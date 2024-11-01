edición general
Israel afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron una maniobra de distracción [Isr]

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump marcaron la semana actual como fecha del ataque hace ya varias semanas. Con el fin de no revelar el ataque previsto, el ministro de Defensa Israel Katz y otros altos cargos del sistema de seguridad permanecieron ayer en sus casas. Además, esta noche se publicó en la edición que en Israel se estima que la guerra con Irán durará alrededor de una semana. Se trata de una estimación inicial que podría cambiar según los acontecimientos en Irán.

JanSmite #1 JanSmite
Así que Irán podría haberse plegado a todos sus requerimientos, que hubiera dado igual… :-P
#4 Toponotomalasuerte
#1 pero eso es algo que sabíamos cualquiera, excepto los lameculos de los genocidas, que aún después de leer esto seguirán dándote la turra de lo peligroso que era irán y las armas nucleares. Por qué son basura lameculos. O te hablarán de lo mal que está la mujer en Irán... En las dictaduras islámicas que instauran se la pela. Cada vez tengo menos paciencia con ese tipo de gentuza.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
La paz nunca fue una opción? Deberían de retirarle el Premio FIFA de la Paz
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
Nada nuevo entre las ratas nazi-sionistas...cuando las ratas no se esconden es que hay sobrepoblación..solo hay que darse una vuelta por aquí para verlas ya sin disimulo ni vergüenza.
Spirito #7 Spirito *
#2 Nada nuevo tampoco con EEUU.

La propia Ángela Merkel ya confirmó que los acuerdos de Ucrania con Rusia en Minks fueron un engaño a Rusia, por ejemplo y tantos y tantos otros acuerdos que, sistemáticamente, el mundo anglosajón vienen estafando.
frankiegth #9 frankiegth *
Esta propia "noticia" es una maniobra de distracción. Juegan a llenarnos la cabeza con sus ocurrencias tipo ponerle "nombres de película" a sus injustificables agresiones militares.

Nos quieren entretenidos y "apropiadamente informados".... pero que nadie se confunda; cuando acaben con lo que tienen entre manos irán a por el siguiente; y podeis dar por sentado que todos los paises estamos en su lista.
Spirito #5 Spirito *
Son así de miserables.

¿Por qué no me extraña?

Luego querrán acudir a la diplomacia, tener crédito alguno...
#8 Suleiman
No me jodas? De verdad? Cachis, me han engañado...
calde #6 calde
VIVA LA DEMOCRACIA!!!

:palm:
