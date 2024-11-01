edición general
Investigan a dos vecinos de Petrer por liberar un caimán en un pantano de Albacete

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa ha investigado a dos vecinos de Petrer, de 29 y 35 años, por liberar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete). A los dos individuos se les atribuye dos delitos contra la flora y fauna y otro contra los animales. El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio... Relacionada: www.meneame.net/story/capturan-caiman-pantano-almansa

| etiquetas: caimán yacaré , pantano , almansa , cites , especie protegida , fauna
Laendle #2 Laendle
Que querían ?
Tal vez que creciera comiendo peces y devorase un humano como en Florida.
1 K 26
ewok #3 ewok
#2 O querían criar jaguares. www.youtube.com/watch?v=DwEiyYqKshU
0 K 12
#4 mam23
#2 en su infinita ignorancia pensaban que hacian bien soltando al animal en la naturaleza.
0 K 7
#1 kaos_subversivo
Hay que ser retrasado mental...
0 K 11

