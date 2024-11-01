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Irán y el pago de petróleo en yuanes | Jabiertzo

Irán y el pago de petróleo en yuanes | Jabiertzo  

En este vídeo os mostramos cómo se ha vivido en China la noticia sobre Irán y el pago de petróleo en yuanes. Para ello damos un repaso a los medios, periodistas y analistas chinos a través de Weibo, "el Twitter chino". Fuera del gigante asiático hay quienes han presentado la novedad como una jugada maestra de China contra el petrodólar. ¿Ocurre igual entre los opinadores chinos? ¿Es verdad que China quiere acabar con el dólar? ¿Es esto una manera de imponer el petroyuan?

| etiquetas: estrecho de ormuz , yuan , petróleo , irán , china , jabiertzo
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10 comentarios
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Herumel #7 Herumel
#4 En mi pueblo ante algunas cosas de estas siempre se dicen... "otros vendrán que bueno lo harán...." Esperemos que esta vez el refran no trabaje.
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carakola #5 carakola
#4 Para la humanidad no sé, pero para Europa que es huésped del parásito usano... No lo vamos a pasar bien.
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carakola #2 carakola
Ante esa posibilidad los EE UU van a ir con todo. Miedito.
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Beltenebros #4 Beltenebros
#1 #2
Se acerca el fin del imperio gringo. Un gran paso para la Humanidad.
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Herumel #1 Herumel
Los chinos no van a perder la oportunidad como hizo este cuando Saddam dijo que lo quería en Euros...  media
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
La realidad es que por el estrecho de Ormuz antes pasaban entre 130 y 150 barcos al día, y ahora entre 0 y 5 barcos al día por mucho que paguen en yuanes.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 Pero no al día:
"han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra"

En 18 días sale a 5 barcos al día :roll:
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alpoza #10 alpoza
#3 La historia es.que si USrAel no echan a Iran de Ormuz, el pago en otra moneda que no sea el dolar está para quedarse y eso es el fin de USA.
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#9 drstrangelove
Si pagan en yuanes, podrían empezar a basar su economía en consumo interno en vez de exportación. Eso tendría consecuencias inflacionarias en todo el mundo.

En Europa ya nos podemos poner las pilas.
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menéame