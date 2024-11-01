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Irán denuncia que la lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG

Irán denuncia que la lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, denunció este sábado que la planta nuclear de Bushehr ha sufrido daños tras el impacto de un proyectil en sus inmediaciones, y advirtió sobre las graves repercusiones de estos ataques. “Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr cuatro veces. La lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del CCG, no en Teherán”, señaló Araghchi en su cuenta oficial en la red social X.

| etiquetas: central nuclear , irán , ataque , eeuu , israel , lluvia radiactiva
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
Jakeukalane #4 Jakeukalane *
Collective Card Game.
Consello da Cultura Galega
Edit:
Las capitales de los seis países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son Riad (Arabia Saudita), Doha (Qatar), Abu Dabi (EAU), Manama (Baréin), Kuwait (Kuwait) y Mascate (Omán
83 K 648
Kleshk #13 Kleshk
#4 Venía a preguntar que son esas capitales, gracias xD
2 K 21
Apotropeo #6 Apotropeo
CCG, Consejo de Cooperación del Golfo.
Que no lo pone por ninguna parte.
28 K 216
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 Arabia Saudí, Omán, Qatar, Bahrein, EAU, Kuwait
10 K 79
josde #9 josde
#7 Por eso se ha venido el emérito a Sevilla, con el pretexto de los toros a dejado allí a u nieto Froilan. :troll:
3 K 42
vertedero_de_rojos #37 vertedero_de_rojos
#9 ha venido lejos a tirar la basura
0 K 7
#21 wonsterboy
#6 Vendidos al imperio con bula papal para follarse los derechos humanos.
0 K 7
Priorat #11 Priorat
Distancias desde Busher

Kuwait City (*) 300km
Bahrain (*) 325km
Qatar (*) 370km
Dubai (*) 625km
Riad 620km
Teheran 750km

(*) Solo mar de por medio.

Riad mar y terreno desértico bastante plano.
Teheran un montonazo de montañas por en medio. Irán es muy montañoso, sobretodo en la costa.
10 K 103
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 se puede liar bastante gorda si esas ciudades se vuelven inhabitables por culpa de un ataque israelí-norteamericano
3 K 35
#17 C.Nutrio *
#12 Diran que lo han bombardeado los propios iraníes y habrá muchos lerdos que se lo traguen. No tienes más que ver la cantidad de ellos que hay por aquí dispuestos a creerse todas las justificaciones cada vez más peregrinas de los yankis.
7 K 78
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#12 Bueno, de momento no parece que haya aumento de radiación en la zona.
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Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#18 y que así siga
0 K 20
#25 guuilesmiz
#12 tú crees que dejarán de poner el culo los lacayos de turno de esas ciudades? Ni deshaciendose entre protones dejarían de trabajar para los intereses anglo-sionistas
0 K 11
#27 Jacusse
#12 te parece poco gordo que se vuelvan inhabitables sitios donde viven unos 20M de personas?
0 K 10
YoSoyTuPadre #35 YoSoyTuPadre
#11 Y faltan las simulaciones de vientos, en esa zona no van hacia las montañas de Irán, suelen ir hacia el suroeste siguiendo la salida del Golfo  media
1 K 27
smilo #2 smilo
Cuando hagan lo mismo con las centrales nucleares israelíes llorarán y solo les estarán pagando con la misma moneda.
10 K 88
Lerena #15 Lerena
Atacar una central nuclear es el mayor disparate posible, con peores consecuencias que usar armamento nuclear táctico sobre tropas. Se puede liar una muy grande, igual como sople el viento llega hasta España.(Ya llegó con lo de Chernobil y está más o menos igual de lejos)
10 K 87
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#15 si abren ese melón va a ser épica
2 K 40
#23 wonsterboy
#15 El disparate es que despues de eso el resto del planeta no sancione a los responsables.

