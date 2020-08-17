edición general
ITURRALDE: "Rusia va a dar una respuesta devastadora al ataque de Europa. Está en estado catatónico  

El experto advierte que la confiscación de activos rusos congelados por parte de la Unión Europea no es solo una provocación bélica, sino un suicidio económico para el euro. Según Iturralde, esta medida destruiría la confianza internacional en la moneda única, ahuyentando la inversión extranjera y destapando una red de corrupción sistémica en las instituciones europeas, que él vincula con los intereses armamentísticos y la prolongación artificial de la guerra en Ucrania.

zentropia #4 zentropia
NegociosTV financiado desde Moscu dice que muy mal.
Pues claro.
#6 Pixmac
Puff, Negocios TV, otra fuente de baja o nula confianza. "Patriotas", negacionistas, pseudo periodistas,... blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2020-08-17/ariza-inda-su
luiggi #2 luiggi
El que rompe paga
#3 pozz *
Me parece surrealista que haya gente en occidente que se trague las tonterias del rusoplanista de Iturralde... ese tipo lleva años soltando todo tipo de burradas en contra de occidente y a favor de su amado y querido Putin.
Hace contenido para analfabetos disfuncionales que detestan a occidente, sin mas.  media
tdgwho #5 tdgwho
Lo que me faltaba por ver, iturralde en meneame xD
RoterHahn #1 RoterHahn
Ya lo hicieron con los activos libios vinculados a Gadaffi.
Veamos que sucede ahora.
antesdarle #7 antesdarle
Es fácil saber si es NegociosTV sin entrar, si el titular parece dicho por un sucio borracho en un tugurio solo pueden ser ellos.
