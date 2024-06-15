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Iglesias arremete contra la coalición Por Andalucía y augura que Podemos no sacará diputados: "Hay gente indignada"

Iglesias arremete contra la coalición Por Andalucía y augura que Podemos no sacará diputados: "Hay gente indignada"

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno carga contra la coalición electoral liderada por Antonio Maíllo (IU) en la que acaba de integrarse la formación morada y asegura que la "relación de amor entre el PSOE y Maíllo hará que la gente se quede en su casa o meta votos a Adelante Andalucía"

| etiquetas: pablo iglesias , coalición , por andalucía , maíllo , iu , podemos
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
#19 #0 BULO: no arremete contra nadie, hace un analisis político de la situación y es bastante conciliador, el Diario PSOIsta cada vez más cerca de OK Diarrea

El video completo aquí, que cada uno saque sus conclusiones:

Pablo Iglesias

Me preguntan por el acuerdo en Andalucía entre Izquierda Unida y Podemos y por los elogios de María Jesús Montero a Antonio Maíllo

x.com/PabloIglesias/status/2041071638272176190

cc #5 #11 #6 #16 #18
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ya tardaban en torpedear cualquier esperanza
11 K 109
#26 Tensk
#1 Después le echarán la culpa a la casta, a los periódicos, a la madre que parió a la abuela...

Si es que no hay por dónde cogerlos.
1 K 22
Supercinexin #39 Supercinexin
#1 La noticia es un bulo total y el vídeo de la entrevista lo demuestra. Lo pega #19 que como no se cuelga del primer comentario ya lo cuelgo yo.

Lo de siempre con las "noticias" de Podemos. Podemos nunca dice lo que Podemos dice, sino lo que los medios dicen que dice. Y así todo con la prensa, todos los días, siempre.
0 K 20
BobbyTables #3 BobbyTables
"Podemos nos sacará ningún escaño"... No como en la últimas elecciones celebradas donde han arrasado, no?.
5 K 72
#23 Sacapuntas
#3 Lo sacará la coalición. Si dentro de la coalición ya piensan así, está claro que no piensan en "sumar".
2 K 31
Harkon #27 Harkon *
#20 #3 #23 La noticia es un bulo, no arremete ni carga contra nadie
5 K 76
#9 Zerjillo
Lo explican en la noticia. Año y medio negociando. Ellos llegan una semana antes del límite y se enfadan porque el reparto ya estaba acordado.... Joder con Podemos, es que no lo ponen nada fácil.
6 K 67
Ludovicio #14 Ludovicio
En Podemos tienen un serio problema de narcisismo.

No entienden ninguna coalición que no lideren y los datos no les cambian la perspectiva.
4 K 61
#4 poxemita
Ya no esperan ni a los resultados.
3 K 52
#2 Eukherio *
En solitario no iban a sacar nada, con lo que no estarían perdiendo. Está claro que no le van a proponer un trato favorable a un partido que va de desastre electoral en desastre electoral. Su último resultado medianamente decente fue en coalición, y eso solo les sirvió para probar suerte en solitario y pegársela.
3 K 39
Apotropeo #22 Apotropeo
#2 No lo ha entendido, no van a sacar y no iban a sacar, pero si van separados pueden quitar. Y si logras que los " amigos" no saquen, pues ya está, todos iguales.
El perro del hortelano
2 K 38
#28 Eukherio
#22 Es que a mí estas cosas de Iglesias me sorprenden. Supongo que el tío ha perdido bastante el norte después de caer en la trampa de rodearse solo de gente que le hace mucho la pelota, pero debería tener claro que no tienen futuro en solitario, y aun así parece que sigue esperando el milagro. La primera vez que se presentaron en las locales y autonómicas fueron lo suficientemente listos como para montar mareas y asociarse con todos los que podían, y eso que de aquella podían rascar algún que otro escaño en solitario porque las siglas vendían. Ahora que se han cansado de ver que los votantes de izquierdas no tienen demasiado interés en disputas interinas les ha dado por defender la pureza de las siglas.
2 K 28
Priorat #5 Priorat
Podemos y ano iba a sacar diputados sin la coalición. Así que si viene algo es de regalo.
1 K 32
#7 Grahml *
#5 Quién es "ano"?

?(

#13 {0x1f44d}
1 K 30
#13 Zerjillo
#7 No soy yo el que escribió el mensaje anterior pero creo que "y ano" es "ya no" :-)
0 K 7
Deviance #38 Deviance *
#7 Es : "ANOTOP AT" ....... :troll:
Lo siento, la he visto botando y ........
0 K 10
carakola #11 carakola
#5 Si vas a desaparecer hazlo con dignidad y no te presentes. Capaces son de echarles la culpa si el resultado es malo. xD
2 K 18
Harkon #19 Harkon *
#0 BULO: no arremete contra nadie, hace un analisis político de la situación y es bastante conciliador, el Diario PSOIsta cada vez más cerca de OK Diarrea

El video completo aquí, que cada uno saque sus conclusiones:

Pablo Iglesias

Me preguntan por el acuerdo en Andalucía entre Izquierda Unida y Podemos y por los elogios de María Jesús Montero a Antonio Maíllo

x.com/PabloIglesias/status/2041071638272176190

cc #5 #11 #6 #16 #18
9 K 120
Baalverith #20 Baalverith
A Pablo se le está quedando cara de Felipe.
3 K 32
JohnnyQuest #18 JohnnyQuest
Proyectos hechos desde arriba, desde una elite cultural completamente alejada de los trabajadores que solo han puesto copas para pagarse los porros en la facultad, o solo han pisado un polígono industrial para arreglar el coche. Pijos de papá para insultar a los trabajadores españoles y conseguir medidas tibias cuando no totalmente ineficaces.
2 K 27
Doisneau #25 Doisneau
#18 No por nada eliminaron el concepto de casta del ideario del partido. Es lamentable ver en lo que se han convertido hoy, y en el bloqueo que suponen para una regeneracion de la izquierda.

