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Jack White, contra los cristianos pro-Trump: "¿Cómo podéis defender esta blasfemia?"

Jack White, contra los cristianos pro-Trump: "¿Cómo podéis defender esta blasfemia?"

«¿Os acordáis de ese anticristo del que habéis estado hablando durante todos estos años y cómo se presentaría como Jesús y traería el fin de los días con una guerra en Oriente Medio que incluiría a Jerusalén?», comienza White su mensaje, haciendo una clara alusión al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde la publicación de la fotografía falsa, Trump ha alegado que esta le representaba como un «doctor» y que «tenía que ver con la Cruz Roja».

| etiquetas: jack white , blasfemia , trump , cristianos
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10 comentarios
11 1 0 K 169 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
A ver, si ante el asesinato, desplazamiento y heridos de cristianos en Tierra Santa, callan, imaginar ante una ofensa al sentimiento religioso…


Bueno, eso depende quien lo haga. Ya sabéis que hay bastante hipocresía en eso
2 K 45
#4 Garminger2.0
«¿Cómo han podido caer millones de personas en esta estafa?».

A ver, el hecho de ser cristianos ya les hace más propensos a caer en estafas. Un cristiano creyente de verdad es inmune a la ciencia, inmune a la realidad, inmune a las contradicciones... de hecho si ve bien que se destruyan ciudades como Sodoma y Gomorra, no es difícil hacerles creer que hay que destruir Teherán.
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sleep_timer #1 sleep_timer *
Joder, ¿en serio el Maligno tiene tan mal gusto?
¿su encarnación es Trump?

xD xD
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#1 Ya se encarnó en serpiente :-P
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sleep_timer #6 sleep_timer
#2 Joder, la imagen de una serpiente es mil veces mejor que la de un pelirrojo ridículo que no sirve ni para personaje de Barrio Sésamo.
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#8 Pitchford
#6 A ver.. pelirrojo no.. pollito o naranjito.. que bastante mala prensa tenemos ya los pelirrojos desde Judas..
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sleep_timer #10 sleep_timer
#8 O Javier Clemente.
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woody_alien #5 woody_alien
#1 Precisamente, el anticristo tiene que ser horrendo xD
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Un crossover con The Preacher: por un lado Trump como el anticristo y Humperdoo como el nuevo mesías.
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uyquefrio #9 uyquefrio
¿Alguien sabe si han dicho algo los que tanto se rasgaron las vestiduras con la estampita del gran prix? :roll:
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menéame