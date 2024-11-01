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Irán condena ataque estadounidense-israelí a un avión civil medicalizado

Irán condena ataque estadounidense-israelí a un avión civil medicalizado

Irán ha condenado enérgicamente un ataque estadounidense-israelí contra un avión civil iraní que transportaba medicamentos y equipos médicos procedentes de varios países. "Constituye una clara violación de las normas de aviación internacional y es contrario a los principios del derecho humanitario", aseguró la Organización de Aviación Civil de Irán. De acuerdo con los Convenios de Chicago de 1944 y de Montreal de 1971, el ataque contra la seguridad de las aeronaves civiles se considera un acto criminal internacional y, según el artículo 52 del

| etiquetas: crimen , guerra , irán , eeuu , israel , avión , medicalizado , convenio , chicago
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3 comentarios
10 2 0 K 155 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Otro crimen de guerra? Van a uno por semana
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
El organismo condenó el ataque, indicando que "atacar aviones civiles en misiones humanitarias constituye una clara violación de las normas de aviación internacional y es contrario a los principios del derecho humanitario".

Asimismo, la Organización aseguró que, de acuerdo con los Convenios de Chicago de 1944 y de Montreal de 1971, el ataque contra la seguridad de las aeronaves civiles se considera un acto criminal internacional y, según el artículo 52 del Protocolo Adicional I de…   » ver todo el comentario
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#3 pirat
Atacan colegios, barcos desarmados, aviones civiles,,,
¡ Que valientes !
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menéame