Ahora a dar la chapa con los escuadristas que es lo que conviene, pero es un concepto inutil, que solo se usa porque ahora es un comunicador y no un politico.
2 K 33
ur_quan_master #32 ur_quan_master
#18 Las masas amorfas de aborregados de izquierdas solo queremos representantes que sean capaces de organizarse más allá de pretensiones personales y por una causa común.

Por lo visto es demasiado pedir.
2 K 26
JohnnyQuest #37 JohnnyQuest
#32 Una causa común? Aquí hay mucho que va de clase obrera y lo único por lo que mira es su tribu. Una causa común es un programa común ¿es parar el fascismo tan importante como para aparcar un marco de financiación particular para una región de las ricas? ¿Es parar el fascismo tan importante como para luchar por los derechos de todos, como el SMI, en vez de los propios? No, porque patatas. Y por mencionarlo, fachapobre.

Poca esperanza tengo con una izquierda que insulta a los trabajadores por ser hombres y españoles. Ojalá un Anguita, pero dudo que uno que habla de sus primos jienenses como rémoras chupasangres, u otro hombre de paz que habla de sustitución cultural, tengan eso en mente…

La clase obrera está vendida.
0 K 11
#10 alhambre
Cuando Pablo Iglesias habla de cosas que no son Podemos, hace unos análisis bastante útiles. En esta noticia, es como un Felipe González.
4 K 27
Apotropeo #24 Apotropeo
#10 Entonces como Rajoy, cuando habla de fútbol no parece gilipollas; ahí sabe disimular.
0 K 9
#34 alhambre *
#24 ¿Seguro?

"Hola a todos (...) Yo soy optimista. No hacerlo es de tontos… y de pesimistas.". M. Rajoy.

www.eldebate.com/deportes/eurocopa/20240615/quien-madruga-dios-le-ayud

Único. Nos coló el contrato Rajoy pero lo que nos reímos.
0 K 8
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
¿Y qué?
Iglesias hoy es el Federico de la izquierda.
Un tipo que "dice lo que quiere" pero lo que quiere siempre es lo que beneficia a alguien en concreto.

Podemos hoy día consigue 0 diputados allá donde se presenta. ¿Qué deben hacer? ¿dejarse desaparecer? (igual es lo mejor para "toda la izquierda", pero no para ellos) por lo que ha asumido que necesita alianzas por su propia existencia.

Pablo hasta echó a Monedero porque entendía que Canal Red era para un solo partido,…   » ver todo el comentario
1 K 25
Olarcos #33 Olarcos
#15 No entiendo esa manía de odiar al otro. Si presentan un buen candidato y un buen programa y son gente seria y capaz... Que manía de hablar del PSOE.
0 K 10
mente_en_desarrollo #36 mente_en_desarrollo
#33 Si has visto odio en mi mensaje (iba más con pena, en general), puedo decir que al PSOE sí.

A pesar de que ahora el Perro haya psoizado a buena parte de la izquierda (para mí, el PSOE no lo es), e incluso esté psoizando el mundo, yo todavía pienso que el PSOE es el PSOE, y aunque puedo pensar que el Perro es el mejor presidente que hemos tendido, yo no olvido cuando llevó al país a elecciones porque no pudo pactar con C's y no quiso pactar con Podemos.

Pero en todo lo demás, es al…   » ver todo el comentario
1 K 23
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Podemos va a sacar el doble que en las anteriores elecciones.
Nada de nada
1 K 24
Doisneau #17 Doisneau *
Empieza el sabotaje preventivo, nadie lo vio venir.

Ahora nos explica harkon por que esto no es la enesima subnormalidad de Iglesias
1 K 22
#21 Licotero
Precaución: troskos troskeando
1 K 17
reithor #29 reithor
Justo he oído esa sección de RNE y no sé, debo escuchar cosas diferentes a las que escucha el de el diario.es. salvo porque les ha llamado PSOistas y se habrán picado...
1 K 14
angelitoMagno #16 angelitoMagno
hará que la gente se quede en su casa o meta votos a Adelante Andalucía

Este detalle. Podemos si integra en la coalición de Sumar+IU, pero eso no quiere decir que las izquierdas a la izquierda vayan a ir juntas, porque el partido a la izquierda de Podemos (Adelante Andalucía) sigue yendo por separado.

Por tanto, las opciones de voto se repartirán entre Adelante Andalucía y Por Andalucía. Un plan perfecto.
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perrico #31 perrico
Intenta hacer una profecía autocumplida.
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Harkon #35 Harkon
#31 Es que no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que una lista puesta a dedo, saltandose primarias, humillando a socios y mandandoles a puestos que sabes que no van a salir, pues tiene pocos visos de mejorar algo, máxime cuando TODAS las encuestas dan esos 3 a 5 diputados. No es profecía autocumplida, es que la gente le gustan los corruptos y fascistas y hay que aceptarlo, pues oye que lo disfruten.
1 K 38
Olarcos #30 Olarcos
Para vaticinar que no sacarán diputados no hace falta ser Aramis Fuster.
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Una irresponsabilidad el votar a esta gente.
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#8 Popsandbangs
Ojalá Iglesias no se hubiese vendido, pero lo hizo y aceptó el precio. Todo lo posterior es lamentable
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menéame