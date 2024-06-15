Iglesias arremete contra la coalición Por Andalucía y augura que Podemos no sacará diputados: "Hay gente indignada"

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno carga contra la coalición electoral liderada por Antonio Maíllo (IU) en la que acaba de integrarse la formación morada y asegura que la "relación de amor entre el PSOE y Maíllo hará que la gente se quede en su casa o meta votos a Adelante Andalucía"
| etiquetas: pablo iglesias , coalición , por andalucía , maíllo , iu , podemos
El video completo aquí, que cada uno saque sus conclusiones:
Pablo Iglesias
Me preguntan por el acuerdo en Andalucía entre Izquierda Unida y Podemos y por los elogios de María Jesús Montero a Antonio Maíllo
x.com/PabloIglesias/status/2041071638272176190
cc #5 #11 #6 #16 #18
Si es que no hay por dónde cogerlos.
Lo de siempre con las "noticias" de Podemos. Podemos nunca dice lo que Podemos dice, sino lo que los medios dicen que dice. Y así todo con la prensa, todos los días, siempre.
No entienden ninguna coalición que no lideren y los datos no les cambian la perspectiva.
El perro del hortelano
#13
Lo siento, la he visto botando y ........
El video completo aquí, que cada uno saque sus conclusiones:
Pablo Iglesias
Me preguntan por el acuerdo en Andalucía entre Izquierda Unida y Podemos y por los elogios de María Jesús Montero a Antonio Maíllo
x.com/PabloIglesias/status/2041071638272176190
cc #5 #11 #6 #16 #18
Ahora a dar la chapa con los escuadristas que es lo que conviene, pero es un concepto inutil, que solo se usa porque ahora es un comunicador y no un politico.
Por lo visto es demasiado pedir.
Poca esperanza tengo con una izquierda que insulta a los trabajadores por ser hombres y españoles. Ojalá un Anguita, pero dudo que uno que habla de sus primos jienenses como rémoras chupasangres, u otro hombre de paz que habla de sustitución cultural, tengan eso en mente…
La clase obrera está vendida.
"Hola a todos (...) Yo soy optimista. No hacerlo es de tontos… y de pesimistas.". M. Rajoy.
www.eldebate.com/deportes/eurocopa/20240615/quien-madruga-dios-le-ayud
Único. Nos coló el contrato Rajoy pero lo que nos reímos.
Iglesias hoy es el Federico de la izquierda.
Un tipo que "dice lo que quiere" pero lo que quiere siempre es lo que beneficia a alguien en concreto.
Podemos hoy día consigue 0 diputados allá donde se presenta. ¿Qué deben hacer? ¿dejarse desaparecer? (igual es lo mejor para "toda la izquierda", pero no para ellos) por lo que ha asumido que necesita alianzas por su propia existencia.
Pablo hasta echó a Monedero porque entendía que Canal Red era para un solo partido,… » ver todo el comentario
A pesar de que ahora el Perro haya psoizado a buena parte de la izquierda (para mí, el PSOE no lo es), e incluso esté psoizando el mundo, yo todavía pienso que el PSOE es el PSOE, y aunque puedo pensar que el Perro es el mejor presidente que hemos tendido, yo no olvido cuando llevó al país a elecciones porque no pudo pactar con C's y no quiso pactar con Podemos.
Pero en todo lo demás, es al… » ver todo el comentario
Nada de nada
Ahora nos explica harkon por que esto no es la enesima subnormalidad de Iglesias
Este detalle. Podemos si integra en la coalición de Sumar+IU, pero eso no quiere decir que las izquierdas a la izquierda vayan a ir juntas, porque el partido a la izquierda de Podemos (Adelante Andalucía) sigue yendo por separado.
Por tanto, las opciones de voto se repartirán entre Adelante Andalucía y Por Andalucía. Un plan perfecto.