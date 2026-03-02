El jefe del Pentágono asegura que la guerra en Irán se alargará, pero que no será interminable: "Esto no es Irak"

Pete Hegseth justifica los ataques contra el régimen iraní en su negativa a negociar mientras el jefe del Ejército reconoce que la misión llevará "tiempo". Más información: El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump
| etiquetas: eeuu , irán
Irán población 92,9 millones , echad cuentas
"Israel afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron una maniobra de distracción"
www.meneame.net/story/israel-afirma-negociaciones-entre-estados-unidos
El equivalente a la patada en los huevos al matón del barrio.
Meme sobreexplotado
Un macarra de manual.