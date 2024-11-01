Se insta al gabinete de Trump a invocar la 25a enmienda contra el presidente [ENG]

El senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut, instó al Gabinete a considerar el 25a Enmienda, lo que le permite destituir al presidente de su cargo bajo ciertas condiciones, calificando el puesto del presidente como "completamente desquiciado". "Si estuviera en el gabinete de Trump, pasaría la Semana Santa llamando a abogados constitucionales sobre la 25a Enmienda", escribió. "Ya ha matado a miles. Va a matar a miles más."
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Ya la empiezo a ver cómo algo plausible.
Esto es como esperar que alguien en el PP exija la dimisión de alguno de los suyos por su mala gestión.
Y, bueno, que le votaron unos cuantos millones de tarados también...
Yo apostaría a que por los gordos de su gabinete van a ir pero como se alargue van a terminar yendo hasta por el más mínimo de los funcionarios.
La gente empieza a repostear y dar likes pero nunca se cumple y se quedan todos rayaos.
Tienen micropene
Espera que ya están yendo a hacerle caso. Lo único que puede apartar a Trump de la presidencia es que en las midterms se vote a los demócratas y le hagan un impeachment. Y sobre que se vayan a celebrar las midterms o que no las manipulen para ganarlas porque saben que si las pierden acaban todos en la cárcel, no estoy seguro de que vaya a ocurrir.