El experto advierte que la confiscación de activos rusos congelados por parte de la Unión Europea no es solo una provocación bélica, sino un suicidio económico para el euro. Según Iturralde, esta medida destruiría la confianza internacional en la moneda única, ahuyentando la inversión extranjera y destapando una red de corrupción sistémica en las instituciones europeas, que él vincula con los intereses armamentísticos y la prolongación artificial de la guerra en Ucrania.