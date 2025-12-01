·
La instrumentalización del feminismo puede hacer gobernar a la derecha
El feminismo institucional, que desde 2004 funcionó como activo electoral determinante para la izquierda española, enfrenta su primera crisis de credibilidad estructural en dos décadas
elecciones
feminismo
derecha
politica
17 comentarios
#1
Findeton
Capitalizaron el feminismo, y lo destruyeron por dentro.
12
K
100
#16
Mustela
#1
¿Y cómo crees que "lo destruyeron"? Porque dar un trabajo a una mujer por el simple hecho de ser mujer no es la esencia del feminismo (las mujeres ya trabajaban en el campo desde tiempos ancestrales), y de hecho gracias al "feminismo" el hombre gana cercanía con sus hijos así como que mejora o incentiva la custodia compartida.
0
K
11
#4
DayOfTheTentacle
*
el problema está en tener menos derechos. Para
#_2
que parece no querer escuchar discrepancias.
5
K
54
#2
HeilHynkel
El odio siempre vende más que los derechos de las personas.
El fatxapobre no soporta tener los mismos derechos que otra gente que considera inferiores.
7
K
45
#11
Chinchorro
#2
El fachapobre, en vez de votar para que a todos les vaya bien, vota para que los demás se jodan, aunque se joda él por el camino.
¿Porqué? Pues yo que sé.
2
K
47
#14
tierramar
Lo hicieron muy muy mal: dejaron de lado los conocimientos cientificos sobre la violencia de genero, sobre las diferencias de genero; y lo montaron todo en base a ideología.
2
K
37
#5
VFR
Habrá que agradecerle a Pablo e Irene sus servicios prestados
3
K
37
#6
DayOfTheTentacle
#5
Por su culpa tragaremos ppvox por años..
1
K
15
#10
uvi
#5
Y no se te olvide felicitar a las cloacas.
0
K
10
#12
VFR
#10
Sí, las que dirigía Pablo, por supuesto.
0
K
7
#7
Donal_Trom
El feminismo destruyó Podemos y ahora la P$Ø€
2
K
27
#8
hazardum
La unica solucion es hacer partidos solo de hombres y solo de mujeres, y luego ya que negocien en el parlamento
2
K
27
#9
pepel
Como si la derecha no tuviese machistas.
0
K
18
#13
vGeeSiz
*
me puedes decir que derechos son esos?
el discurso te lo sabes de carrerilla
mensaje para
#_2
que le gusta mucho hacer el avestruz
0
K
10
#17
Ominous
*
comentario erróneo.
0
K
10
#3
DayOfTheTentacle
"credibilidad estructural"
0
K
8
#15
CharlesBrowson
eh eh a mi lloriqueos nanai eh
0
K
8
