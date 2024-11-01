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Se insta al gabinete de Trump a invocar la 25a enmienda contra el presidente [ENG]

Se insta al gabinete de Trump a invocar la 25a enmienda contra el presidente [ENG]

El senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut, instó al Gabinete a considerar el 25a Enmienda, lo que le permite destituir al presidente de su cargo bajo ciertas condiciones, calificando el puesto del presidente como "completamente desquiciado". "Si estuviera en el gabinete de Trump, pasaría la Semana Santa llamando a abogados constitucionales sobre la 25a Enmienda", escribió. "Ya ha matado a miles. Va a matar a miles más."

| etiquetas: trump , gabinete , enmienda
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
JoseRvValjean #2 JoseRvValjean *
Nadie va a hacer tal cosa, podéis comprobar el resto del gabinete de Trump, una colección de hijos de puta, tarados, subnormales y escoria de diverso pelaje
65 K 534
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Pues se expulsa a todo el gabinete incluido al presidente.
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Kleshk #9 Kleshk
#3 ¿quien tiene el poder para hacer eso?
2 K 35
M.Rackham #10 M.Rackham
#9 Unas guillotinas en las calles y mucha gente cabreada por no poder dar de comer a sus seres queridos.
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oceanon3d #14 oceanon3d *
#9 Una Civil War pero de verdad ... nada de detenerlo; ejecución como en el film,a todo su gabinete y la arpía del sombrero.

Ya la empiezo a ver cómo algo plausible.
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#19 UNX
#14 Una buena ejecución pública y televisada, como pedía Charlie Kirk.
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#4 MPR
#2 Trump ha sabido rodearse de buenos elementos para que ninguno le haga sombra ni le lleven la contraria.

Esto es como esperar que alguien en el PP exija la dimisión de alguno de los suyos por su mala gestión. :-D
8 K 97
#17 soberao
#4 ¿Pregúntale a Pablo Casado?
1 K 27
Dramaba #21 Dramaba
#4 A esa clase en la famiglia no debió acudir Pablo Casado... :-D
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themarquesito #8 themarquesito
#2 Y Marco Rubio
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cromax #13 cromax
#2 Eso lo he comentado ya en más de una ocasión. El problema no es solo Trump, es que en su entorno tiene a bicharracos como Hegseth y, además, está purgando a cualquiera que le lleve la contraria, así que se está quedando con lo peorcito de cada casa.
Y, bueno, que le votaron unos cuantos millones de tarados también...
3 K 45
DDJ #15 DDJ *
#2 Pues cuanto más tarden en darle las espalda a Trump, con más fuerza van a terminar yendo a por ellos también.
Yo apostaría a que por los gordos de su gabinete van a ir pero como se alargue van a terminar yendo hasta por el más mínimo de los funcionarios.
1 K 14
linspire #7 linspire *
Estos bulos se parecen a los que llevan diciendo desde hace meses que según su información que Sanchez esta en las ultimas y va a dimitir esta noche...

La gente empieza a repostear y dar likes pero nunca se cumple y se quedan todos rayaos.
4 K 51
#1 Grahml *
Ni caso le hacen.
1 K 40
Findeton #18 Findeton
#1 Los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras, esto sólo tiene sentido después de las midterm de noviembre.
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frankye #11 frankye
Realmente da igual, el que venga detrás de el, será igual o peor. Todos están tarados.
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TardisKun #5 TardisKun
A ese senador me da que le van democratizar por orden de Risketo
1 K 22
el_Tupac #12 el_Tupac
Wishful thinking. No va a suceder.
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azathothruna #6 azathothruna
No hay webos.
Tienen micropene
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Asmode0 #16 Asmode0
Un senador demócrata pide a los republicanos que cesen a su presidente republicano. Ya, claro.

Espera que ya están yendo a hacerle caso. Lo único que puede apartar a Trump de la presidencia es que en las midterms se vote a los demócratas y le hagan un impeachment. Y sobre que se vayan a celebrar las midterms o que no las manipulen para ganarlas porque saben que si las pierden acaban todos en la cárcel, no estoy seguro de que vaya a ocurrir.
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linspire #22 linspire
#16 Pero aunque no gane las midterm no va a dimitir, igual no puede sacar todo lo que le de la gana , pero seguirá gobernando pero con mas control.
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Asmode0 #23 Asmode0
#22 perder las midterms no implica que tenga que dimitir pero perderá la mayoría en el congreso y en el Senado, por lo que no podra hacer la mayoria de cosas que quiera. Pero lo fundamental es el impeachment que le van a hacer el primer día.
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linspire #24 linspire *
#23 Bueno, una cosa es que le hagan el impeachment y otra que salga adelante.
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vertedero_de_rojos #25 vertedero_de_rojos
No es más fácil volver a intentar marcarse un keneddy?
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Falk #20 Falk
El que entre después de Trump, si no se acaba convirtiendo en un dictador, lo va a tener crudo en todos los sentidos.
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menéame