentas :roll:
#13 Eukherio
#1 Mi duda es si realmente el plan era matar al líder y después simplemente pedirles que pusiesen a otro menos hostil. Siendo Trump no lo descartaría.
#16 UNX
#13 Lo más probable es que esperen a que el régimen se baje los pantalones y les salga una Delcy. Si eso no pasa, va a ser muy difícil para EEUU poner un gobierno títere.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
"Pete Hegseth justifica los ataques contra el régimen iraní en su negativa a negociar..."

"Israel afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron una maniobra de distracción"
www.meneame.net/story/israel-afirma-negociaciones-entre-estados-unidos

:roll:
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
No va a haber invasión terrestre. La forma más rápida ahora mismo de parar la agresión sería que Irán alcance algún objetivo militar o económico sensible.

El equivalente a la patada en los huevos al matón del barrio.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Son unos hilillos....ja, ja, ja. A ver si se empantanan en un nuevo Vietnam estos joputas. Nos hace falta bajarle los humos al "imperio".
azathothruna #15 azathothruna
Terminara para navidad

Meme sobreexplotado
#14 Suleiman
Estoo dijo en el descanso de la partida de Golf.....
ombresaco #3 ombresaco
Esto va a durar poco... me suena el discurso
#12 casicasi *
Edito
#8 casicasi *
Estuve escuchando el discurso de ese señor. Cualquier alumno de secundaria se expresa de esa manera en un instituto y se va dos semanas para casa expulsado.

Un macarra de manual.
HartzBaltz #5 HartzBaltz
Yo diría que se han metido en un Vietnam o Afganistán. Sabes cómo empieza, pero a saber cómo acaba y cuándo. Va a ser un lío enorme.
Spirito #11 Spirito
Se habrá quedao esponjao el iluminao éste diciendo que la guerra no será interminable.
