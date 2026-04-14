Jack White, contra los cristianos pro-Trump: "¿Cómo podéis defender esta blasfemia?"

«¿Os acordáis de ese anticristo del que habéis estado hablando durante todos estos años y cómo se presentaría como Jesús y traería el fin de los días con una guerra en Oriente Medio que incluiría a Jerusalén?», comienza White su mensaje, haciendo una clara alusión al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde la publicación de la fotografía falsa, Trump ha alegado que esta le representaba como un «doctor» y que «tenía que ver con la Cruz Roja».