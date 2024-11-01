Se insta al gabinete de Trump a invocar la 25a enmienda contra el presidente [ENG]

El senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut, instó al Gabinete a considerar el 25a Enmienda, lo que le permite destituir al presidente de su cargo bajo ciertas condiciones, calificando el puesto del presidente como "completamente desquiciado". "Si estuviera en el gabinete de Trump, pasaría la Semana Santa llamando a abogados constitucionales sobre la 25a Enmienda", escribió. "Ya ha matado a miles. Va a matar a miles más."