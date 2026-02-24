edición general
Irán se acerca a un acuerdo para comprar misiles antibuque supersónicos a China (EN)

Irán está cerca de llegar a un acuerdo con China para comprar misiles de crucero anti‑buque, según seis personas con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos despliega una vasta fuerza naval cerca de la costa iraní antes de posibles huelgas sobre la República Islámica.

Oghaio #1 Oghaio
Este es el tipo de noticia premonitoria sobre lo que le va a pasar a Irán, un poco al estilo de las armas de destrucción masiva...

#2 diablos_maiq
#1 ¿que van a tener huelgas?

placeres #3 placeres *
#1 Efectivamente pura propaganda para justificar un ataque antes de que se armen más, lo de la bomba nuclear ya esta demasiado usado y provocó mofas incluso entre los republicanos.

Jesus .. "...Uranian arsenal depleted by last year’s war,.." war?
interesante elección de palabras, el conflicto fue bastante unilateral en el numero de muertos.

Asimismov #6 Asimismov
Cuando se filtran estas cosas es que ya han ocurrido. Los lluesei no tienen ojos en China y muy probablemente hayan quedado ciegos desde la sangrienta represión de las últimas manifestaciones en Irán

Javi_Pina #5 Javi_Pina
Uiuiui con que solo uno de estos caiga en un portaaviones usano....

Enésimo_strike #4 Enésimo_strike *
Para que ? No tienen ya sus propios misiles turbosónicos capaces de penetrar cualquier defensa?

Tkachenko #7 Tkachenko
#4 pregunta a tus amigos sionazis que tal les fue el junio pasado :troll:


