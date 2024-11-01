El humilde burro que está desapareciendo poco a poco: historia, curiosidades y su lugar en el mundo moderno

De dos millones de burros en Europa hacia 1950, en 2025 apenas quedan medio millón de ejemplares. Durante la Edad de Bronce, su resistencia y capacidad de carga hicieron del burro un aliado indispensable del comercio por tierra. Incluso en contextos bélicos, jugaron un papel extraordinario: “En Asiria, una variante especialmente grande, conocida como Kungas, era usada para tirar de los temidos carros de combate del imperio. Esta variante era el resultado de la hibridación entre hembras de burro doméstico y machos de asno salvaje sirio”, señala