Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis

Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPública.
| etiquetas: ice , pretti , identificados , agentes
(En realidad no hace puta gracia)
Los Jesus y Raymundo son mas bien de comprarse 25 rifles despues de ir a misa de 12.
Mientras tanto los de arriba se parten la caja.