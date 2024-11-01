Irán y el pago de petróleo en yuanes | Jabiertzo  

En este vídeo os mostramos cómo se ha vivido en China la noticia sobre Irán y el pago de petróleo en yuanes. Para ello damos un repaso a los medios, periodistas y analistas chinos a través de Weibo, "el Twitter chino". Fuera del gigante asiático hay quienes han presentado la novedad como una jugada maestra de China contra el petrodólar. ¿Ocurre igual entre los opinadores chinos? ¿Es verdad que China quiere acabar con el dólar? ¿Es esto una manera de imponer el petroyuan?
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Se acerca el fin del imperio gringo. Un gran paso para la Humanidad.
"han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra"
En 18 días sale a 5 barcos al día
En Europa ya nos podemos poner las pilas.