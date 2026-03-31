·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9169
clics
Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo
8424
clics
Creyentes de derechas
6708
clics
Los lugares del mundo que explican qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos
3792
clics
Cuando las matemáticas contradicen el sentido común: tres paradojas cotidianas
4098
clics
Un mural en El Ejido convierte el caso de Noelia en denuncia pública
más votadas
662
El policía que investigó la caja B del PP, al juez: "Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes"
460
Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi
400
Un ministro israelí descorcha un champán en medio del Parlamento para celebrar la aprobación de la pena de muerte por horca
411
El jefe de prensa de Vox cobra un sueldo público de Canal Sur mientras trabaja para el partido
556
La reflexión de Gabriel Rufián sobre los grandes caseros y las derechas: "13 tienen 100.000 viviendas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
31
meneos
57
clics
Indignación por la nueva denuncia de Abogados Cristianos por el caso Noelia: "Sois unos psicópatas"
La asociación presenta una querella contra la médica que tramitó la eutanasia mientras crece el rechazo social por lo que expertos consideran un bulo sobre los trasplantes ...
|
etiquetas
:
abogados cristianos
,
noelia
,
bulos
26
5
0
K
348
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
5
0
K
348
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Se aprovechan del sistema judicial. Es para ilegalizar a esa asociación.
5
K
81
#2
Cehona
Ahogados cristianos, el think thank trumpista cristo fascista.
3
K
49
#3
SeñorPresunciones
La cara de esa tipa es la viva imagen del rencor y la amargura.
Abobados Cristianos, si Cristo levantara la cabeza os reventaba las oficinas y os expulsaba del templo.
3
K
49
#6
oceanon3d
#3
Uno me dijo cara de malfollada
1
K
21
#8
SeñorPresunciones
#6
La amargura...
0
K
12
#4
Chinchorro
Ni a los muertos dejan en paz.
2
K
40
#5
konde1313
Polonia Castellanos, arderás en el infierno porque eres malvada.
1
K
22
#7
Urasandi
Son unos psicópatas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Abobados Cristianos, si Cristo levantara la cabeza os reventaba las oficinas y os expulsaba del templo.