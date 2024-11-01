Irán denuncia que la lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, denunció este sábado que la planta nuclear de Bushehr ha sufrido daños tras el impacto de un proyectil en sus inmediaciones, y advirtió sobre las graves repercusiones de estos ataques. “Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr cuatro veces. La lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG, no en Teherán”, señaló Araghchi en su cuenta oficial en la red social X.
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Consello da Cultura Galega
Edit:
Las capitales de los seis países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son Riad (Arabia Saudita), Doha (Qatar), Abu Dabi (EAU), Manama (Baréin), Kuwait (Kuwait) y Mascate (Omán
Que no lo pone por ninguna parte.
Kuwait City (*) 300km
Bahrain (*) 325km
Qatar (*) 370km
Dubai (*) 625km
Riad 620km
Teheran 750km
(*) Solo mar de por medio.
Riad mar y terreno desértico bastante plano.
Teheran un montonazo de montañas por en medio. Irán es muy montañoso, sobretodo en la costa.
Estamos diciendo: adelante, continuad asi.
Lo que toca es Nuremberg 2....
Los mismos tontos que le hicieron el juego Trump el pacifista ahora señalan para todos los lados lo que ya se les decía entonces.
Es triste que uno sea tan hdp para darse cuenta que atacar una central nuclear es extremadamente peligroso solo cuando lo hace mi enemigo