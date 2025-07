Javier Ruiz deja en evidencia a Marhuenda en pleno directo: "No te ha cabido la noticia de Montoro en la portada"

La derecha mediática ha vuelto a retractarse: durante el transcurso del programa Mañaneros 360 de La 1 donde se ha tratado el escándalo del caso Montoro, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, al ser preguntado por el escándalo que rodea al exministro del PP, ha criticado la supuesta falta de imparcialidad de Televisión Española al tratar causas que afectan a políticos : "Me entusiasma que os gusten los autos de un juez. Los de Peinado no gustaban, los que afectan al hermano del presidente no gustan...".