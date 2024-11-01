edición general
Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis

Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis

Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPública.

eltxoa
De siempre los que menos inmigrantes quieren son los que justo llegaron un poco antes que los últimos.
Atusateelpelo
¿Veis como hay que deportar a los latinos violentos? :troll:

(En realidad no hace puta gracia)
Feindesland
#1 #2 Ya sabéis: los inmigrantes nacionalizados se hacen progresistas

:-D
sotillo
#3 Mondongo
Pertinax
#3 El día en que algunes descubran a quiénes votan, se les acaba la tontería.
Atusateelpelo
#3 Esos son los que se llaman Mustafa o Mohamed.

Los Jesus y Raymundo son mas bien de comprarse 25 rifles despues de ir a misa de 12.

:-D
sotillo
#1 Ya pero lo de esta gente está claro que son delincuentes de la peor especie, me sorprende que Trump no los haga desaparecer en El Salvador, nadie va a preguntar por ellos y allí tampoco duraran mucho cuando lleguen
BastardWolf
Joder, esto ya parece un puto chiste de mal gusto
Un_señor_de_Cuenca
Vaya vaya... cipayos de lo más despreciable.
jonolulu
La pelea del penúltimo contra el último.

Mientras tanto los de arriba se parten la caja.
Mandri20
Nombres españoles. Los asesinos del ICE son inmigrantes españoles que deberían ser deportados a su pa.... A la cárcel de Bukele.
Pertinax
Norteamericanos de toda la vida.
ElBeaver
Por algo acostumbran a cubrirse el rostro.
