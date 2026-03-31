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Indignación por la nueva denuncia de Abogados Cristianos por el caso Noelia: "Sois unos psicópatas"

Indignación por la nueva denuncia de Abogados Cristianos por el caso Noelia: "Sois unos psicópatas"

La asociación presenta una querella contra la médica que tramitó la eutanasia mientras crece el rechazo social por lo que expertos consideran un bulo sobre los trasplantes ...

| etiquetas: abogados cristianos , noelia , bulos
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8 comentarios
26 5 0 K 348 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Se aprovechan del sistema judicial. Es para ilegalizar a esa asociación.
5 K 81
Cehona #2 Cehona
Ahogados cristianos, el think thank trumpista cristo fascista.
3 K 49
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
La cara de esa tipa es la viva imagen del rencor y la amargura.

Abobados Cristianos, si Cristo levantara la cabeza os reventaba las oficinas y os expulsaba del templo.
3 K 49
oceanon3d #6 oceanon3d
#3 Uno me dijo cara de malfollada :troll:
1 K 21
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 La amargura...
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Chinchorro #4 Chinchorro
Ni a los muertos dejan en paz.
2 K 40
#5 konde1313
Polonia Castellanos, arderás en el infierno porque eres malvada.
1 K 22
Urasandi #7 Urasandi
Son unos psicópatas.
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