Irán condena ataque estadounidense-israelí a un avión civil medicalizado

Irán ha condenado enérgicamente un ataque estadounidense-israelí contra un avión civil iraní que transportaba medicamentos y equipos médicos procedentes de varios países. "Constituye una clara violación de las normas de aviación internacional y es contrario a los principios del derecho humanitario", aseguró la Organización de Aviación Civil de Irán. De acuerdo con los Convenios de Chicago de 1944 y de Montreal de 1971, el ataque contra la seguridad de las aeronaves civiles se considera un acto criminal internacional y, según el artículo 52 del