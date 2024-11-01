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Una inspección en una nave de paquetería de Murcia acaba con 19 detenidos y decenas de irregularidades

Una inspección en una nave de paquetería de Murcia acaba con 19 detenidos y decenas de irregularidades

Empresa de paquetería: 26 trabajadores sin papeles, 50 falsos autónomos, 18 conductores sin carnet homologado.

| etiquetas: trabajo , españa
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
vicus. #1 vicus.
Murcia, la fosa séptica del neoliberalismo en España, es el ejemplo a seguir en corrupción, miseria material y moral, porque así lo quieren la mayoría de los murcianos y mucianas, que bien justo es decirlo..
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#9 encurtido
#1 Murcia no es neoliberal, o al menos más que cualquier otra CCAA. Murcia es pobre, y estas cosas pasan en regiones pobres. No hay capital que invierta, siendo los grandes capitales / grandes empresas las que ofrecen empleos que cumplen la legislación laboral, y las empresas que se montan sin capital, pymes de mierda y autónomos, tienen que bordear la legalidad por ambos lados para sobrevivir.

Yo siendo del NE andaluz, Murcia es un paraíso laboral al que van muchos paisanos.
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vicus. #12 vicus.
#9 Pobre en el amplio sentido de la palabra, material y espiritual, llena de señoristos y fachapobres que votan a los señoritos.
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Davidavidú #10 Davidavidú *
#1 España. La fosa séptica del neoliberalismo en España, es el ejemplo a seguir en corrupción, miseria material y moral, porque así lo quieren la mayoría de los españoles y españolas, que bien justo es decirlo..

Disfruta de tus prejuicios.

Nave de Correos Express. Grupo CORREOS. Empresa pública que pertenece a la SEPI, como también AENA, por ejemplo.

El sueño húmedo de los que los que mandan es subcontratar y subcontratar colocando amiguitos por el camino. Cuando la mierda estalla, como ahora, la culpa es de la subcontrata y decir: yo, no sabía nada...
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Arkhan #4 Arkhan
¿Y esta empresa de paquetería tiene su actividad independiente o trabajaba como marca de reparto en el último tramo para otra más grande?

¿Algún día alguien abrirá ese melón?
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Budgie #6 Budgie
#4 vivo cerca, es Correos Express. Me imagino que una empreaa de piratas que trabaja para la marca
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Escafurciao #13 Escafurciao
#6 ya no te digo cuando era crono exprés 8-D
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DDJ #5 DDJ *
Les van a meter un buen paquete
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Budgie #7 Budgie
#5 lo intentarán pero no habrá nadie en casa.
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#8 Abajo
A mi no me engañan, Murcia no pertenece a España.
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wachington #2 wachington
Seguro que un voxero antiemigrantes consigue dar argumentos para criticar esta operación.
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josde #3 josde
#2 Seguramente sera por que el chupaba de eso y esa operación le ha jodido los sobres.
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#11 Feliberto
Juas, que se pasen por todas y cada una de las empresas que reparten paquetes a amazon y temu, no se salva absolutametne ni una, todos son venezolanos en negro repartiendo en patinete.
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menéame