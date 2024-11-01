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Una inspección en una nave de paquetería de Murcia acaba con 19 detenidos y decenas de irregularidades
Empresa de paquetería: 26 trabajadores sin papeles, 50 falsos autónomos, 18 conductores sin carnet homologado.
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:
trabajo
,
españa
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#1
vicus.
Murcia, la fosa séptica del neoliberalismo en España, es el ejemplo a seguir en corrupción, miseria material y moral, porque así lo quieren la mayoría de los murcianos y mucianas, que bien justo es decirlo..
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#9
encurtido
#1
Murcia no es neoliberal, o al menos más que cualquier otra CCAA. Murcia es pobre, y estas cosas pasan en regiones pobres. No hay capital que invierta, siendo los grandes capitales / grandes empresas las que ofrecen empleos que cumplen la legislación laboral, y las empresas que se montan sin capital, pymes de mierda y autónomos, tienen que bordear la legalidad por ambos lados para sobrevivir.
Yo siendo del NE andaluz, Murcia es un paraíso laboral al que van muchos paisanos.
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#12
vicus.
#9
Pobre en el amplio sentido de la palabra, material y espiritual, llena de señoristos y fachapobres que votan a los señoritos.
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#10
Davidavidú
*
#1
España. La fosa séptica del neoliberalismo en España, es el ejemplo a seguir en corrupción, miseria material y moral, porque así lo quieren la mayoría de los españoles y españolas, que bien justo es decirlo..
Disfruta de tus prejuicios.
Nave de Correos Express. Grupo CORREOS. Empresa pública que pertenece a la SEPI, como también AENA, por ejemplo.
El sueño húmedo de los que los que mandan es subcontratar y subcontratar colocando amiguitos por el camino. Cuando la mierda estalla, como ahora, la culpa es de la subcontrata y decir: yo, no sabía nada...
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#4
Arkhan
¿Y esta empresa de paquetería tiene su actividad independiente o trabajaba como marca de reparto en el último tramo para otra más grande?
¿Algún día alguien abrirá ese melón?
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#6
Budgie
#4
vivo cerca, es Correos Express. Me imagino que una empreaa de piratas que trabaja para la marca
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#13
Escafurciao
#6
ya no te digo cuando era crono exprés
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#5
DDJ
*
Les van a meter un buen paquete
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#7
Budgie
#5
lo intentarán pero no habrá nadie en casa.
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#8
Abajo
A mi no me engañan, Murcia no pertenece a España.
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#2
wachington
Seguro que un voxero antiemigrantes consigue dar argumentos para criticar esta operación.
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#3
josde
#2
Seguramente sera por que el chupaba de eso y esa operación le ha jodido los sobres.
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#11
Feliberto
Juas, que se pasen por todas y cada una de las empresas que reparten paquetes a amazon y temu, no se salva absolutametne ni una, todos son venezolanos en negro repartiendo en patinete.
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Yo siendo del NE andaluz, Murcia es un paraíso laboral al que van muchos paisanos.
Disfruta de tus prejuicios.
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El sueño húmedo de los que los que mandan es subcontratar y subcontratar colocando amiguitos por el camino. Cuando la mierda estalla, como ahora, la culpa es de la subcontrata y decir: yo, no sabía nada...
¿Algún día alguien abrirá ese melón?