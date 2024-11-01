Israel afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron una maniobra de distracción [Isr]

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump marcaron la semana actual como fecha del ataque hace ya varias semanas. Con el fin de no revelar el ataque previsto, el ministro de Defensa Israel Katz y otros altos cargos del sistema de seguridad permanecieron ayer en sus casas. Además, esta noche se publicó en la edición que en Israel se estima que la guerra con Irán durará alrededor de una semana. Se trata de una estimación inicial que podría cambiar según los acontecimientos en Irán.