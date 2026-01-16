edición general
Italia considera "un chiste" la misión militar europea en Groenlandia: "¿A qué van? ¿De excursión?"

"Parece un chiste", ha afirmado el ministro de Defensa, Guido Crosetto, al desmarcar a Italia de la iniciativa. "¿A qué van? ¿De excursión?", ha añadido en tono sarcástico. En la misma línea se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, al señalar que "esto no se trata de enviar a diez o quince soldados a la región". "15 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia, parece el principio de un chiste", ha dicho Crosetto.

Moderdonia #5 Moderdonia *
Van como gesto. Y los gestos previenen guerras. Si esta avanzadilla que solo va a tantear el terreno. Luego se acompaña con algunas unidades equipadas. Significa que si Estados Unidos quiere entrar militarmente va a tener bajas (véase Rusia Ucrania). Aunque puedan ganar de calle. Ataúdes de soldados estadounidenses por la tele, es el mayor disuasor de una guerra.
themarquesito #7 themarquesito
#5 Exacto, es una mera demostración de apoyo a Dinamarca y Groenlandia
Sinfonico #10 Sinfonico
#5 Disparar contra soldados de la Otan pondría al naranjito en una situación muy delicada
#12 Cuchifrito
#5 #2 EEUU ya tiene una base allí, y puede llevar todos los soldados que quiera que nadie le va a impedir moverse por donde quiera. Ningún soldado europeo le va a impedir nada a un usano.
Sí es gesto, pero a nivel político, para decir que el cada pais que ha enviado un soldado apoya a Dinamarca, nada más.
DaniTC #13 DaniTC
#5 ¿Estadunidenses? ¿Otra vez con el mantra de "los muertos los ponen los demás"?
#6 Pitchford
Quizá la UE debería abrir una base militar en Groenlandia, que supongo que los nuevos presupuestos militares darán para éso y más..
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues que practiquen con el ejemplo e Italia mande 10.000 soldados. :-D
#2 levante
No tienen nada que hace, ni cien soldados ni 10000. Es un gesto, batería un solo soldado para demostrar que si USA toma Groenlandia lo hará a la fuerza.
tusitala #9 tusitala
#2 Que no pueda decir, me han dejado vía libre, eso es que me han regalado Groenlandia pacíficamente.
Gry #1 Gry
¿Cuantos han dicho que van a enviar ellos?

De momento solo han enviado a oficiales supuestamente para estudiar el terreno para unas "maniobras conjuntas".

Todavía hay que disimular un poco porque decir oficialmente que se están preparando para un conflicto militar con los EEUU es algo muy gordo.
Andreham #4 Andreham
Italia siempre en el lado del Eje.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Mejor que no envíen nada porque suelen perder todas las guerras
ExLibris #11 ExLibris
Van de vacaciones y de paso tantear, como Ana pastor.
#14 Jack_Burton
Infiltrados hasta en los gobierno haciendo declaraciones siempre para ir contra Europa.
