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El impactante caso de la mujer que 'ha invadido' de palomas el barrio madrileño de Delicias: "Ya no pisamos suelo, pisamos caca"

El impactante caso de la mujer que 'ha invadido' de palomas el barrio madrileño de Delicias: "Ya no pisamos suelo, pisamos caca"

"Dice que las palomas son el Espíritu Santo" Todo el barrio conoce a la mujer causante de la sobrepoblación de palomas. Su habitual ruta comienza en la calle Batalla del Salado, que se sitúa irónicamente al lado de un cuartel de la Guardia Civil. En la esquina con la calle Cáceres pueden apreciarse cientos de ojos esperando la llegada de su ama, que suele salir a la calle "con mochila, carrito de la compra y dos bolsas enormes, siempre llenas de semillas o arroz".

| etiquetas: palomas , delicias , caca , arroz
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Pitchford *
La policía le pone multas pero no las paga.. Que felices viven los inembargables.. hacen lo que les da la gana, siempre que sean faltas..
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yoma #5 yoma
#3 En caso de multas penales (por impago de multas), se puede sustituir la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad si se demuestra insolvencia.
1 K 29
#10 Pitchford
#5 Ya, pero éstas serán multas administrativas del ayuntamiento, supongo, que no conllevarán trabajos sociales alternativos. Un cachondeo vamos..
1 K 32
#12 EISev
#10 la única manera de que paguen algo al final es esperar a que hereden, pero una persona mayor que tiene ya los padres muertos puede acumular sanciones sin consecuencias
1 K 32
eldarel #22 eldarel
#18 #12 Otra opción es cargarse a un montón de palomas y luego darle a esta mujer pienso con anticonceptivos para palomas.
Así ella les da de comer y se controla la población.
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yoma #18 yoma
#10 Pues que le embarguen la pensión, le debe sobrar dinero ya que se lo gasta en comida para las palomas. :troll:
1 K 31
Wintermutius #17 Wintermutius
#5 Trabajos en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, dar de comer a las palomas del barrio :troll:
1 K 17
Delphidius #21 Delphidius
#3 Ya lo decía Janis Joplin: la libertad es otra forma de decir que ya no te queda nada que perder.
1 K 29
yoma #2 yoma *
Pues que sepa que dar de comer a las palomas en Madrid está prohibido por la ordenanza municipal, al considerarse un riesgo para la salud pública y fomentar plagas, con multas que suelen rondar los 1.500 euros, pudiendo variar según el caso. Esta prohibición aplica tanto en vías públicas como en parques, jardines y espacios privados.
Sabiendo que lo hace a diario, creo que hasta se podría denunciar a la policía municipal por dejación de funciones. :troll:
4 K 56
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#2 hay muchas cosas ilegales que según quién las haga pringará y mucho y según quién no le pasará nada... el famoso "bocadillo de nomeseelnombreperofijoqueexiste" en el que sólo pringan los del medio.
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#14 Pitchford
Doy fe de que son una bandada tal, que, si se les deja de dar de comer, tendría que hacerse poco a poco, porque si se hiciera de golpe tienen capacidad para comerse a cualquiera que vean un poco débil por la calle..
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Connect #7 Connect
Es muy difícil. Conozco un caso parecido y tampoco se le pudo denunciar. Solo paró porque por suerte vivía en unos bajos y la gente comenzó a dejar las basuras en la puerta de su casa. Al final fue como una revuelta vecina. Y así la mujer se curó. Porque según la Guardia Urbana estaba mal de la cabeza y poco se podía hacer. Pero se ve que dieron como curarla!! xD

Pero vamos,esta vivia en un bajos. Esto en un 4º 1ª no puedes hacerlo.
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BastardWolf #11 BastardWolf *
#7 como que no? Espera que empezamos el contraataque
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Don_Pixote #15 Don_Pixote
#7 a dronazos con su balcón
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Laro__ #4 Laro__
Ratas voladoras.
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antesdarle #6 antesdarle
"Dice que las palomas son el Espíritu Santo" Alabadas sean :troll:
1 K 29
#8 UNX
#6 Y si te dejan embarazada das a luz al hijo de Dios.
1 K 29
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Un nuevo modelo de gentrificación xD xD xD xD
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#23 tropezon
#1 ¿qué restaurantes tienen como plato típico la paloma?

Se abren unos cuantos por la zona y tema arreglao
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pepel #9 pepel
Tenéis que hablar con Almeida, él tiene servicio de limpieza.
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#13 DenisseJoel
Mis respetos a alguien que leyó el libro del buen savotaje y lo está aplicando.
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menéame