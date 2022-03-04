·
17
meneos
24
clics
Irene Montero llama a "aislar" a Estados Unidos ante "el imperialismo yanqui"
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha llamado a "aislar" a Estados Unidos...
|
etiquetas
:
podemos
,
trump
,
venezuela
14
3
4
K
147
actualidad
22 comentarios
Comentarios destacados:
#9
@admin
@eirene
Aqui un usuario subiendo noticias con microblogging clarísimo para impedir que la noticia suba porque el mismo las sube de forma errónea.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#4
Vindicta
De la autora de "la vía para parar a Rusia es la negociación", llega "hay que aislar a Estados Unidos"
www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/irene-montero-insiste-pa
11
K
116
#6
juanac
*
#4
Es un argumento falaz. ¿Podemos debatir si la idea de aislar a EEUU es buena? La noticia malísima, por cierto, no da ningún detalle de la propuesta.
3
K
43
#7
Pertinax
*
#6
Es, básicamente, una marcianada. Una más.
2
K
38
#14
Vindicta
#6
Sería un tiro en el pie para la UE.
0
K
7
#17
juanac
#14
¿Es malo comprar a Huawei en vez de a Cisco? ¿Es malo que la administración deje de usar Windows y Office? ¿Es malo que los sitios web públicos no dependan de Google? Creo que hay que elaborar más ese tiro en el pie. Yo creo que es muy positivo reducir esa dependencia comercial.
2
K
30
#19
estemenda
#17
Hay que hilar muy fino para calcular las consecuencias de lo que Trump consideraría acciones hostiles. Aunque yo en principio y sin tener mucha idea, secundo la moción.
0
K
12
#16
Trigonometrico
#4
Irene Montero no es una persona con conocimientos pero, claro que habría que estar todos los días pidiendo a Rusia una negociación.
1
K
23
#18
anamabel
#4
Hay que aislar a EEUU: Porsupuesto
Hay que negociar con el resto del mundo: Porsupuesto, salvo para aquellos que sean la extensión geopolítica de EEUU
¿O es que alguien se pensaba que vamos a montar una Europa soberana y fuerte teniendo como aliados a Reino Unido, Marruecos o Israel?
0
K
9
#22
powernergia
#4
"la vía para parar a Rusia es la negociación"
Alguna alternativa?
0
K
11
#13
angeloso
Es increíble lo dentro que tiene cierto espectro de la sociedad a Irene Montero todavía.
Bilis, demagogia, falsos dilemas, falacias. Se lo hacen encima, no lo pueden evitar.
5
K
55
#9
NoMeVeas
*
@admin
@eirene
Aqui un usuario subiendo noticias con microblogging clarísimo para impedir que la noticia suba porque el mismo las sube de forma errónea.
4
K
51
#15
Vindicta
#9
El titular y la entradilla son copia y pega de europapress. Donde ves tù el microblogging?
0
K
7
#3
Leon_Bocanegra
YSiguesLeyendo hablando de incoherencia. Con dos cojones.
3
K
37
#8
Gilántropo
Totalmente de acuerdo con Irene Montero
1
K
20
#2
Pertinax
*
Que se lo explique a Delcy, que le va a dar la risa.
1
K
20
#11
HeilHynkel
Los HiWis modernos saltando como ratas en defensa del GROFAZ zanahorio.
0
K
16
#20
surco
*
Anteayer Belarra diciendo que había que abandonar la OTAN como respuesta al secuestro de Maduro cuando precisamente Trump lo que ha hecho es ningunear a la OTAN. Hoy Montero que hay que aislar a USA cuando precisamente se trata de que lo se vaya de Ucrania. Si es que te tienes que descojonar. No me extraña que el pato naranja se despolle en nuestra puta cara
Me gustaría saber que idea de geopolitica tiene Podemos mas alla de pedir la paz mundial como las misses.
Y todo para no decir lo que es evidente, que para ser independiente Europa tiene que invertir mucho en unión politica, asumir muertos y avanzar en defensa comun......pero eso ya tal
0
K
12
#10
Astur_
*
lleva sus nenes a la privada porque en la pública los señalarian quizás, pero al menos quiere que los tuyos tengan una educación publica digna
Los demás quieren hundirla y privatizarla toda
0
K
12
#21
powernergia
"Casoplón"
Palabra infalible para detectar a cuñaos, casi al nivel de "woke".
0
K
11
#12
duende
*
Su canción
www.youtube.com/watch?v=dAzzvHvISCg
0
K
10
#5
Paladio
hay imperialismo yanqui bueno y hay imperialismo yanqui malo
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
*
... y añadió: "eso sí, que yo siga pudiendo vivir en un casoplón y llevar a mis nenes a un cole privado"... la incoherencia de la clase trabajadora no tiene límites! cuánta hipocresía! la forma de vida de esta tía es como las de la población gUSAna de Miami. es lo mismo, hacer la revolución desde casoplones y llevando a los nenes a coles privados y quejarse de todo
7
K
-51
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
