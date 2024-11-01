El impactante caso de la mujer que 'ha invadido' de palomas el barrio madrileño de Delicias: "Ya no pisamos suelo, pisamos caca"

"Dice que las palomas son el Espíritu Santo" Todo el barrio conoce a la mujer causante de la sobrepoblación de palomas. Su habitual ruta comienza en la calle Batalla del Salado, que se sitúa irónicamente al lado de un cuartel de la Guardia Civil. En la esquina con la calle Cáceres pueden apreciarse cientos de ojos esperando la llegada de su ama, que suele salir a la calle "con mochila, carrito de la compra y dos bolsas enormes, siempre llenas de semillas o arroz".