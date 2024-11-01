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Irán condena a muerte a Bita por participar en las protestas de enero: podría convertirse en la primera mujer en ser ejecutada
El esposo de la mujer, Mohammadreza Majidi-Asl, también fue condenado a la pena capital.
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irán
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condena
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muerte
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bita
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participar
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protestas
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enero
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actualidad
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#2
pascuaI
En la noticia dice que se les acusa de usar explosivos y armas.
Es como aquí titular que se condena a Patxi a 20 años en la trena por hablar euskera y en el cuerpo de la noticia decir que se le acusaba de atentado con coche bomba
10
K
132
#4
Andreham
#2
#3
Si bueno, que te acuse un gobierno es un poco como para creérselo, en 2026.
La pena es absurda, y está claramente hecha para castigar a la gente por protestar ante el gobierno.
Tampoco hay que justificar lo injustificable.
5
K
67
#5
c0re
#4
yo no justifico nada. Solo informo a quien parece no haberse leído la noticia.
3
K
53
#6
chavi
#4
Si bueno, que te acuse un gobierno es un poco como para creérselo, en 2026.
Exscto, aquí ha habido unos cuantos casos de esos incluso aunque las imagenes disponibles dijeran lo contrario.
Y en EEUU no esperan al juiicio, ejecutan directamente en la calle
2
K
41
#7
pascuaI
#4
No, si una cosa es no creerse una condena, y otra escribir la historia como al periodista (o más bien al que paga al periodista) le apetece que se cuente. Que tampoco es que 20mentiras sea ahora una referencia sobre lo que pasa en Irán, ni tienen idea de lo que se dijo en este juicio y lo que no, como para aventurarse a afirmar que cualquier persona condenada en Irán por hechos relacionados con las protestas, son condenados simplemente por participar en las mismas.
4
K
48
#9
ur_quan_master
#4
Sin duda. Pero tampoco es cuestión de creernos historias en tono "La gente de Bart" escritas con el animo de vaya usted a saber que intención.
2
K
36
#10
JuanCarVen
#4
Precisamente nosotros gracias a la ley Mordaza no somos los más indicados para sacar pecho, pues Irán lo mismo pero más exacerbado.
0
K
12
#12
salteado3
*
#2
Es una chica guapa, ya no pienso nada más. Irán mata chica guapa, bombardear Irán matar asesinos chica guapa.
/USA propaganda mode off
1
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22
#16
cosmonauta
#2
No son lo mismo 20 años que una condena a muerte.
Una obviedad que parece extraño tener que resaltar.
0
K
19
#17
ur_quan_master
#16
No es lo mismo la luna que el dedo. Y no necesitamos que nos digas donde mirar.
Una obviedad que me parece extraño tener que resaltar.
1
K
20
#18
pascuaI
#16
La condena era lo de menos en el ejemplo que pongo. Lo importante era ver lo absurdo que sería titular una noticia así. De hecho, hasta diría que en España a la gente no se le condenaba a 20 años por terrorismo, sino a bastantes más.
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8
#1
Tronchador.
Sin duda, es agente del Mossad, habrá comido niños o habrá hecho algo realmente malo para recibir esa sentencia.
4
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69
#3
c0re
#1
“Los cuatro fueron acusados de usar explosivos y armas, causar lesiones a las fuerzas iraníes y lanzar objetos como botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios desde los tejados de los edificios, según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán.”
7
K
110
#15
woke
*
#3
obviamente, es mentira hasta que demuestren que es verdad... O era al revés?
0
K
19
#8
Dav3n
#1
Pues, visto lo visto, yo no pondría la mano en el fuego.
Los jueguecitos de Mossad y compañía dejan muchos tipos de víctimas, gajes del oficio de utilizar personas como ganado, porque el fin, justifica los medios. Algunas son meras pérdidas de assets, daños colaterales por un bien mayor (mayormente nazi).
Trump ya va por 42.000 muertos en las protestas de Irán (según sus ultimas declaraciones). Irán, por su parte, dice que fueron 3.000 y que la mitad de ellos, son policías que se…
» ver todo el comentario
4
K
66
#13
Laro__
*
El propio Trump reconoció el envío de armas a la oposición iraní durante esas refriegas:
"La intervención de EEUU se produjo durante unas protestas que dejaron miles de muertos, según fuentes iraníes. El envío del material bélico se realizó a través de la oposición kurda para alentar la movilización popular
www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13856127/04/26/trump-admite-qu
yo no sé a quien creer...
2
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45
#14
MIrahigos
Por mucho que Israel y EEUU estén jodiendo a Iran, sigue siendo una puta pocilga, una dictadura teocrática.
Puede ser verdad o mentira, si no tuvieran un régimen que somete a la población no condenarían a nadie a muerte por protestar, pues eso, una pocilga de país y no son mejores que EEUU e Israel.
2
K
39
#11
arreglenenlacemagico
sensacionalista que condenen a alguien a muerte... porque les jode el relato de que Iran es un paraiso antiimperilista
como estan los bebedores de zumos hoy
2
K
36
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Es como aquí titular que se condena a Patxi a 20 años en la trena por hablar euskera y en el cuerpo de la noticia decir que se le acusaba de atentado con coche bomba
La pena es absurda, y está claramente hecha para castigar a la gente por protestar ante el gobierno.
Tampoco hay que justificar lo injustificable.
Exscto, aquí ha habido unos cuantos casos de esos incluso aunque las imagenes disponibles dijeran lo contrario.
Y en EEUU no esperan al juiicio, ejecutan directamente en la calle
/USA propaganda mode off
Una obviedad que parece extraño tener que resaltar.
Una obviedad que me parece extraño tener que resaltar.
Los jueguecitos de Mossad y compañía dejan muchos tipos de víctimas, gajes del oficio de utilizar personas como ganado, porque el fin, justifica los medios. Algunas son meras pérdidas de assets, daños colaterales por un bien mayor (mayormente nazi).
Trump ya va por 42.000 muertos en las protestas de Irán (según sus ultimas declaraciones). Irán, por su parte, dice que fueron 3.000 y que la mitad de ellos, son policías que se… » ver todo el comentario
"La intervención de EEUU se produjo durante unas protestas que dejaron miles de muertos, según fuentes iraníes. El envío del material bélico se realizó a través de la oposición kurda para alentar la movilización popular
www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13856127/04/26/trump-admite-qu
yo no sé a quien creer...
Puede ser verdad o mentira, si no tuvieran un régimen que somete a la población no condenarían a nadie a muerte por protestar, pues eso, una pocilga de país y no son mejores que EEUU e Israel.