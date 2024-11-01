Irán denuncia que la lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, denunció este sábado que la planta nuclear de Bushehr ha sufrido daños tras el impacto de un proyectil en sus inmediaciones, y advirtió sobre las graves repercusiones de estos ataques. “Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr cuatro veces. La lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG, no en Teherán”, señaló Araghchi en su cuenta oficial en la red social X.