Estamos diciendo: adelante, continuad asi.
9 K 72
Machakasaurio #31 Machakasaurio
#23 sancionar?
Lo que toca es Nuremberg 2....
1 K 12
capitan__nemo #10 capitan__nemo
A Trump hay que decirle que los aerogeneradores eolicos son como ventiladores para soplar la radiacion y entonces los instalará por todas partes.
5 K 68
Zarangollo #1 Zarangollo
2x1, les importan una mierda esos paises, ha quedado bastante claro
4 K 50
#28 CosaCosa
#1 a mi tampoco me importarian los paises que hacen todo lo posible por destruirme
1 K 6
Herumel #3 Herumel
Y así hijos es como algunos dejaron de ser humanos hace tiempo, por que si unos rompen la central nuclear para dejar inhabitable una zona enemiga, que pensáis que ocurrirá con Dimona, cuando haya viento norte, y entonces los otros dirán que si se ha abierto la veda nuclear que adelante (nuestros llamados aliados) y piensan que Irán se retirará, y estarán muy equivocados, y su IA, ya no sabrá darles más respuestas por que las IA con las novedades se llevan muy muy mal.. Y después le echarán solo la culpa a Trump y Netanyahu les podríamos hacer la cabeza, ,pero ese cáncer seguirá dentro, se reproducirá.
3 K 33
angelitoMagno #20 angelitoMagno
Un poco sensacionalista el titular, ¿no? Está dando por hecho que una lluvia radiactiva va a destruir 5 capitales, algo que de momento solo parece una posibilidad muy muy remota.
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Verdaderofalso #22 Verdaderofalso
#20 hemos venido a jugar
1 K 26
BiRDo #30 BiRDo
#20 Más bien son sensacionalistas las declaraciones.
1 K 24
#34 rafacabrera
#20 si se contamina de radiación el agua del golfo pérsico va a ser bastante más que 5 ciudades. Muchos millones de personas en la zona desalinizan ese agua. Será inhabitable.
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NPCristo #24 NPCristo
Aquí desatando plagas biblicas, lluvia radioactiva y la gente persiguiendome a mi sabes o sea el puto fin del mundo y el malo es el cristo

:palm:
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c0re #38 c0re
#24 tu padre nos dio libre albedrío.
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#26 juanac
Es una energía limpia y segura
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nemeame #29 nemeame
Esto se soluciona construyendo más bases de EEUU en la región para que puedan seguir tirando piedras al avispero y escondiendo la mano. Y si la zona se convierte en inhabitable se vienen todos a Europa y listo, ya ves tu que problema. Los EEUU son como la banca, siempre gana con sus "conflictos" lejos de casa. Enhorabuena a todos los que se lo hacen posible
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Metabarón #33 Metabarón
#32 Deja de hacerte pajas mentales :palm:
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millanin #39 millanin
#32 Rusia no ha atacado ninguna central nuclear.
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#36 jbetancurt *
pajas mentales es haber estado repitiendo las estupideces que ahora dice el hdp de Netanyahu pero cuando las decía el hdp de Putin.... Le han chupado la pija a su hdp de confianza desde 2014 y luego en 2022 y ahora vienen a dar lecciones del humanismo que no tenían cuando hacían chistes con las ciudades ucranianas arrasadas

Los mismos tontos que le hicieron el juego Trump el pacifista ahora señalan para todos los lados lo que ya se les decía entonces.
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pax0r #5 pax0r
esto se ha convertido en Iraneame
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Metabarón #8 Metabarón
#5 Cuando toque, será radiacionéame.
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#32 jbetancurt
#8 cuando Rusia tomaba o atacaba centrales nucleares en Ucrania... Nada de wue hablar, mentira, si, que selensky es un payaso.

Es triste que uno sea tan hdp para darse cuenta que atacar una central nuclear es extremadamente peligroso solo cuando lo hace mi enemigo
3 K -22
Romfitay #14 Romfitay
Ojalá
4 K -16

menéame