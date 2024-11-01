edición general
Italia, España y Portugal solo recibirán fondos de ayuda para la COVID-19 tras llevar a cabo reformas (Eng)

En negociaciones sobre fondos de recuperación post-COVID-19, Rutte defendió que Italia, España y Portugal solo recibieran ayuda financiera si se aplicaban reformas económicas acordadas. Esto fue percibido por muchos como exigir demasiadas condiciones a los países del sur antes de darles soporte.

Un_señor_de_Cuenca
No hay que olvidar a este miserable cabrón y su odio a los del sur de Europa.
12
Alves
los frugales que se quejaban del exceso de gasto de los PIGS... y ahora se cabrean porque no gastamos suficiente en balas. Que se aclare joe!
4
HeilHynkel
¿qué pinta aquí lo que diga el payaso de la OTAN?
1
fofito
La hemeroteca está para no olvidar .
Especialmente lo que han hecho los payasos hdlgp
1
Nasser
Gilipolleces del 2020
0
unocualquierax
#1
Pues a mí no me parecen gilipolleces, exigieron esto :

"Según Rutte, países como España e Italia, pero también Francia, han prometido iniciar reformas económicas y hacer RECORTES a los costos estatales como las PENSIONES antes de recibir ayuda financiera de la UE".

HDLGP
3
Nasser
#3 supongo que lo de HDLGP te refieres a tu mamá, pero hacer el ridículo con una seudonoticia de hace 6 años es para troncharse de risa que pena das
3
Verdaderofalso
#1 porque pedía contención en gastos y ahora pide más gastos xD
2

