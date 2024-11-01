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Marco Rubio, secretario de estado de EEUU: Irán está obligado a detener la producción de drones y misiles [ENG]

Marco Rubio, secretario de estado de EEUU: Irán está obligado a detener la producción de drones y misiles [ENG]

Según Rubio, Irán "Tiene la obligación de dejar de patrocinar el terrorismo y fabricar armas que amenacen a sus vecinos" "Está obligado a detener la producción de vehículos aéreos no tripulados y misiles." También dijo que EEUU no permitiría que Irán tenga armas nucleares y controle el estrecho de Ormuz. Según Rubio, los misiles, "Sólo tienen un objetivo — atacar a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin". No mencionó sus bases en la región.

| etiquetas: irán , misiles , drones , estados unidos , marco rubio
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
#8 marcotolo
cada dia son mas ridiculos...
iran tiene el deber de armarse para defenderse, mientras unos genocidas como israel y sus complices estadounidenses
esten cometiendo asesinatos de inocentes
18 K 240
KoLoRo #17 KoLoRo
#8 Iran debe de dejarse matar por los usanos que no te enteras, no ves que te lo estan diciendo? Haz caso y calla... y esto es lo que escuchan desde la UE algunos xD
2 K 46
#20 Pájaroloco
#8 Cuando hablas de Irán te refieres a los ayatolás responsables de la muerte de decenas de miles de personas, persecución de homosexuales colgados con grúas y de mujeres golpeadas si no están cubiertas según sus normas?
2 K -24
#1 fremen11
Obligados?? Jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja
12 K 161
devilinside #3 devilinside
#1 Los que tengo aquí colgados. Palabra de ayatollah
5 K 75
KoLoRo #16 KoLoRo
#1 Has tenido mi misma reaccion xD
1 K 27
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#1 ni que estuvieran ganando la guerra xD
0 K 20
pitercio #2 pitercio *
Ni por favor, ni nada.
6 K 96
Dragstat #10 Dragstat
#2 las relaciones diplomáticas de algunos países consisten en soltar insultos y amenazas. Decir por favor no entra dentro de su vocabulario.
1 K 39
#6 pascuaI
Ha amenazado con invadirlos y matar a sus lideres religiosos si no se pliegan a sus demandas.
5 K 85
Apotropeo #9 Apotropeo
Ya sé porque lo tiene Trump entre sus asesores, también es gilipollas.
5 K 82
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#9 no es su asesor, es el equivalente al ministro de exteriores. Y aparte de gilippllas, es un delincuente psicópata con lazos con diferentes mafias y narcos
3 K 60
#25 soberao
#9 Es la diferencia entre el primer mandato y éste, que en el primero todavía quedaba gente cuerda y que respetaba la democracia y su funcionamiento. Ahora son todos Cristo-fascistas a ver quién está mas zumbado.
1 K 28
Laro__ #7 Laro__
Irán ya ha contestado.  media
5 K 74
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Rubio, chupame las bolas por debajo del culo. Lo dice el país de los golpes de estado y patrocinador de Bin Laden.
3 K 56
#14 luckyy
No entiendo cómo puede haber gente que defienda a estos mamarrachos
2 K 47
#13 Fanpiro
Y yo deseo un chalet con 2 hectáreas de terreno fertil. Un Ferrari. Un rollsroyce. Que pedro Sánchez dimita. Que nos gobiernen políticos decentes y capaces. 500 millones en acciones y activos refugio. Un unicornio rosa. Que la sanidad pública funcione. Que desaparezca Vox. Que se terminen los chanchullos de la CAM. Que mi equipo suba a primera y gane la liga. Que desaparezca la deuda pública. Que bajen los precios de los pisos. Que la iglesia pague impuestos....
Si por hacer una lista de deseos... Que no falte.
2 K 40
Verdaderofalso #22 Verdaderofalso *
#13 yo el deseo que tengo es que Trump acabe ante un juez por el Asalto al Capitolio o declarando por sus vínculos con Epstein
0 K 20
#23 Marisadoro
Marco Rubio, secretario de estado de EEUU: Albacete está obligada a detener la producción de navajas.
1 K 35
Arzak_ #15 Arzak_
"Obligado" el que te tengo aquí colgado. 8-D
1 K 31
Relator #4 Relator *
¿Y si no, se enfadan y no respiran? No caerá esa breva.
1 K 29
#27 unomas23
Estos del mundo today son la hostia.
1 K 29
#18 Jesusor
jua, jua, jua. Cada vez se ve más la desesperación de estos malnacidos con cada declaración que hacen.
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#24 Jesusor
Dicen que se han detectado terremotos cerca de Irán, que podrían ser provocados por ensayos nucleares.
Ojalá Irán haya desarrollado ya un pepino nuclear.
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#26 drstrangelove
¿Y en qué BOE dice que está escrita esa obligación?
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menéame