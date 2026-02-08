edición general
Ismael Serrano: "Ahora la izquierda abronca a quien piensa un poco diferente; exigen una adhesión inquebrantable"

Ismael Serrano: "Ahora la izquierda abronca a quien piensa un poco diferente; exigen una adhesión inquebrantable"

Serrano desconfía de los dogmas. Del "sectarismo de la izquierda", dice. "Ahora la propia izquierda abronca a la gente que piensa un poco diferente o es crítica con los suyos, y exigen una adhesión inquebrantable".

#4 Febrero2027
Ismael Serrano empieza a ser facha
#9 electroman
#4 En cambio tu, cada día más zurdo.
#16 poxemita
#4 es un disidente
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#_1 Canta opiniones políticas, así que resultan bastante contradictorias sus indicaciones.


Ah, otro ignorante voluntario que seguirá pensando que lo que su “lógica” no tiene fisuras.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Ya te responde en el titular: "Ahora la izquierda abronca a quien piensa un poco diferente; exigen una adhesión inquebrantable"

¿Porque sera que no me sorprende que #_1 me tenga en ignore? {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Aprovecho y me cuelgo de ti #3
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
"La izquierda"
El uso del término ya denota el valor de la opinión que viene detrás.
#13 Febrero2027
#10 Que sabrá él lo que es la izquierda
oceanon3d #7 oceanon3d *
Otro más con su "todos son iguales" pasito a pasito hasta que está ola de ultraderecha denotada no pase por encima y nos ahoge a todos.

Antes los cantautores tenían huevos de diferenciar entre blanco y negro ... ahora poco más que burgueses autocomplacientes

Al fascismo, o a su nueva cara actual, se le combate cacho mierda.  media
#17 wendigo
#7 Leéte la entrevista antes de soltar prejuicios anda

Saludos
Brill #15 Brill
Desgraciadamente la derecha no tiene el monopolio de las actutudes prepotentes y la censura. Sólo hace falta recordar a la cantidad de artistas, periodistas y demás, poco sospechosos de simpatizar con la derecha, que perdieron sus carreras o las vieron muy perjudicadas por culpa del PSOE de Felipe González.

Y nada me indica que las cosas hayan cambiado.
Natxelas_V #21 Natxelas_V
El fascismo de los antifascistas es fascinante.
#20 Borgiano
Se ha dado cuenta hasta éste
Socavador #2 Socavador
Eso es lo mismo que hace la derecha.
#18 surco
#2 A ver, tios que estamos perdiendo el Oremus. Esto no va de ser puros, de entrada va de que te voten. El que quiera pertenecer a un club exclusivo, además de que es igual de snob que el que está en un club de golf, está perjudicando a la izquierda que lo primero que tiene que ser es popular y más en una democracia.
Si a la derecha le va bien etiquetar, genial. A la izquierda no. Para convencer lo último que tienes que hacer es insultar a todo el mundo y poner condiciones para que te voten, pirque el que VOTA MANDA. Así que ya puedes convencer y tratar de preguntarte qué cojones estamos haciendo mal para andar llamando facha a gente como Serrano, Sabina, o Pepe Sacristan
Socavador #19 Socavador *
#18 No digo que esté bien hacer eso. Digo que es hacer lo mismo que la derecha y que cada cual saque sus conclusiones.
#6 sliana
Unidad para crear fuerza. Las críticas vienen de la ignorancia o de la derecha.
#8 dclunedo
"Y si no la votas eres facha machirulo" :troll: :troll: ¿Qué podría salir mal?. (Esta noche que se lo pregunten a Alegría cuando obtenga mayoría absoluta desde TelePerro). :troll: :popcorn: :popcorn:
Andreham #11 Andreham
#8 Lo que saldrá mal ya lo están viviendo en Andalucía, en Madrid y pronto en otros tantos sitios.

Disfruta del viaje, porque la hostia al descarrilar va a venirte sin verla venir.
#14 dclunedo
#11 Jajajja y usas "Descarrilar" para atacar a la derecha jajajaja que huevos :troll: :troll: :troll: :troll: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Isma, ¿qué tal tu casoplón y tu terrenito en tierras de Extremadura? ¿vas a tener muchas pérdidas por las inundaciones? ponte a cantar, a grabar discos o a dar conciertos donde yo no te escuche. pero deja de pensar que tus opiniones políticas son relevantes. simplemente, canta, haz música, y a quien le guste que pague por escucharte. o vete a cagar, hipócrita! (por cierto: piensa por qué un medio tan progre como el de PedroJota te brinda su espacio para que sueltes tus soflamas... porque beneficias a la izquierda? nooo! porque cada vez que abres la boca sube la derecha, idiota!! que no naciste ayer pero lo parece, Isma, coño!!) que vas a acabar en lo ideológico como un tal Joaquín, pero haznos el favor de hacerlo en la intimidad!
#12 Febrero2027
#1 No vais a dejar ni una persona sin etiquetar en este país
