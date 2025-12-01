edición general
9 meneos
32 clics
La instrumentalización del feminismo puede hacer gobernar a la derecha

La instrumentalización del feminismo puede hacer gobernar a la derecha

El feminismo institucional, que desde 2004 funcionó como activo electoral determinante para la izquierda española, enfrenta su primera crisis de credibilidad estructural en dos décadas

| etiquetas: elecciones , feminismo , derecha
7 2 0 K 96 politica
17 comentarios
7 2 0 K 96 politica
Comentarios destacados:      
Findeton #1 Findeton
Capitalizaron el feminismo, y lo destruyeron por dentro.
12 K 100
#16 Mustela
#1 ¿Y cómo crees que "lo destruyeron"? Porque dar un trabajo a una mujer por el simple hecho de ser mujer no es la esencia del feminismo (las mujeres ya trabajaban en el campo desde tiempos ancestrales), y de hecho gracias al "feminismo" el hombre gana cercanía con sus hijos así como que mejora o incentiva la custodia compartida.
0 K 11
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle *
el problema está en tener menos derechos. Para #_2 que parece no querer escuchar discrepancias.
5 K 54
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El odio siempre vende más que los derechos de las personas.

El fatxapobre no soporta tener los mismos derechos que otra gente que considera inferiores.
7 K 45
Chinchorro #11 Chinchorro
#2 El fachapobre, en vez de votar para que a todos les vaya bien, vota para que los demás se jodan, aunque se joda él por el camino.
¿Porqué? Pues yo que sé.
2 K 47
#14 tierramar
Lo hicieron muy muy mal: dejaron de lado los conocimientos cientificos sobre la violencia de genero, sobre las diferencias de genero; y lo montaron todo en base a ideología.
2 K 37
#5 VFR
Habrá que agradecerle a Pablo e Irene sus servicios prestados
3 K 37
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 Por su culpa tragaremos ppvox por años..
1 K 15
#10 uvi
#5 Y no se te olvide felicitar a las cloacas.
0 K 10
#12 VFR
#10 Sí, las que dirigía Pablo, por supuesto.
0 K 7
Donal_Trom #7 Donal_Trom
El feminismo destruyó Podemos y ahora la P$Ø€
2 K 27
hazardum #8 hazardum
La unica solucion es hacer partidos solo de hombres y solo de mujeres, y luego ya que negocien en el parlamento :troll:
2 K 27
pepel #9 pepel
Como si la derecha no tuviese machistas.
0 K 18
#13 vGeeSiz *
me puedes decir que derechos son esos? xD

el discurso te lo sabes de carrerilla

mensaje para #_2 que le gusta mucho hacer el avestruz
0 K 10
Ominous #17 Ominous *
comentario erróneo.
0 K 10
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
"credibilidad estructural" xD
0 K 8
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
eh eh a mi lloriqueos nanai eh
0 K 8

menéame