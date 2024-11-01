Marco Rubio, secretario de estado de EEUU: Irán está obligado a detener la producción de drones y misiles [ENG]

Según Rubio, Irán "Tiene la obligación de dejar de patrocinar el terrorismo y fabricar armas que amenacen a sus vecinos" "Está obligado a detener la producción de vehículos aéreos no tripulados y misiles." También dijo que EEUU no permitiría que Irán tenga armas nucleares y controle el estrecho de Ormuz. Según Rubio, los misiles, "Sólo tienen un objetivo — atacar a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin". No mencionó sus bases en la región.