Investigan a dos vecinos de Petrer por liberar un caimán en un pantano de Albacete  

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa ha investigado a dos vecinos de Petrer, de 29 y 35 años, por liberar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete). A los dos individuos se les atribuye dos delitos contra la flora y fauna y otro contra los animales. El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio...
Tal vez que creciera comiendo peces y devorase un humano como en Florida.