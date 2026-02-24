Irán se acerca a un acuerdo para comprar misiles antibuque supersónicos a China (EN)

Irán está cerca de llegar a un acuerdo con China para comprar misiles de crucero anti‑buque, según seis personas con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos despliega una vasta fuerza naval cerca de la costa iraní antes de posibles huelgas sobre la República Islámica.
Jesus .. "...Uranian arsenal depleted by last year’s war,.." war?
interesante elección de palabras, el conflicto fue bastante unilateral en el numero de muertos.