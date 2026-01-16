Italia considera "un chiste" la misión militar europea en Groenlandia: "¿A qué van? ¿De excursión?"

"Parece un chiste", ha afirmado el ministro de Defensa, Guido Crosetto, al desmarcar a Italia de la iniciativa. "¿A qué van? ¿De excursión?", ha añadido en tono sarcástico. En la misma línea se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, al señalar que "esto no se trata de enviar a diez o quince soldados a la región". "15 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia, parece el principio de un chiste", ha dicho Crosetto.
Sí es gesto, pero a nivel político, para decir que el cada pais que ha enviado un soldado apoya a Dinamarca, nada más.
De momento solo han enviado a oficiales supuestamente para estudiar el terreno para unas "maniobras conjuntas".
Todavía hay que disimular un poco porque decir oficialmente que se están preparando para un conflicto militar con los EEUU es algo muy gordo.