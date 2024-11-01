edición general
10 meneos
28 clics
China vs. EE.UU ¿Qué sistema es mejor?

China vs. EE.UU ¿Qué sistema es mejor?  

La lógica del capital nos quiere hacer creer que no tenemos opción. El sistema económico Chino ha demostrado que hay alternativas. La diferencia entre el capitalismo de Estados Unidos, y el uso del mercado en China.

| etiquetas: china , eeuu , sistema , capitalismo , comunismo
9 1 1 K 111 actualidad
22 comentarios
9 1 1 K 111 actualidad
lentulo_spinther #3 lentulo_spinther
Ninguno. Siguiente pregunta
2 K 31
#15 IsraelEstadoGenocida
El régimen de Schrodinger. China es capitalista y socialista según convenga.  media
2 K 31
FatherKarras #20 FatherKarras
#15 goto #12 antes de que algún descerebrado te haga comentarios de borderline
0 K 14
#9 pozz
China es el tercer pais con menor libertad de prensa del planeta.
rsf.org/es/clasificacion

La pregunta ofende, y mucho.... China es de facto un estado fascista donde los derechos brillan por su ausencia.
2 K 27
#13 tromperri
#9 ¿Estás informado sobre lo que ha court on la libertad de prensa en USA los últimos meses? Poco se llevan con China.
0 K 8
#19 pozz *
#13 Aun con lo que ocurre en EEUU en los ultimos meses, EEUU sigue siendo un pais donde existe la labertad de prensa, hay cierta separacion de poderes, hay jueces bloqueando decisiones de Trump.... China es directamente un estado fascista donde el regimen gobierna de forma totalitaria, nada ni nadie le discute a Xi. Es curioso como se habla de los sin hogar que hay en EEUU, que son menos de 1 millon, pero se ignoran los mas de 300 millones de sin hogar que hay en China, gente ninguneada por el…   » ver todo el comentario
1 K 19
#21 elyari
#19 Si que te has venido arriba con lo de estado fascista y tal y cual. Bulo tras bulo, pero tú a lo tuyo.
2 K 7
#22 pozz *
#21 Revisa cuales son las caracteristicas de un estado fascista, y veras que China encaja a la perfeccion. Otra cosa es que estes cegado de odio por las democracias occidentales y que adores de forma miserable a dictaduras terroristas, fascistas y totalitarias.
Ironico que un propagandista antioccidental venga a hablar de bulos. xD xD xD

Pues si que iba bien encaminado ,eres un troll antioccidental.... a pastar que te vas!!
0 K 8
FatherKarras #1 FatherKarras *
El vídeo ya tiene 2 años...piensen, carajo, piensen
1 K 21
FatherKarras #18 FatherKarras *
#_9 La libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, no? Pues los chinos son dueños de su imprenta y se la follan como quieren. Tu comentario oscila entre lamentable por abajo y elenacoures por arriba :hug:

#4 Te pongo en copia por ignore, disculpa
1 K 20
powernergia #2 powernergia
Es una comparativa absurda.
China es una dictadura y EEUU es una mierda.
1 K 18
#4 sincahonda
#2 una cosa es el sistema politico y el otro el economico.

PD: no hay ningun pais democratico.
0 K 6
powernergia #5 powernergia
#4 No se puede comparar una economía de un pais "democrático" con la economía de una dictadura.
0 K 11
#6 kaos_subversivo
#5 por?
0 K 11
#8 tromperri *
#5 USA democrático jejejejeje… me meo.
La democracia no es tener elecciones.
1 K 18
powernergia #10 powernergia
#8 He puesto "democratico".
1 K 18
#11 tromperri
#10 ni aun así :-)
0 K 8
#12 Dav3n
#2 Aquí el resumen visual:  media
13 K 110
#16 IsraelEstadoGenocida
#12 Te me has adelantado pinche pendejo
0 K 10
FatherKarras #17 FatherKarras
#2 De absurda nada. Es bueno comparar dictaduras y mierdas para que el pueblo pueda escoger.
0 K 14
Supercinexin #14 Supercinexin
El mejor sistema es aquel en el que el Dictador soy Yo.

Es decir, por ejemplo el Franquismo era una puta mierda, pero sólo porque mandaba Franco. Si hubiera mandado yo, estáis que os dejo poner la mierda que hay ahora.
0 K 17
Davidavidú #7 Davidavidú
Depende de para quién.
0 K 6

menéame